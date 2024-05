Braunschweig. „Elektra, wir müssen reden“: Der blutige Mythos vom Hass der Tochter auf die mörderische Mutter – wie geht das Staatstheater damit um?

Chrysothemis hat eigentlich nicht viel zu sagen bei „Elektra“. Sie ist die kleine Schwester der rachsüchtigen Hauptfigur aus der griechischen Mythologie. Sie will dem Familienfluch entkommen, ein einfaches Leben führen, erblühen, schwanger werden und Leben schenken. Sie ist so eine Sanfte, Zartbesaitete, „eine richtige Prinzessin“, wie Elektra verächtlich ausstößt. Doch in Rebekka Davids Aneignung der Sophokles-Saga, beziehungsweise von Hugo von Hofmannsthals Neufassung derselben, wird Chrysothemis am Ende zur Heldin.

Der Abend im Kleinen Haus, „Elektra, wir müssen reden“, ist also eine mehrfache Überschreibung des Ur-Stoffs, aber eine respektvolle. Die Wucht und Schwere des antiken Verhängnisses werden ironisch gebrochen, aber nicht veralbert. Es geht schon um etwas. Mit Witz, Einfallsreichtum, zuweilen Manierismen.

Warum Nina Wolf als Elektra ihre Mutter hasst

Elektra hasst ihre Mutter Klytämnestra, weil die ihren Vater, den eigenen Ehemann, gemeinsam mit ihrem Liebhaber Ägisth gemeuchelt hat, als er siegreich aus dem trojanischen Krieg heimkehrte. Im Bade, mit Netz und Beil. Dazu muss man wissen, dass Agamemnon zehn Jahre zuvor Iphigenie, die erste gemeinsame Tochter mit Klytämnestra, zum Opfer gebracht hat, um von den Göttern günstige Winde gen Troja zu erwirken.

Elektra egal. Sie hasst ihre Mutter, will den Vater rächen. Weil das eben so ist in der Mythologie, siehe Antigone. Wie auch immer: Es gibt eine starke Szene zwischen Elektra und Klytämnestra in Rebekka Davids Inszenierung. Sie bringt die Beziehung der beiden auf den Punkt. Sie ist hasserfüllt vonseiten Elektras und von eigensüchtiger Ignoranz, was Klytämnestra angeht. Nina Wolf und Lisa Hrdina spielen das stark aus. Unerbittlich rachetrunken die eine (Wolf), herablassend, selbstbezogen und doch verunsichert die andere (Hrdina).

Nina Wolf (links) als rachsüchtige Elektra, Mariam Avaliani als sanfte Schwester Chrysothemis in "Elektra, wir müssen reden" im Kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig. © Thomas M. Jauk/StagePicture | Thomas M. Jauk/Stage Picture

Welches Blutopfer ist das richtige?

Sie wisse einen Weg, die Mutter von ihren Albträumen zu befreien, raunt Wolfs Elektra. „Wenn das rechte Blutopfer unterm Beile fällt, dann träumst du nicht länger!“. Wer muss fallen?, fragt Klytämnestra aufgeregt. Ein Tier, ein junges Weib, ein Kind? Dann beginnt sie zu begreifen.

Die intensiv gespielte Szene äußersten Hasses wird gebrochen durch Klytämnestras Bedienstete Ingolf und Rudolf, wie sie in Davids Inszenierung heißen. Robert Prinzler und Ivan Markovic schlagen als buckelnd schräger Mini-Volkschor reichlich komische Funken. „Und jetzt mal Stopp!“, fährt Chrysothemis dazwischen. Was gut gemeint ist, aber einen Phrasen-Vulkan auslöst à la „man könnte“, „man sollte“ und „vielleicht auch mal mehr miteinander als übereinander reden“, „im Zweifel für den Zweifel“ usw.

Ivan Marković (links) und Robert Prinzler als Bedienstete und Mini-Volkschor in "Elektra, wir müssen reden" am Staatstheater Braunschweig. © Thomas M. Jauk/StagePicture | Thomas M. Jauk/Stage Picture

Rudolf alias Robert Prinzler will im Zweifel auch mal hart durchgreifen

Im Zweifel aber auch mal Machtpotential ausreizen und hart durchgreifen, schwingt sich in reinstem Sächsisch nun Ingolf-Prinzler auf. Auch mal auf Volkes Stimme hören, die Community ernst nehmen, ihre Gewaltphantasien ausleben, vielleicht mal wieder eine Hinrichtung. Plötzlich regnet‘s krachend kleine Kiesel vom Bühnenhimmel. Ist das doch ein Zeichen Agamemnons?, fragt sich Elektra. Die alten Gräben reißen wieder auf, tiefer denn je.

So wechselt die Inszenierung elegant zwischen Hofmannsthals Originaltext, eigenen Ideen und weiteren Zitaten. Zwischen intensiver, gewissermaßen klassischer Figurendarstellung und oft originellem Regietheater. Bis Chrysothemis vielleicht tatsächlich einen Weg findet, den blutigen, uralten Schicksalsknoten aufzulösen. Mariam Avaliani spielt sie mit sanft entschiedener Anmut. Souffleuer Arne Ziegfeld komplettiert als schweigend skurriler Säulenheiliger das darstellerische Tableau. Das Bühnenbild (Jana Wassong): ein fein gestuftes antikes Ruinenszenario.

Szenenbild aus "Elektra, wir müssen reden" am Kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig. © Thomas M. Jauk/StagePicture | Thomas M. Jauk/Stage Picture

Brillant sind die Textsicherheit der Darstellenden und die sprachliche Gestaltungskraft. Auch das lohnt die anspruchsvolle, aber weitgehend unterhaltsame und dichte Elektra-Neudeutung. Langer Applaus im nicht ganz ausverkauften Kleinen Haus. Er gilt nicht zuletzt Nina Wolf. Die gebürtige Frankfurterin, ein markantes junges Gesicht des Ensembles, wechselt nach vier Jahren in Braunschweig ans Schauspielhaus ihrer Heimatstadt.

