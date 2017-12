Osterode Die Puppenbühne Barberella gastiert am 17. Dezember um 15 Uhr mit dem Stück „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ in der Stadthalle in Osterode. Tagelang ist es so kalt, dass der alte Pettersson und sein Kater Findus ihre Nasen nicht vor die Tür stecken mögen, und gerade als es ein bisschen wärmer...