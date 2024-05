Helmstedt. Geplant sind viele Events. Die Öffnungszeiten wurden teilweise angepasst. Was die Besucher in diesem Jahr im Waldbad erwartet.

Das Waldbad Birkerteich in Helmstedt eröffnet seine Saison. Laut Pressemitteilung der Bäder- und Dienstleistungsgesellschaft Helmstedt (BDH), die das Bad betreibt, ist das Bad in diesem Jahr vom 1. Juni bis zum 1. September geöffnet. Am Samstag geht es um 8 Uhr los.

Auch interessant

Freizeit In Wendhausen feiert fast das ganze Dorf beim Seifenkistenrennen Von Dirk Fochler

Laut Pressemitteilung sind für die diesjährige Freibadsaison viele Events geplant. Die elf Sommerkonzerte am Mittwoch werden demnach aufgestockt um ein Sommer-Open-Air Konzert, eine Comedy-Show sowie das Open-Air Musikfestival „local heroes“ mit zehn Bands auf zwei Bühnen. Für den 5. Juli ist zudem eine große 70er/80er/90er Waldbad–Disko geplant, das traditionelle Bürgerfrühstück findet am 7. Juli statt. Der 34. Elm-Lappwald -Triathlon findet laut Ankündigung am 24. August statt.

Auch interessant

Freizeit Flözerfest: Tausende Menschen feiern am Lappwaldsee Von Eva Nick und Michael Uhmeyer

Geöffnet ist das Bad montags und dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 20 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 bis 20 Uhr. Mittwochs ist das Bad dieses Jahr von 8 bis 21 Uhr geöffnet. Laut Mitteilung soll das Julius-Bad voraussichtlich am Dienstag den 17. September in Betrieb sein.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt lesen:

Täglich wissen, was in Helmstedt passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red