Nach letztem Flug: Silberne Transall landet in Ballenstedt

Kleiner Flugplatz, großer Vogel: Bei strahlendem Sonnenschein haben etwa 2 000 Schaulustige am Montag ein ausgedientes Militärflugzeug in Ballenstedt empfangen. Die Transall C-160 wird künftig auf dem Dach des Luftfahrtmuseums in Wernigerode stehen (wir berichteten). ...