Hannover. Der Boss hat Stimmprobleme. Bruce Springsteen muss mehrere Konzerte seiner Tournee verschieben. Im Juli steht sein einziges Deutschland-Konzert an.

Gut ein halbes Jahr, nachdem er wegen eines Magengeschwürs einige Tourtermine verschieben musste, ist Bruce Springsteen erneut krank. Diesmal plagen den 74-Jährigen Stimmprobleme, wie sein Team bei Social Media mitteilte. Der Rockmusiker dürfe zehn Tage nicht auftreten, verordneten die Ärzte. Vier Termine sind durch die Zwangspause betroffen: neben der Show in Marseille am vergangenen Samstag auch die Konzerte am Dienstag in Prag sowie am kommenden Samstag und Montag in Mailand. Die Konzerte sollen verlegt werden.

Für den 5. Juli steht das einzige Deutschland-Konzert der Rock-Legende auf dem Tourplan. Springsteen und seine E-Street-Band wollen dann in der restlos ausverkauften Heinz-von-Heiden-Arena auftreten. Bis dahin sind noch acht Konzerte in Spanien, den Niederlanden und Belgien geplant. Nach derzeitigem Plan soll es also am 12. Juni in Madrid weitergehen. Springsteens Team ist zuversichtlich, dass er sich gut auskuriert und in zweieinhalb Wochen wieder durchstarten kann. „Bruce erholt sich gemütlich. Er und die E-Street-Band freuen sich darauf, ihre enorm erfolgreiche Europa-Stadiontour im großartigen Civitas Metropolitan wieder aufzunehmen.“

Fast 30 Lieder bei Springsteens kräftezehrenden Shows

Springsteens Drei-Stunden-Shows mit etwa 30 Songs sind kräftezehrend. Hinzu kam bei seinem Konzert in Sunderland, am vergangenen Mittwoch, ein anhaltender Regen. Viele Fans vermuten bei Instagram und Facebook, dass er sich dort die Stimmprobleme eingefangen haben könnte. „Es ist die Art und Weise, wie er singt und was er in jedes Lied steckt. Er kämpfte bis zum Ende“, schreibt ein Anhänger etwa.

Insgesamt stehen auf seiner Welttournee, die erst im Herbst in Nordamerika endet, noch mehr als 30 Konzerte an. Seit etwa 50 Jahren ist Springsteen erfolgreich im Geschäft. Zu den größten Hits des US-Superstars aus New Jersey zählen „Born in the U.S.A.“, „Dancing In The Dark“ und „I’m on Fire“. Auf Spotify hören monatlich mehr als 20 Millionen Menschen seine Musik.

