Roter Flitzer beim zweiten Versuch

Manchmal passt es halt einfach: Andrea Diedrich und ihr Mann Helfried waren ohnehin auf der Suche nach einem neuen Kleinwagen. Und weil die St. Andreasbergerin in Goslar war, um eine Brille abzuholen, lag die Stadttombola auf dem Weg. Zurück in den Oberharz ging es mit dem Hauptgewinn in der...