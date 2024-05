Braunschweig. Der Auftritt des Berliner Popstars krönt das Musikprogramm beim Demokratiefest auf dem Schlossplatz. Bendzko verrät 2000 Fans auch etwas.

Es war fast auf den Tag vor 13 Jahren, erzählt Tim Bendzko bei seinem Auftritt beim Braunschweiger Demokratiefest auf dem Schlossplatz, als „Nur noch kurz die Welt retten“ herauskam. Mit dem Überraschungshit wurde der Berliner Sänger und Songschreiber über Nacht zum Star. An die Originalität und schnoddrige Ironie, die den Reiz der Nummer ausmachen, kam der schlaksige Lockenkopf in den vergangenen Jahren nicht immer heran. So mancher Titel versackte ein wenig in Gefühligkeit und Pathos.

Aber gestern Abend, zum Abschluss der gut vierstündigen Kundgebung mit musikalischen Schmankerln, präsentieren sich der 39-jährige Stargast und seine Band energisch und dynamisch. Der Sound ist satt und ganz schön elektronisch: Die Bässe kommen meist aus dem Synthesizer, was ihnen ziemlichen Punch verleiht – nicht zuletzt bei „Nur noch kurz die Welt retten“.

Tim Bendzko über „Sing meinen Song“: Wir hatten alle etwas Angst voreinander

Seinen Klassiker spielt Bendzko in einer druckvollen Club-Version, die der junge Pop-Sänger Emilio jüngst in der beliebten TV-Show „Sing meinen Song“ präsentierte. Und Bendzko nutzt die Gelegenheit, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern – und die politische Botschaft des Tages auf seine Weise charmant zu variieren. „Vor der Sendung hatten wir Teilnehmer alle ein bisschen Angst voreinander, ehrlich. Wir kommen ja aus ganz verschiedenen Mikrokosmen – wie würden wir miteinander klarkommen?“

Er habe dann zwar gemerkt: „Das Einzige, das wir alle gemeinsam haben, ist, dass wir uns unterscheiden.“ Aber genau das sei das Belebende. So ein Format wäre ja langweilig, wenn immer derselbe die eigenen Lieder singen würde. „Das Anderssein der anderen ist einfach total bereichernd – und das einzige Ziel derjenigen, die Angst vor Fremden schüren, ist uns zu spalten.“ Jubel auf dem Schlossplatz.

Tim Bendzkos „Kein Problem“: ein Song über die Promi-Blase

Bendzko und Band spielen eine gute Stunde, stimmen auch seinen aktuellen EM-Song „Komm schon“ an. „Du wirst noch so vieles erreichen / Vollkommen egal, wie oft du scheiterst / Einfach aufstehen und weiter.“ Okay, was man bei Sportsongs eben an Motivationscoach-Weisheiten so raushaut. Er kann aber auch kritischer und griffiger texten, in Songs wie „Wer rettet die Welt für mich“, der Karibik- und Dubai-Tourismus in der Klimakatastrophe aufs Korn nimmt. Oder bei „Kein Problem“. Da geht es offenbar um die Promi-Blase: „Fällt denn niemandem auf / wie die Gespräche sich gleichen? Jeder im Raum findet sich selbst am geilsten / Kann jemand mal mein Glas halten / Während ich aus dem Fenster spring?“.

Das Ganze kommt aber nicht verbissen, sondern tanzbar und mit satten Beats daher. Knapp 2000 Fans auf dem Schlossplatz wippen fröhlich mit. Balladen hebt sich Bendzko für das Ende auf. Da wird‘s dann wieder ein bisschen schmalziger, wenn auch veredelt durch die helle, sanft soulige Stimme des Berliners.

Silent Radio um Frontmann Louie und Geiger Rainer Tacke beim Braunschweiger Demokratiefest. © Peter Kleinschmidt | Peter Kleinschmidt

Louie von Silent Radio äußert sich politisch – ausnahmsweise

Einen engagierten Auftritt, quasi mit den Vorrednern Ministerpräsident Weil und Braunschweigs OB Kornblum als Anheizern, hatten zuvor auch Silent Radio hingelegt. Die Band punktet bei der Menge mit individuellen Arrangements bekannter und weniger bekannter Rocksongs, der sonoren Stimme von Frontmann Louie und ihrem Markenzeichen: aparten, melodiösen E-Geigensoli von Rainer Tacke.

Louie, ein echter Local Heroe, hält sich mit politischen Statements nach eigenem Bekunden sonst zurück. Aber bei diesem Anlass will er eine Ausnahme machen: „Ich bin froh, in einem Land zu leben, in dem man laut ausdrücken kann, an was man glaubt – und auch an was man nicht glaubt. Lasst uns zusammen laut sein.“ Das sind die Leute, und bei dem Depeche-Mode-Medley „Enjoy the Silence/Blasphemeous Rumours“ oder „Dance With Somebody“ von Mando Diao stehen einige nicht mehr still. Louie ist übrigens am 8. Juni noch einmal live im Wolters-Garten zu erleben.

Rumpelig, aber mit Verve: Die vereinten Neuerkeroder Bands The Mix und Underrock beim Demokratiefest auf dem Schlossplatz. © Peter Kleinschmidt | Peter Kleinschmidt

Rock aus Neuerkerode – ein bisschen rumpelig, aber mit Verve

Ungeschliffener, aber auch von den Sympathien des Publikums getragen: die vereinten inklusiven Bands The Mix und Underrock aus Neuerkerode. Ein bisschen rumpelrockig kommen ihre Lieder daher, aber mit Verve, und selbst geschrieben sind sie offenbar auch. Botschaft: Wer man ist und wie man aussieht ist egal – „wir alle sind normal“.

Kurz, aber beseelend schließlich der Auftritt eines Blechbläser-Ensembles des Staatsorchesters mit dem Dom-Vokalensemble – und den rund 2000 Menschen auf dem Schlossplatz. Unter Leitung von Domkantorin Elke Lindemann wird die Europa-Hymne angestimmt. Nicht wenige singen mit.

