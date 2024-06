Hannover. Der 72-jährige Schlagerstar geht erstmals auf Stadiontour und tritt auch in Hannover auf. 40.000 Menschen werden erwartet. Das müssen sie wissen.

Zum 50-jährigen Bühnenjubiläum geht es für Schlagerstar Roland Kaiser in diesem Sommer auf die ganz großen Bühnen: Unter anderem tritt der 72-jährige Schlagerstar, der bislang mehr als 90 Millionen Tonträger verkaufte und viele Platin- und Goldschallplatten einheimste, am Freitag, 21. Juni, in der Heinz-von-Heiden-Arena Hannover auf, es wird sein größtes Konzert in Niedersachsen in seiner Karriere. Wir haben alle wichtigen Infos vor dem zweieinhalbstündigen Mega-Konzert im Stadion zusammengetragen. Ein absoluter Höhepunkt im diesjährigen Konzertkalender Niedersachsens. Scrollen Sie sich gerne durch.

Roland Kaiser in Hannover: Was erwartet die Zuschauer beim Konzert?

Seit einem halben Jahrhundert steht Roland Kaiser auf der Showbühne und möchte das in diesem Jahr mit seinen Fans feiern. Zum Jubiläum hat er sich das Motto „RK50 I 50 Jahre – 50 Hits!“ gegeben. Heißt: Er möchte in seinem Zweieinhalb-Stunden-Programm mindestens 50 Hits präsentieren. Ein ambitioniertes Programm pro Show. In einer Tourmitteilung des Konzertveranstalters wird Kaiser außerdem zitiert mit: „Mein Produktions-Team hat sich einige sehr besondere Dinge ausgedacht, mit denen wir in der Live-Show auch in den großen Arenen sicher alle Fans überraschen werden.“

Gibt es noch Karten für das Konzert von Roland Kaiser in Hannover?

Ja. Die Resonanz auf seine Stadionshow in Hannover ist schon gut, viele Zehntausend Karten sind schon verkauft, doch mehrere Tickets, vor allem im Oberrang und Stehplatz-Bereich sind noch verfügbar. Stehplatz-Karten gibt es aktuell noch ab 69,50 Euro, die teuerste Kategorie liegt bei 129,50 Euro. Karten gibt es bei der Konzertkasse, bei Eventim und anderen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie gelten übrigens im gesamten Tarifgebiet des GVH, und zwar drei Stunden vor Veranstaltungseinlass, also ab 14.30 Uhr, bis 5 Uhr des Folgetages als Fahrkarte in allen öffentlichen Verkehrsmitteln.

Tipps für bewegungseingeschränkte Konzertbesucher mit Rollator

Der lokale Konzertveranstalter Hannover Concerts empfiehlt bewegungseingeschränkten Personen mit Rollator, ein Sitzplatzticket für den Unterrang zu kaufen, idealerweise möglichst nah am Gang. Der Oberrang sei mit einem Rollator nicht erreichbar, da es keine Aufzüge gibt. Im Innenraum seien sie wegen baupolizeilicher Vorgaben nicht erlaubt. Karten für den Rollstuhlbereich seien ausschließlich Rollstuhlfahrern vorbehalten. Wenige Stufen seien auf jeden Fall zu überwinden.

Wann ist Einlass, wann beginnt das Konzert? Die wichtigsten Zeiten am Konzerttag

Für etwa 40.000 Zuschauer ist beim Konzerttag Platz im Stadion. Es braucht bekanntermaßen ein bisschen, bis so viele Personen durch die Einlasskontrollen gelangt sind. Aus dem Grund beginnt der Einlass zweieinhalb Stunden vor Konzertbeginn, also um 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist dann um 20 Uhr. Roland Kaisers hat auch noch einen Vor-Act. Es handelt sich um Georg Stengel. Konzertschluss ist vermutlich gegen 23 Uhr.

Welche Lieder spielt Roland Kaiser bei seiner Tour?

Bei seinen Jubiläumskonzerten will Roland Kaiser 50 Lieder aus seiner Karriere präsentieren, teils ausgespielt, teils im Medley, damit auch alle Wünsche aller Fans berücksichtigt werden. Los geht es mit Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“, dann fällt der Vorhang, und die Band präsentiert „Gut, dass ihr da seid“ und „Ich glaub‘, es geht schon wieder los“. Auch das Presley-Cover „In the Ghetto“ und „Sieben Fässer Wein“ stehen auf der Setlist. Selbstverständlich dürfen „Joana“, „Amore Mio“, „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben“ und „Santa Maria“ nicht fehlen, „Hab‘ ich zu viel riskiert“ stimmt er ebenso unter anderem an.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es diese Lied-Reihenfolge ist:

