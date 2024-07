Wolfsburg. Manche Konzerte in der dritten Festivalwoche des Autostadt-Sommerfestivals in Wolfsburg sind ausverkauft. Doch ab Mittwoch gibt es noch eine Chance.

Das Autostadt-Sommerfestival in Wolfsburg geht am Freitag in seine dritte Woche. Und auch da finden zahlreiche Konzerte auf der kleineren Porsche-Bühne und der größeren Lagunen-Bühne statt. Viele der Shows sind schon ausverkauft, allerdings geht genau für diese am Mittwoch ab 14 Uhr ein Restkontingent in den Verkauf.

Freuen dürfen sich zum Beispiel Fans von Montez, der am Freitag ab 20 Uhr auf der Lagunen-Bühne steht. Zunächst gingen gut 8100 Karten in den Verkauf. Davon sind zum Beispiel einige Tickets, die für Hotel-Kontingente reserviert waren, jedoch nicht genutzt worden, außerdem steht mittlerweile fest, dass bis zu 9000 Menschen die Shows auf der größeren Bühne sehen dürfen. Daher dürften für diese Veranstaltung ab Mittwochnachmittag wieder mehr als 1000 Tickets zu haben sein.

Auf der kleineren Porsche-Bühne waren die Shows von Lotte (Donnerstag, 4. Juli) und Welshly Arms (Dienstag, 9. Juli) rasch ausverkauft. Auch dafür gibt es ab Mittwoch ein kleineres Rest-Kontingent. Hier sollten die Interessenten allerdings schnell sein, in der vergangenen Woche waren die Restkarten für diese Bühne binnen weniger Minuten verkauft. Abgesagt wurde das Konzert von Popa Chubby, der eigentlich am Sonntag hätte auftreten sollen.

Autostadt-Sommerfestival: sieben Konzerte aktuell noch nicht ausverkauft

Nicht ausverkauft und damit weiterhin verfügbar sind Karten für The Great Guitars (Mittwoch, 3. Juli), Juli (Samstag, 6. Juli), Stephen Triffitt (Mittwoch 10. Juli) und im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Festivals auch Moyka (11. Juli), Kennedy Administration (18. Juli), Lena (20. Juli) und Michael Schulte (27. Juli).

Restkarten gehen immer mittwochs für die Konzerte der Folgewoche in den Vorverkauf, in der kommenden Woche gibt es daher zum Beispiel wieder Tickets für Jan Delay (12. Juli), ZZ Top (13. Juli) und Scooter (17. Juli). Bislang spielten unter anderem schon Silbermond und Status Quo vor ausverkaufter Kulisse in der Autostadt.

