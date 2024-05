Braunschweig. Die Münzforschungssammlung der Braunschweigischen Landessparkasse geht als Dauerleihgabe ins Museum und wird dort ausgestellt.

Ganz schön schwere Arbeit. Der Bergmann holt weit nach oben aus mit seinem Hammer, bevor er auf den Pickel trifft, den der Kollege hält, um so das Erz zu spalten. Der Silberbergbau im Harz brachte den Welfenfürsten gute Einnahmen, forderte aber auch die ganze Kraft der Arbeiter, die unter ärmlichsten Bedingungen lebten. Trotzdem bemerkenswert, dass es solche Szenen aus dem schweißtreibenden Arbeitsleben des Bergbaus sind, die die braunschweig-wolfenbüttelschen Herzöge oder ihre Verwandten der Nebenlinien in Grubenhagen und später Hannover auf ihre Münzen prägen ließen.

„Mit der Abbildung der Bergwerke wollten sich die Fürsten als Innovationstreiber darstellen, die sich mit modernsten Methoden für den Wohlstand ihres Herzogtums engagieren“, erklärt Johannes Wienand, Leiter der Münzsammlung des Herzog-Anton-Ulrich-Museums und Professor für Alte Geschichte an der TU Braunschweig.

Wenn das Welfenross übers Bergwerk springt

Er würde die auf dem Silbertaler eingeprägte Szene womöglich gar als Darstellung des Prägevorgangs selbst deuten, indem der Hammer eher auf einen Prägestempel niederginge. Freilich deutet das Grubenlicht und die genaue Verortung im Stollen eines gut reliefierten Bergmassivs mit Harzwald, Hütten und Einstiegsschacht auf die bergwerkliche Situation. Geprägt wurde nicht unter Tage. Freilich ging es hier um Symbolik. Auf einer anderen Silbermünze springt sogar noch höchst effektvoll das Welfenross über dieselbe Bergszene.

Dass man sich diese prächtige, teelichtbreite Silbermünze nun in aller Genauigkeit in den Vitrinen des Herzog-Anton-Ulrich-Museums angucken kann, ist der Braunschweigischen Landessparkasse zu danken, zu deren Münzforschungssammlung sie und 8000 weitere Talerchen gehören. Sie kam nun als Dauerleihgabe ins Anton-Ulrich-Museum, und dessen Direktor Thomas Richter unterstreicht denn auch: „Für uns Museumsleute heißt das für die Ewigkeit.“

Aus dem Banktresor ins Museum

Lars Dannheim, Vorstandsmitglied der Landessparkasse, macht bei der Übergabe allerdings auch deutlich, dass man genau dies wolle, denn hier würde der als Forschungssammlung gedachte Münzschatz wissenschaftlich und konservatorisch adäquat betreut und eben tatsächlich der Forschung zugänglich gemacht. Was man im Tresor der Bank nicht leisten konnte. Wissenschaftler können nun nach Anmeldung jederzeit Einblick nehmen.

Wienand und sein Vorgänger, der durch die Münzbestandskataloge des Museums hervorgetretene Wolfgang Leschhorn, zeigen sich natürlich froh über den Zuwachs der Museumssammlung. Die „Münzforschungssammlung der Braunschweigischen Landessparkasse in der Braunschweigischen Sparkassenstiftung“, so der offizielle Titel, umfasst vollständig alle Münzserien der welfischen Herzöge sämtlicher Linien – mit mindestens einem Exemplar und oft auch Varianten.

Eine Münze Heinrichs des Löwen

Wienand hat die über 8000 Objekte zunächst mal durch Studierende vor- und rückseitig fotografieren lassen, das digitale Münzkabinett zeigt bereits eine Auswahl. Angefangen bei der kleinsten Münze mit einem Durchmesser von nur neun Millimetern: dem einseitig geprägten Pfennig, der im Jahr 1713 unter Herzog Anton Ulrich herauskam. Und bis zum größten Objekt, einer Medaille zur Krönung Georgs I. aus dem Jahr 1714 mit knapp 15 Zentimetern Durchmesser.

Das älteste Objekt der Sammlung ist dieser sogenannte Brakteat, eine nur einseitig geprägte Münze aus der Zeit Heinrichs des Löwen. © HAUM | Jonas Hasemann

Vergleichsweise unspektakulär sieht eines der ältesten Objekte der Sammlung aus, ein mittelalterlicher sogenannter Brakteat, das heißt eine einseitig geprägte Münze aus dünnem Metallblech, von Heinrich dem Löwen aus dem 12. Jahrhundert beauftragt. Hochbedeutend in aller Schlichtheit, und doch auch sehr überzeugend in der Gestaltung des Löwen, der sich wie in Laufhaltung optimal in das Rund fügt.

Der Löser: Silbermünzen als Geldanlage

Das teure Silber des Harzes wurde natürlich nur für die schweren Taler und Schaumünzen genutzt. Dabei wurde auch ein bisschen gemogelt, wie Wienand erläutert. „Die 10-Taler-Münze wiegt eigentlich nur 9 Gramm. Aber der Herzog hat da wohl, nicht zu Unrecht, die Produktionskosten gleich abgezogen.“

Mit sogenannten Lösern wurde dagegen unter Herzog Julius die Inflation bekämpft. „Das waren bis zu 260 Gramm schwere Silbermünzen mit erhöhtem Schauwert, die von den Bürgern wie Silberbarren als Geldanlage verwahrt wurden. Nur im Notfall durften sie verkauft, also eingelöst werden“, so Wienand. Das klappte offenbar, das Geld blieb im Land.

Ausbeutetaler aus Lautenthal

Der Schauwert kommt auch in der kleinen Dauerausstellung „Schatz aus der Tiefe – Silbermedaillen der Welfen“ gut zum Tragen, die bereits aus den Objekten der Forschungssammlung besteht. Mit sogenannten Ausbeutetalern begingen die Herzöge das Datum, ab dem eine Grube Gewinn abwarf, also wirklich Ausbeute brachte. Für die Grube Lautenthals Glück war das 1761 der Fall, wobei eine Lautenspielerin hier die Bergstadt Lautenthal symbolisieren darf.

Dsa größte Objekt ist diese Medaille zur Krönung Georgs I. mit 15 Zentimetern Durchmesser. © HAUM | Jonas Hasemann

Neben Grubenanlagen finden sich aber auch Schlösser, etwa das Gartenschloss Salzdahlum, auf den Münzen. Und natürlich wurde mit den Medaillen, die als fürstliche Geschenke in begrenzter Auflage entstanden, Propaganda gemacht, wie Leschhorn betont. Als 1667 die Medaille auf die brüderliche Eintracht mit 50 bis 100 Stück geprägt wurde, nur fünf sind davon derzeit bekannt, mag diese zwischen den Fürsten geherrscht haben, die ewig widerständige Stadt Braunschweig wurde aber erst 1671 wieder von den Herzögen erobert.

Gut dass es Fachleute gibt, die solche Hintergründe beisteuern. Man kann sich aber auch einfach an den Darstellungen oder kunsthandwerklichen Zweitverwertungen wie dicken Münzhumpen oder Schnupftabaksdosen mit Münzdeckel freuen.

Die Münzausstellung ist wie das gesamte Anton-Ulrich-Museum Di.-So. 11-18 Uhr geöffnet.