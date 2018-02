„Love Story“ im Oberharz

Clausthal-Zellerfeld Nachdem die Vorstellung „Love Story“ in Clausthal-Zellerfeld im Dezember entfallen ist, gastiert das TfN mit dem Musical von Howard Goodall und Stephen Clark am Sonntag, 4. März, um 16 Uhr in der Stadthalle.

1970 kam der Film „Love Story“ in der Regie von Arthur Hiller in die Kinos und erobert seit der Uraufführung in England 2010 auch die Theaterbühnen als Musical. Am 4. März ist die tragische Liebesgeschichte zwischen Oliver und Jenny im Oberharz zu sehen.

Oliver und Jenny können unterschiedlicher kaum sein: Er ein Erbe aus reichem Haus, sie aus bescheidenen Verhältnissen; er eishockeyspielender Jurastudent, sie Einser-Klavierstudentin. Für Jenny sagt sich Oliver von seiner Familie los. Er wird enterbt, weil sie seinem Vater nicht gut genug ist. Jenny wiederum verzichtet auf ihr Stipendium, solange Oliver noch studiert. In ihrer sechsjährigen Beziehung durchleben sie alle Höhen und Tiefen – doch als sich am Ende alles zum Guten wenden will, macht das Schicksal ihnen einen Strich durch die Rechnung.

Für das Musical adaptierte Stephen Clark diese einzigartige Liebesgeschichte zu einem ergreifenden Theaterskript, das von Howard Goodalls emotionalen Songs getragen wird. Geschickt gelingt es ihm, die weltbekannte Titelmelodie des Films in seine Komposition zu integrieren und ohrwurmverdächtige Songs mit einem Hauch von Klassik zu verbinden.

Karten für 11 bis 19 Euro bei der Tourist-Info (Bergstraße 31, CLZ) sowie im TfN-Service-Center unter Telefon 05121 1693-1693 oder per E-Mail an: service@tfn-online.de.