„Brüder für immer“

Herzberg Die HarzKurier-Filmpremiere zeigte „Dieses bescheuerte Herz“ am Montagabend in den Central-Lichtspielen in Herzberg. Dem Publikum gefiel‘s hörbar.

Lenny (Elyas M’Barek) ist Ende zwanzig, hat in seinem Leben noch nichts wirklich zustande gebracht und feiert jeden Abend auf Papas Kosten in Münchens Edeldisko P1. Dem platzt schließlich der Kragen, als der Sohn durch die Garage brettert und den Audi R8 im Pool versenkt. Lenny soll sein Leben auf die Reihe kriegen und endlich etwas abschließen. Deshalb verdonnert der renommierte Chefarzt seinen Sohn dazu, sich um seinen Patienten David (Philip Noah Schwarz) zu kümmern, sonst bleibt der Geldhahn zu. Der 15-Jährige ist schwer herzkrank und niemand weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. David soll eine Liste mit Punkten machen, die er – mit Lennys Hilfe – noch erleben will.

Natürlich verläuft der Plan nicht ohne Schwierigkeiten, denn Lenny hat eigentlich keinen Bock, Verantwortung für einen Teenager zu übernehmen. „Du bist ignorant, schusselig und egoman – das Beste, was einem todkranken Kind passieren kann“, macht ihm Ärztin Dr. Julia Mann klar. Denn Lenny nimmt keine Rücksicht, läuft nicht auf Eierschalen um David herum wie dessen ständig besorgte Mutter oder hält mit seiner Meinung hinterm Berg.

„Gute Balance zwischen Lachen und Weinen. Gerade von den todkranken Kindern können wir so viel lernen und das ist realistisch rübergekommen.“ Frauke Metzger, Bad Sachsa

Lebensverändernde Begegnung

Regisseur Marc Rothemund schildert die Freundschaft der beiden ungleichen Protagonisten als lebensverändernde Begegnung. Mit Davids Schicksal konfrontiert, beginnt Lenny zu spüren, dass ihn sein scheinbar so aufregendes Leben längst nicht mehr glücklich macht. „Wir kommen aber auch nicht wirklich vorwärts“, stellt er irgendwann bei der x-ten Party mit seinen Saufkumpels fest.

Für David hingegen wird deutlich, dass es auch für ihn mehr geben kann. Lenny zeigt ihm, dass er sich nicht mit einem Leben zwischen Krankenhaus und Hospiz arrangieren muss. Auch er kann sich verlieben, mit Freunden Spaß haben und Risiken eingehen – obwohl bzw. gerade weil er nicht weiß, wie lange sein kaputter Körper noch mitmacht. Lenny und er sind „Brüder für immer“, davon ist David überzeugt.

„Der Film zeigt sehr gut, dass Gegensätze sich anziehen und guttun.“ Marius Grobsa, Walkenried

Teilweise überzeichnet

Einige Handlungsstränge wie der um Davids Puppe Anna, die bisher bei jeder seiner Operationen als Glücksbringer dabei war und die er mit sich herumträgt, gleiten dabei leider ins Alberne ab. Auch ist Davids Wechsel zwischen hyperaktivem, lebenshungrigem Teenager und dem trotzigen Verweigerungsverhalten eines Fünfjährigen stellenweise arg anstrengend. Elyas M‘Barek gelingt es zudem nicht ganz, die leiseren Zwischentöne wirklich herauszuarbeiten. Warum er so ziellos und scheinbar hedonistisch durchs Leben geht, bleibt unklar. Lediglich in einem Gespräch mit seinem Vater deutet sich an, dass er den Tod seiner Mutter noch nicht verarbeitet hat. Trotz dieser Schwächen liefert er einen soliden Wechsel ins ernstere Fach. Und beide Hauptdarsteller sind redlich bemüht, ihren auf einer wahren Geschichte basierenden Figuren gerecht zu werden.

Das Publikum in den Central-Lichtspielen jedenfalls hat sich hörbar amüsiert. Und Fans von Elyas M‘Barek werden voll auf ihre Kosten kommen.

WERTUNG & VERLOSUNG Das Urteil unserer Leser: Oscarreif: 1,58 Bisher in der Bewertung 1. Dieses bescheuerte Herz – Note: 1,58 2. Bad Moms 2 – Note: 1,65 3. Fifty Shades of Grey II – Note: 1,81 4. Girls’ Night Out – Note: 1,90 5. Alien: Covenant – Note: 2,13 Über jeweils zwei Karten für eine der nächsten HarzKurier-Filmpremieren können sich Ursula Waldmann aus Osterode, Helga Zellmann aus Osterode, Marius Gobsa aus Walkenried, Daniela Gaudlitz aus Herzberg und Britta Bertram-Groeschel aus Herzberg freuen.