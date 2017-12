Ab 22. Dezember wird es voll auf den Straßen

Die Bescherung für die Autofahrer in Niedersachsen fällt in diesem Jahr laut ADAC nicht besonders groß aus. Mehrere Baustellen auf den wichtigsten Fernstraßen werden manchem Weihnachtsbesucher die Festtagslaune verderben. Immerhin, kleine Geschenke gibt es: Die A 2-Baustelle zwischen Wolfsburg/Königslutter und Braunschweig wird abgebaut und der große Engpass zwischen Hämelerwald und Lehrte von Osten her in beiden Richtungen um etwa drei Kilometer verkürzt. Trotzdem wird dieser Bereich eine der größten Weihnachts-Staustellen bleiben, so der ADAC.

Voll wird es auf den Straßen ab 22. Dezember, dem ersten Ferientag. Morgens starten die Urlauber, mittags kommen die Pendler dazu. Am Samstag sorgen die Weihnachtsbesucher für zusätzliche Behinderungen. Auf verstärkten Rückreiseverkehr sollten sich Autofahrer am 1. sowie am 6. und 7. Januar einstellen. Eng wird es vor allem in den Großräumen Hamburg, Hannover und Osnabrück sowie in den Bereichen der folgenden Baustellen:

A 2: Hannover – Braunschweig in beiden Richtungen zwischen Lehrte und Hämelerwald

A 7: Hamburg Richtung Hannover, Dreieck Walsrode Ausfahrt gesperrt, Hannover – Hamburg in beiden Richtungen zwischen Bad Fallingbostel und Dorfmark, Hannover Richtung Hamburg zwischen Westenholz und Dorfmark

A 27: Walsrode Richtung Bremen zwischen Dreieck Walsrode und Walsrode-Süd

A 39: Salzgitter Richtung Braunschweig zwischen Westerlinde und Salzgitter-Lebenstedt-Nord.