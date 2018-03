Magdeburger Zwickmühle: Pauschale Klagen, mal bissig, mal zahnlos

Keine Überraschung: Die Magdeburger Zwickmühle hat in Braunschweig viele Freunde. Fast logisch also, dass zum Abschluss des 15. Satirefestes am Samstag die Brunsviga ausverkauft war. Ohnehin zog Brunsviga-Geschäftsführer Uwe Flake nach 11 Veranstaltungen an 23 Tagen ein positives Gesamtfazit: „Nach...