Gut, dass ihr da seid / Ich glaub es geht schon wieder los / Alles was du willst / Medley: Frei das heißt allein – Die Gefühle sind frei – Ich hab‘ deine Tränen nicht verdient – Haut an Haut – Midnight Lady – Friedensangebot (Lisa-Marie) – Wind auf der Haut und Lisa – Hier fing alles an – Amore amore – Wir sind Sehnsucht / Santa Maria / Gegen die Liebe kommt man nicht an / Zuversicht / Mein Geheimnis / Lieb mich ein letztes Mal / Dich zu lieben / In the Ghetto / Liebe kann uns retten / Medley: Hab’ ich zuviel riskiert – Ich hab dich 1000 mal geliebt – Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben – Viva l‘amor – Das Fenster zum Hof – Amore mio – Südlich von mir / She‘s a Lady / Das Beste am Leben / Im 5. Element / Sieben Fässer Wein / Manchmal möchte ich schon mit dir/Schach matt /Medley: Halt mich noch einmal fest – Flieg mit mir zu den Sternen – Wohin gehst Du – Stark – Sag bloß nicht Hello – Freunde bleiben – Kein Problem – Unerreichbar nah – Es ist alles ok / Kurios /Extreme / Sag ihm, dass ich dich liebe.

Zugaben: Du, deine Freundin und ich / Joana /Warum hast du nicht nein gesagt / Bis zum nächsten Mal.

Georg Stengel ist Roland Kaisers Support: Das müssen Sie über ihn wissen

Roland Kaiser hat sich für seine Jubiläumstour Georg Stengel als Support ausgesucht. Der 30-Jährige Popsänger kommt aus Jüterbog in Brandenburg. Erste größere Bühnenerfahrungen sammelte er bei gleich zwei Staffeln von „The Voice of Germany“. Zwei goldene Schallplatten hat er schon eingeheimst: Zum einen mit der Single „Holterdiepolter“, die er gemeinsam mit dem DJ-Duo Anstandslos & Durchgeknallt aufnahm aus dem Jahr 2018, zum anderen mit der Single „Mars“ aus dem Jahr 2020, die 45 Millionen Mal gestreamt wurde und sich 15 Wochen in den Deutschen Charts hielt. Im April trat er in der „Beatrice-Egli-Show“ auf und wurde so auf einen Schlag einem Millionenpublikum bekannt.

Diese Regeln gelten beim Konzert von Roland Kaiser in Hannover

Taschen und Rucksäcke, deren größte Seite größer ist als das Format Din-A4, dürfen nicht mit ins Stadion. Um Wartezeiten beim Einlass zu minimieren, wird gebeten, auf die Mitnahme von Taschen zu verzichten. Neben großen Taschen dürfen auch nicht Deos, Parfums, professionelle Kameras, Audio- und Videoaufnahmegeräte, Go-Pro-Kameras, Selfie-Sticks, Tablets, Laptops, Powerbanks, Essen und Getränke (außer ein Tetra-Pak beziehungsweise eine PET-Flasche mit maximal 0,33 Liter nichtalkoholischem Inhalt und ohne Deckel pro Person), Hocker, Messer, Schlagstöcke, Pfefferspray, Taschenlampen, Laserpointer, große Fahnen und Poster sowie Helme mit ins Stadion.

Am 21. Juni gibt Roland Kaiser in Hannover ein Stadionkonzert. © dpa | Matthias Rietschel

Essen und Getränke gibt es im Stadion. Allerdings ist dort keine Barzahlung möglich. Die Bezahlung erfolgt nur via Giro- und Kreditkarte oder mit dem Smartphone oder der Smartwatch.

Große Jubiläumstour 2024 von Roland Kaiser: Hier tritt der Schlagerstar noch auf

So ambitioniert war noch keine Tour von Roland Kaiser: Die größten Arenen des Landes bespielt der 72-Jährige im Juni und Juli mit seiner Band. Hunderttausende werden somit seine 17 Konzerte erleben. Einen Tag nach der Hannover-Show tritt er im bereits ausverkauften Rostocker Ostseestadion auf, auch das Rhein-Energie-Stadion in Köln (13. Juli), die Red-Bull-Arena in Leipzig (19. Juli), und der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt (20. Juli) stehen auf dem Plan. Gleich zwei Konzerte ebenfalls bereits ausverkaufte Konzerte gibt er beim Tourabschluss auf der Berliner Waldbühne. Zwei Auslands-Stationen in Aarberg (Schweiz) und am Schloss Schönbrunn in Wien ergänzen die Tourshows.

Roland Kaiser in der Region Braunschweig: So waren frühere Konzerte des Sängers

Nach der Corona-Pandemie war Roland Kaiser der erste, der auf große Tour ging. Anfang November 2021 trat er in der Braunschweiger Volkswagen-Halle vor gut 4000 Menschen auf. Ein halbes Jahr später sang er dann im Harz: 7500 Schlagerfans kamen damals auf den Platz vor der Kaiserpfalz zu einem umjubelten Konzert. Im Februar 2023 sang Kaiser wiederum in der VW-Halle, 6000 Menschen waren bei der Show dabei.

