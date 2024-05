Wolfsburg. Interims-Intendant Rainer Steinkamp widerspricht Gerüchten, wonach die Stelle in der VW-Stadt für Theatermacher unattraktiv sein soll.

Es ist ungefähr ein Jahr her, dass sich der Aufsichtsrat des Wolfsburger Scharoun-Theaters überraschend von seinem Intendanten Dirk Lattemann trennte. Jetzt scheint endlich eine Nachfolgelösung in Sicht zu sein. Laut Interims-Intendant Rainer Steinkamp soll bis Ende Juni ein geeigneter Kandidat oder eine geeignete Kandidatin für das Amt an der Spitze des Wolfsburger Hauses gefunden sein.

Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht Steinkamp von zwei Personen, die sich derzeit in der engeren Auswahl befinden. „Der Aufsichtsrat guckt sehr genau, um jemanden zu finden, der die Kriterien der Ausschreibung erfüllt“, so Steinkamp. Es gehe vor allem um Erfahrungen mit der Leitung eines Theaters. Der 68-Jährige selbst stand für zwölf Jahre an der Spitze des Gastspiel-Hauses, bevor Dirk Lattemann im ersten Pandemie-Jahr 2020 die Leitung übernahm. Seit seinem Weggang ist Steinkamp der Nachfolger seines Vorgängers.

Haben Gerüchte um den Weggang Dirk Lattemanns den Ruf des Theaters geschädigt?

Die Umstände von Lattemanns Ausscheiden hatten in der Wolfsburger Theaterszene für viel Gerede gesorgt: Die genauen Gründe sind bis heute nie öffentlich benannt worden. Aufsichtsratschef Thomas Steg sagte bei einer Veranstaltung im September, er sei „nicht der richtige Mann am richtigen Ort“ gewesen. Ein Theaterteam verlange soziale Integrität und die Fähigkeit, Menschen motivieren zu können. Diese Eigenschaften haben Lattemann nach Stegs Worten gefehlt.

Wohl auch wegen dieser unklaren Verhältnisse kursierten zuletzt Gerüchte über die Gründe, warum noch immer keine Nachfolge gefunden worden ist. Ob der Ruf des Wolfsburger Theaters durch die Trennung von seinem Intendanten, der sich mit seinem Fokus auf Gastspiele großer Häuser wie des Berliner Ensembles einen Namen gemacht hatte, gelitten hatte? Steinkamp widerspricht: Nicht fehlende Bewerber hätten die Entscheidung verzögert, sondern die Sorgfalt des Aufsichtsrats.

Intendanz am Wolfsburger Scharoun-Theater: Zwei Bewerbungsrunden ohne Ergebnis

Der habe bereits zwei Auswahlrunden ohne Ergebnis abgeschlossen. Ein Bewerber habe tatsächlich in einer Endrunde seine Bewerbung zurückgezogen; hier sei es aber um private Überlegungen gegangen. Insgesamt hätten sich für die Stelle bisher etwa 30 Personen beworben; nicht mehr und nicht weniger als in früheren Bewerbungsverfahren um den Posten des Wolfsburger Intendanten.

Er selbst wolle sich so weit wie möglich aus den Gesprächen heraushalten, so Steinkamp. Der Interims-Intendant rechnet damit, noch bis zum Ende der kommenden Spielzeit in Wolfsburg zu sein, um das Amt zur Spielzeit 2025/2026 an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu übergeben. Der Spielplan für die übernächste Saison könne aber bereits von der neuen Leitung entworfen werden.

