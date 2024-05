Hannover. Freitag und Samstag steigen auf der Expo-Plaza in Hannover die ersten Festivals des Jahres. Diese Infos müssen Besucher kennen.

Da ist den Veranstaltern von Hannover Concerts ein Coup gelungen: Am Samstag, 1. Juni, tritt Weltstar Bryan Adams auf der Expo-Plaza in Hannover auf. Zwar änderte sich durch die Verpflichtung das Line-Up des Plaza-Festivals am Samstag und der Starshow am Freitag, was bei einigen Festivalgästen Unmut hervorrief. Insgesamt sorgte die Bestätigung des kanadischen Acts jedoch für eine verstärkte Resonanz. In unserer Übersicht gibt es alle Infos zu den beiden Großveranstaltungen an diesem Wochenende.

N-Joy-Starshow am 31. Mai: Das ist der Ablauf

Mit der N-Joy-Starshow geht das Festivalwochenende am Freitagnachmittag los. Ehe Macklemore ab 21.30 Uhr als Top-Act auftritt, gastieren zuvor Alle Farben (15 Uhr), Ray Dalton (16.30 Uhr), Jess Glynne (18 Uhr) und Robin Schulz (19.30 Uhr). Einlass für das Festival ist ab 14 Uhr.

NDR2-Plaza-Festival am 1. Juni: Das ist der Ablauf

Auch hier startet Alle Farben das Festivalprogramm ab 15 Uhr, es folgen ClockClock (16.30 Uhr), die im vergangenen Jahr als Vor-Act von Pink im Stadion Hannover auftraten, Clueso (18 Uhr), James Arthur (19.20 Uhr) und Bryan Adams (21.20 Uhr). Einlass ist auch hier ab 14 Uhr.

Hier gibt es noch Tickets für beide Veranstaltungen

Wer sich kurzfristig überlegt, die N-Joy-Starshow, das NDR2-Plaza-Festival oder beide Festivals zu besuchen, für den gibt es gute Nachrichten: Es sind für beide Veranstaltungen noch Tickets verfügbar. Bei der Konzertkasse kosten die Tickets für ein Festival 60,50 Euro, ein Kombiticket gibt es für 110,50 Euro. Karten gibt es auch bei anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Tickets gelten ab 3 Stunden vor Einlass zur An- und Abreise mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln des GVH im Tarifbereich ABC.

Diese Regeln gelten bei beiden Festivals in Hannover

Taschen und Rucksäcke, deren größte Seite größer ist als das Format Din-A4, dürfen nicht mit ins Stadion. Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, wird gebeten, auf die Mitnahme von Taschen zu verzichten. Neben großen Taschen dürfen auch nicht Deos, Parfums, professionelle Kameras, Audio- und Videoaufnahmegeräte, Go-Pro-Kameras, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Powerbanks, Essen und Getränke (außer ein Tetra-Pak beziehungsweise eine PET-Flasche mit maximal 0,33 Liter nichtalkoholischem Inhalt und ohne Deckel pro Person), Hocker, Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taschenlampen, Laserpointer, große Fahnen und Poster sowie Helme mit ins Stadion.

N-Joy-Starshow und NDR2-Plaza-Festival: So wird das Wetter am Wochenende

Die Wettervorhersage für Freitag und Samstag prognostiziert gutes Wetter. Am Starshow-Freitag soll es angenehme 19 Grad geben, Regen gibt es wohl nicht. Am Samstag könnte es abends etwas tröpfeln, die Temperaturen bewegen sich ebenso um die 20 Grad-Marke.

So klappt es mit der Anreise zu den Events auf der Expo-Plaza

Auf der Expo-Plaza gibt es insgesamt drei Eingänge (Nord, Ost, Süd-Ost), die entsprechend ausgeschildert sind, teilt der Veranstalter Hannover Concerts mit. Rollstuhlfahrer sollten bitte den Eingang Nord nutzen, da man von dort am schnellsten barrierefrei zum Rollstuhlpodest rechts von der Bühne gelangt. Grundsätzlich gilt es ausreichend Zeit für eine frühzeitige Anreise einzuplanen.

Eine Baustelle auf dem Messeschnellweg führt zwischen den Anschlussstellen Mittelfeld und Seelhorster Kreuz bei hohem Verkehrsaufkommen zu massiven Verkehrsbehinderungen. Daher werden die Besucher gebeten, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, idealerweise mit der Linie 6 ab der Haltestelle Kröpcke. Alle sechs Minuten fährt die Linie 6 zwischen Steintor über Kröpcke zur Endstation Messe/Ost. Von dort aus sind es nur wenige Minuten Fußweg bis zur Veranstaltungsfläche.

