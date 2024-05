Braunschweig. Männerstrip, Frauen-Poledance, Homo-Ehe, Molière-Klassiker und Reizwäsche: Florian Battermann stellt seine Komödie höchst divers auf.

Übergriffe auf Sanitäter und Feuerwehrleute? In Florian Battermanns Komödie „Brandheiß“ werden die tapferen Einsatzkräfte von der Ortsfeuerwehr mal gebührend gefeiert. Es geht um die Konkurrenz zweier benachbarter Dörfer und ihrer sich ausdünnenden Feuerwehren. Im Verlauf des Stücks machen sich die Leute auch erotisch für ihre Ortswehr stark, Pole-Dance-Szenen inbegriffen. Mit dabei ist u.a. Andreas Elsholz, vielen bekannt aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.

Gespielt wird vom 7. bis 31. August beim Sommer-Openair im Mühlenmuseum Gifhorn. „Es gibt Picknickkörbe, die Stimmung im vergangenen Jahr war sommerlich entspannt“, schwärmt Komödienchef Battermann.

90.000 Zuschauer im Haus und auf Tournee

Ganz entspannt kann er auch auf die Entwicklung seines Privattheaters am Altstadtmarkt gucken: Der Vor-Corona-Stand bei Abonnenten wie Zuschauerzahlen ist inzwischen übertroffen. 1500 Abonnements hatte er in der laufenden Saison, 50.000 Zuschauer im Stammhaus in Braunschweig und nochmal 40.000 auf diversen Abstechern und Tourneen. Höchst ansehnlich.

Für die neue Spielzeit 2024/25 will sich Battermann nun erstmals vorwagen aufs Feld der klassischen Komödie: „Der Geizige“ von Molière wird ab 1. März 2025 mit dem wohlbekannten Charakterkomiker Kalle Pohl in der Titelrolle zu sehen sein. Einst spielte auch Louis de Funès im Film diese dankbare Rolle um einen hypergeizigen Materialisten, dem die über alles geliebte Geldkassette abhanden kommt.

Schwangerschaftssymptome in der Homo-Ehe

Zumindest in die Shakespeare-zeit führt ab 10. Oktober die Komödie „Plötzlich Shakespeare“ nach dem Roman von David Safier, in der die Protagonistin nach Hypnose als Shakespeare wieder aufwacht und vielfältige Liebe erfährt.

Divers und locker auch die Idee von „Hilfe, mein Mann wird Mutter“ von Frank Pinkus, in der ab 4. September ein Homopaar der Niederkunft seines Adoptivkinds entgegenfiebert. Kristof Stößel entwickelt dabei als „Mutter“ Ulli echte Schwangerschaftssymptome.

Dickens-Geshcichte auf braunschweigisch

In „Ein Tannenbaum für alle“ schreibt Battermann ab 27. November Charles Dickens’ „Weihnachtsgeister“ auf Braunschweiger Verhältnisse um: Der geizige Scrooge ist hier die Tannenbaumverkäuferin Hilde Knauser, die an ihrem Stand auf dem Altstadtmarkt wieder menschliche Gefühle lernt.

In der Farce „Funny Money“ von Ray Cooney geht es ab 9. Januar auch ums Geld, es steckt in einem Aktenkoffer, den der kleine Angestellte Henry in seinem zufällig vertauschten Aktenkoffer findet. Also ab ins Glück, aber so einfach ist das in einer Actionkomödie gar nicht.

Frauen-Reizwäsche und Männerstrip

Ob „Reizende Wäsche“ einer in die Jahre gekommenen Ehe wieder aufhelfen kann, testet u.a. Tanja Schumann ab 17. April aus. In „Fi-shermen & Friends“ wird ab 29. Mai Shantygesang auf einer Nordseehallig zum Geschäftsmodell. Während sich die Arbeitslosen in „Ladies Night“ ab 17. Oktober mit Striptease aus der Misere ziehen wollen.

Infos: (0531) 1218680.