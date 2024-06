Wolfsburg. Der Liedermacher tritt beim ersten „Aperitivo Italiano“ im Hallenbad auf. Sein Sohn Faber ist im August in Braunschweig zu erleben.

Unter dem illuminierten Sprungturm laden die Italienische Konsularagentur Wolfsburg und das Kulturzentrum Hallenbad am Mittwoch, 2. Oktober, zum ersten „Aperitivo Italiano“ ein. Sie versprechen einen Abend voller italienischer Genüsse und Musik: „Ab 18 Uhr können die Gäste einen typisch italienischen Aperitivo genießen, begleitet von kleinen Snacks und mediterraner Hintergrundmusik.“

Engagement gegen die Mafia

Highlight des Abends ist das Konzert des Liedermachers Pippo Pollina, der unter anderem Lieder seines aktuellen Albums „Nell‘attimo – Im Augenblick“ singen wird. Der 61-Jährige zählt zu den bekanntesten italienischen Cantautori. Er wuchs als Sohn eines Anwalts in Palermo auf und engagierte sich neben seinem Jura-Studium und ersten musikalischen Gehversuchen gegen die Mafia in seiner sizilianischen Heimat. Die Schwierigkeiten, die das mit sich brachte, führten dazu, dass Pollina in den 80er Jahren seiner Heimat den Rücken kehrte und als Straßenmusiker durch Europa zog. Schließlich wurde er in der Schweiz heimisch.

Auch Pippo Pollinas Kinder Madlaina und Julian sind als Musiker erfolgreich

Kontakte und Freundschaften zu den Liedermachern Linard Bardill und Konstantin Wecker beflügelten Pollinas eigene Karriere. Er brachte eine Reihe von Alben in italienischer Sprache heraus, schrieb auch eine Oper und zuletzt den Kriminalroman „Der Andere“. Auch seine Kinder sind als Musiker erfolgreich: Seine Tochter Madlaina (27) bildet gemeinsam mit Nora Steiner das kultige Akustik-Duo Steiner & Madlaina, Sohn Julian (31) zählt unter dem Künstlernamen Faber zu den angesagten Singer-Songwritern. Am 11. August tritt er mit seiner Band open air im Braunschweiger Applaus-Garten auf.

Karten für den italienischen Abend mit Pippo Pollina am 2. Oktober im Wolfsburger Hallenbad für 37 Euro gibt es unter anderem unter hallenbad.de