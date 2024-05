Braunschweig. Midori Harada machte als Pokémon-Zeichnerin Karriere. Warum sie nun in Celle lebt und in Braunschweig ihre erste Soloausstellung zeigt.

Die westliche Kunst spürt oft dem Abgründigen der Welt nach, sie legt das Düstere und Kaputte offen, Komplexitäten und Widersprüche. Die fernöstliche Kunst hingegen scheint Niedlich- und Heimeligkeit zu lieben oder fantastische, aber doch anmutige Wesen und Welten, zumindest im Manga-Stil und allemal in jenem von Midori Harada.

Harada zeichnet und illustriert seit Jahrzehnten für die Pokémon-Company, Motive für Sammelkarten mit den Fantasy-Kobolden und Landschaften für Pokémon-Videospiele. Das Sammelkartenspiel ist in Japan seit 1996 auf dem Markt, in Deutschland seit 1999. Die Pokémons haben weltweit eine große Fangemeinde. Bis 2023 wurden über 50 Milliarden Sammelkarten verkauft. Über 300 Motive stammen von Harada.

Warum Midori Harada ihr Herz an Celle verlor

Das Zeichentalent der Japanerin, die in den 1990er Jahren an der Kunsthochschule Tokio studierte, ist in der Branche gefragt. Doch sie arbeitet auch selbständig als Malerin, Illustratorin und Bilderbuchautorin. Und das seit zehn Jahren in Celle, in dessen historisch-ländliche Idylle sie sich verliebt hat, als sie vor einiger Zeit durch Deutschland reiste. Großstädte wie Tokio kenne sie zur Genüge, sagt Harada. „Ich liebe die Ruhe, die gemütlichen Gassen, Fachwerkhäuser und die Landschaft rund um Celle“, erklärt sie. „Außerdem kann ich hier spazieren gehen, und niemand weiß, wer ich bin.“

In Braunschweig, im Torhaus des Botanischen Gartens, präsentiert sie nun mithilfe der Deutsch-Japanischen Gesellschaft Braunschweig-Peine-Wolfsburg (DJG) ihre erste Solo-Ausstellung in Deutschland. Und das ist eine sehr internationale Angelegenheit. Auf der Vernissage am Freitagnachmittag drängen sich auf eng bemessenem Raum der japanische Generalkonsul Shinsuke Toda, die ukrainische Generalkonsulin Dr. Iryna Tybinka, Niedersachsens Kulturminister Falko Mohrs sowie Vertreter der DJG und des Vereins Freie Ukraine Braunschweig. Denn Harada hat eine besondere Beziehung zu dem von Russland massiv bedrängten Land.

Das Eisbären-Maskottchen Fuwafuwanokuma schwebt über einem Kiewer Panorama von Midori Harada (Ausschnitt). © Florian Arnold | Florian Arnold

Was Midori Harada mit der Ukraine verbindet

2004 hat sie die Ukraine zum ersten Mal besucht. „Ich reise gerne und viel, um Anregungen und Inspirationen für meine Arbeit als Zeichnerin zu sammeln: Landschaften, Straßenzüge, historische Gebäude“, erzählt sie. Die Japanerin hat auch schon China, Mitteleuropa und den Nahen Osten bereist. Aber das große, weite Land in Osteuropa hat es ihr besonders angetan. Bereits 2005 brachte sie ein Bilderbuch mit ukrainischen Landschaften heraus. Seit im Februar 2022 der russische Angriff auf die Ukraine begann, hat Midori Harada ihr Engagement verstärkt. Sie illustriert Postkarten mit ukrainischen Motiven, lehrt Kindern geflüchteter ukrainischer Familien das Zeichnen und gibt Manga-Workshops, um Spenden für das Land zu sammeln.

Auch den Erlös ihrer Braunschweiger Ausstellung will Harada spenden, an den Verein Freie Ukraine. Im Mittelpunkt der kleinen Schau im Torhaus steht der drollige Manga-Eisbär Fuwafuwanokuma (japanisch für Eisbär). Der freundliche Teddy ist der Held von Haradas Bilderbüchern und gewissermaßen auch ihr Markenzeichen. Fuwafuwanokuma hat nicht die übergroßen Augen, die vielen Manga-Figuren ihr besonderes Gepräge verleihen. Aber er wirkt gar treuherzig freundlich mit seinen babydrallen Formen. In ein blaugelbes Leibchen gekleidet, bevölkert er die Stadtlandschaften, die Harada ihn bereisen lässt.

Die Wolfsburger Violinistin Lea Jonscher (17) beeindruckte bei der Vernissage von Midori Harada im Torhaus des Botanischen Gartens Braunschweig mit Paganini-Capricen. © Florian Arnold | Florian Arnold

Angebot: Porträtzeichnungen der Pokémon-Künstlerin zugunsten der Ukraine

Der kindlich fröhliche Eisbär taucht in Charkiw, Kiew, Odessa auf. Die Szenerien und Plätze, die ihn umgeben, sind sehr fein im Stil von Märchenbüchern und -comics gezeichnet und coloriert, am Computer oder Tablet, wie Harada erklärt. Fuwafuwanokuma tapst auch durch Cellesche Idyllen, über den Weihnachtsmarkt, durch den Schlosspark oder die Altstadt. Manchmal denkt man, sie könnten auch ohne den Babybär auskommen. Aber das Maskottchen hat auf Instagram und Twitter zahlreiche Fans. In den Braunschweiger Torhausvitrinen gibt es ihn auch als Plüschbär, Schlüsselanhänger und T-Shirt-Motiv.

Midori Harada kann indes nicht nur professionell am Computer zeichnen, sondern auch wunderbar mit der Hand. Die freundliche, schon recht gut Deutsch sprechende Künstlerin will die ganze Ausstellungsdauer über vor Ort sein. Sie bietet bei Interesse auch flott mit der leichten Hand der Meisterin gefertigte Porträtzeichnungen an. Kosten: rund 250 Euro, wie auch viele der Fuwafuwanokuma-Bilder in der Ausstellung – zugunsten des Vereins freie Ukraine. Die freundliche Künstlerin ist übrigens gerade erst von einer Sonderausstellung zurück, die ihr in Tokio gewidmet war. Doch ihr Lebensmittelpunkt soll weiter das erzniedersächsische Celle bleiben. Die Einbürgerung sei bereits beantragt, erzählt sie.

Die Ausstellung ist bis zum 26. Mai täglich von 11 bis 17 Uhr im Torhaus des Botanischen Gartens, Humboldstraße 1, zu besichtigen.