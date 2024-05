Braunschweig. Zwei Jahre nach seinem gefeierten Jubiläumskonzert rappt der HipHop-Veteran im Kufa-Haus. Drei alte Szene-Bekannte begleiten ihn.

Rap-Veteran MC Rene gibt am Freitag, 31. Mai, mal wieder ein Konzert in seiner Heimatstadt. Der gebürtige Braunschweiger tritt im Kufa-Haus am Westbahnhof auf – und bringt Freunde aus der Szene mit: den Hip-Hop-Produzenten und Rapper Figub Brazlevic und die Heidelberger Rap-Pioniere Stieber Twins, deren prägenden Einfluss auf die Szene jüngst die ARD-Dokumentation „Hip Hop – Made in Germany“ in den Fokus rückte.

Auch MC Rene zählte Anfang der 90er Jahre zu den deutschen Rap-Pionieren. Mit rasantem Wortwitz und Alben wie „Renevolution“ wurde er in der Szene populär. In den 2000er-Jahren sank sein Stern aufgrund von unglücklichen Plattenverträgen und Reibereien mit anderen Größen der Szene. MC Rene, mittlerweile in Köln lebend, sattelte zeitweise auf Comedian und Buchautor um – und konnte doch vom Hip-Hop nicht lassen.

MC Rene – der alte Mann und das Beat

Im Mai 2022 feierte er im Braunschweiger Westand mit zweijähriger Corona-Verspätung vor rund 600 Fans sein 30-jähriges Bühnenjubiläum. Bei der Show am kommenden Freitag im Kufa-Haus hat der 47-Jährige laut Veranstalter neben Figub Brazlevic und den Stieber Twins auch ein neues Album im Gepäck. Motto: „Der alte Mann und das Beat“. Beginn ist um 20.30 Uhr. Im Anschluss gibt es eine Aftershow-Party mit DJ. Karten für 39,50 Euro gibt es unter anderem bei der Konzertkasse.

