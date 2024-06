Wolfsburg. Auch für Kelvin Jones, Katie Melua und Mario Biondi gehen Mittwoch einige Karten in den Verkauf. Wir verraten, wie Sie an die Tickets kommen.

Mit einem umjubelten Silbermond-Konzert hat am vergangenen Samstag das zweite Autostadt-Sommerfestival in Wolfsburg begonnen. 9000 Menschen waren bei der Show der Bautzener um Frontfrau Stefanie Kloß dabei, auch die Clearing-Premiere, also die geplante Evakuierung des Parks, hat nach Angaben des VW-Freizeitparks gut funktioniert. In dieser Woche nimmt die Veranstaltungsreihe nun Fahrt auf. Gleich vier Konzerte stehen noch im Juni an. Und für alle Shows gibt es derzeit keine Karten mehr.

Das wird sich allerdings ab Mittwoch, 14 Uhr, ändern. Die Autostadt gibt sämtliche Rückläuferkarten, die zum Beispiel bei reservierten Hotel-Kontingenten nicht in Anspruch genommen wurden, wieder zurück in den Verkauf. Außerdem ging die Autostadt in einer ersten Planung von einer Kapazität von gut 8100 Zuschauern aus für die großen Shows auf der Lagunen-Bühne. Mittlerweile gibt es von der Stadt Wolfsburg aber das grüne Licht, dass bis zu 9000 Menschen die Konzerte erleben dürfen. Auch dieses Delta geht nun in Verkauf. Bedeutet: Für die Konzerte von Status Quo am Freitag, 28. Juni, um 20 Uhr und Katie Melua am Sonntag, 30. Juni, um 20 Uhr, dürfte es jeweils eine vierstellige Ticketzahl geben, die die Interessierten ab Mittwoch erwerben können.

Restkarten für die Autostadt-Konzerte gibt es online und analog

Für Mario Biondi, der am Donnerstag nach Wolfsburg kommt, und Kelvin Jones, der am Samstag auftritt, sind es weniger Karten, denn beide treten ab 18 Uhr auf der kleineren Porsche-Bühne auf, die nur eine Kapazität von knapp 1500 Menschen hat. Schnell sein lohnt sich in allen Fällen so oder so. Die Restkarten gibt es zum einen online bei Eventim, zum anderen vor Ort am Welcome-Desk. Für Biondi und Jones kosten sie 11,70 Euro, für Status Quo und Katie Melua 33,70 Euro, ermäßigt (Kinder zwischen 6 und 17 Jahre) 17,20 Euro. Vergangene Woche waren die Silbermond-Karten noch am Abend vergriffen. Die Autostadt gibt jeden Mittwoch die jeweiligen Resttickets für die Konzerte der folgenden sieben Tage in den Verkauf, nächste Woche dann unter anderem für Montez.