Zugtakt auf Brockenstrecke steigern

Menschenmassen warten 2010 am Brockenbahnhof auf den Zug der Harzer Schmalspurbahnen. Foto: Söhnke Streckel

Nadelöhr Brockenstrecke: Weil jährlich mehr als 600 000 Menschen mit der Schmalspurbahn auf den Gipfel dampfen, platzt die eingleisige Strecke aus allen Nähten, regelmäßig an Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien.

Deshalb planen die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) den Bau zweier neuer Bahnhöfe zwischen Schierke und dem Harzer Berg.

Laut Goslarsche Zeitung sind 100 000 Euro bereits in den Haushalt der HSB eingestellt – für die Planungen. HSB-Sprecher Dirk Bahnsen bestätigt das Vorhaben: „Es ist kein Geheimnis, dass die Auslastung der Reisezüge vom und zum Brocken zu Spitzenzeiten häufig 200 Prozent beträgt. Wir suchen deshalb nach technischen Lösungen, um den Zugtakt steigern zu können.“

Bislang gibt es mit dem Bahnhof Goetheweg nur einen einzigen Kreuzungsbahnhof mit Ausweichgleis auf der Strecke. Künftig, so der Plan, sollen im ersten und zweiten Drittel der Strecke die beiden zusätzlichen Bahnhöfe entstehen.

Überlastung nicht neu

Überlastung auf der Brockenstrecke? Das gab’s schon mal, im Nachkriegsdeutschland anlässlich der 1. Wintersportmeisterschaften der DDR im Februar 1950. Zehntausende Sportbegeisterte mussten damals per Zug von Schierke zur Skisprungschanze am Eckerloch befördert werden. Dafür ließ die Deutsche Reichsbahn an Kilometer 10,35 den legendären Haltepunkt Eckerloch errichten. Doch nach den Meisterschaften wurden Umfahrgleis und Bahnhofsgebäude abgerissen. Die alten Pläne sind allerdings noch vorhanden.

Wo genau die neuen Bahnhöfe entstehen sollen und wie sie heißen werden? „Dazu kann ich noch nichts Konkretes sagen“, sagt Dirk Bahnsen. „Es wird sich um reine Kreuzungsstellen handeln, an denen für Fahrgäste weder Zu- noch Ausstieg möglich sein wird.“ Kreuzungsstellen werden unter Eisenbahnern als Bahnhöfe bezeichnet, weil Weichen vorhanden sind.

Kreuzungsstellen bauen

Noch handelt es sich um eine Idee, um die Beförderungen zu verbessern. Seit Langem sind die überlasteten Züge zum Brocken ein Problem, die HSB suchen schon länger nach einer Lösung. Der Einsatz von Doppelstockwagen, um mehr Gäste aufnehmen zu können, wurde aus Kostengründen schnell verworfen. Weil es solche Fahrzeuge für Schmalspurbahnen in Deutschland nicht gibt, müssten welche gebaut werden. Der zweigleisige Ausbau der Strecke wäre zwar ideal, sagt Bahnsen, aber am Brocken, dem Kerngebiet des Nationalparks, wegen des Flächenbedarfs undenkbar. So bleibt die Idee, Kreuzungsstellen zu bauen.

Die Frequenz der Fahrten könnte vom Stundentakt auf eine Dreiviertelstunde verringert werden, erklärt Bahnsen.