Die alten Schätze bestaunen

Die 55. Tauschbörse der Eisenbahnfreunde-Göttingen findet am Sonntag, 4. März, von 10 bis 16 Uhr in der BBS II Göttingen, Godehardstraße 11, statt. Seit dem Jahr 1972 organisiert der Verein Eisenbahnfreunde-Göttingen Tauschbörsen für Modelleisenbahnen und Zubehör. Am...