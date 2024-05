Braunschweig. Das Naturhistorische Museum stellt Funde aus dem mehr als 500.000 Objekte umfassenden Depot aus. Und erinnert an die eigene Daseinsberechtigung.

Um die 562.000 Objekte schlummern in den sechs Depots des Naturhistorischen Museums in Braunschweig. Wie viele genau es sind, vermag keiner zu sagen: Schon allein, weil man sich dann über die Frage streiten müsste, ob jede Seite eines Briefes, jedes Ei der Ablage einer Boa und jede Feder eines ausgestorbenen Vogels einzeln katalogisiert werden müsste. Um die 500 nur selten oder überhaupt noch nie in der 250-jährigen Geschichte des Museums gezeigte Objekte sind jetzt in der Ausstellung „Verstaubt und vergessen? ... Wiederentdeckt!“ zu sehen.

Darunter: Das Skelett des arabischen Schimmelhengstes „Mirza“, den der Schah von Persien im Jahr 1821 (damals noch lebendig) den Braunschweigischen Prinzen Carl und Wilhelm schenkte – und der zum Stammhengst im Bad Harzburger Gestüt wurde. Kein Wunder also, dass die Überreste des ruhmreichen Pferdes ins herzogliche „Kunst- und Naturalienkabinett“, den damaligen Vorläufer des Museums, wanderten. Oder Fossilien aus der ehemaligen Tongrube Grimme, die zum Teil erstmals in Braunschweig bestimmt wurden und deshalb den Namen der Stadt in ihrer lateinischen Bezeichnung tragen. Oder eine „zweigesichtige“ Ziege aus Rüningen. Oder drei kleine Fledermäuse, die in einer lauen Nacht im Jahr 1995 durch ein geöffnetes Fenster in eine Wohnung in der Katharinenstraße flogen, auf einem Kaktus landeten und in dessen Stacheln verendeten.

Der Arabische Schimmelhengst „Mirza“ wurde den Braunschweiger Prinzen Carl und Wilhelm 1821 vom Persischen Schah geschenkt. Sein Skelett ging in die Sammlung des Naturhistorischen Museums in Braunschweig. © FMN | Bernward Comes

Haut und Federn eines ausgestorbenen Vogels werden in Braunschweiger Museum gezeigt

Oder der Panzer einer Schildkröte, die der herzögliche Sprössling Ferdinand Albrecht 1663 in Kalabrien einsammelte und die eigentlich als verschollen galt, bis man sie für die aktuelle Ausstellung wieder hervorkramte, „wunderbar beschriftet“, wie Museumsdirektor Mike Reich betont.

Seine Lieblingsstücke sind aber andere: Haut und Federn eines Moas. Diese bis zu 3,5 Meter hohen Laufvögel lebten in Neuseeland, bis sie im 17. Jahrhundert von Menschen ausgerottet wurden. 1886 gingen die fragilen Überbleibsel der ausgestorbenen Art an das Braunschweiger Museum, eingefaltet in zwei Blätter Papier. „Nur eine handvoll Museen weltweit haben so etwas“, freut sich Mike Reich.

Das Ausstellungsteam hat die Funde aus dem Depot in Kategorien unterteilt: Jede Vitrine ist einem Thema gewidmet. Gezeigt werden Mineralien, ausgestopfte Tiere, Fossilien. Es gibt aber auch Einblicke in die Präparationsarbeit. Auch auf die Provenienzforschung wird mit drei sehr prominent ausgestellten Gorillas aus Kamerun in einem der zwei Ausstellungsräume verwiesen. Die Sammlungsfunde derart zu ergänzen, leuchtet ein. Dadurch vermittelt sich ein sehr umfassendes Bild der Aufgabengebiete des Hauses: Vor allem aber auch der Eindruck, dass ein Museum sich hier zu legitimieren sucht.

Riesige Sammlung des Naturhistorischen Museums ist nicht vollständig katalogisiert

Direktor Mike Reich macht beim Presserundgang keinen Hehl daraus, dass die Schau dazu da ist, um klar zu machen, dass das von Land Niedersachsen getragene Museum Geld braucht. Die riesige Sammlung ist nicht vollständig katalogisiert und schon gar nicht digitalisiert, was auch die vielen Zufallsfunde in der Ausstellung, etwa die Moa-Reste, deutlich machen. Für eine solche Erschließung bräuchte es aber Personal, das nicht da ist. „Pro Objekt brauchen Sie eine Stunde Zeit, da können Sie sich ausrechnen, wie lange Sie für 500.000 Objekte brauchen“, sagt Reich. Machen wir gern: Um die 57 Jahre, wenn man nicht schläft, isst oder sonstige lebensnotwendige Unternehmungen verrichtet.

Ein großes Problem ist auch die Lagerung der Sammlungsstücke im Depot. Das wird dem Besucher im zweiten Ausstellungsraum gezeigt. Dort stehen zwei in die Jahre gekommene Schränke, aus denen präparierte Tiere und jede Menge Kisten hervorlugen. Auf einigen Kartons ist noch der Schriftzug zu erkennen, der auf ihre ursprüngliche Nutzung verweist: Es sind ehemalige Care-Pakete aus der Nachkriegszeit.

Etwas ganz Seltenes: Federn und Haut-Teile eines Exemplars ausgestorbenen Neuseeländischen Laufvogels Moa. © FMN | Bernward Comes

Viele Objekte benötigen besondere Lagerbedingungen, zum Beispiel, was Luftfeuchtigkeit und Temperatur betrifft. „Da haben wir auch eine Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber, die Objekte adequat aufzubewahren“, sagt Mike Reich. Aus den Moa-Federn könne vielleicht eines Tages DNA-Material extrahiert werden. „Natürlich nicht zum Klonen, sondern für die Wissenschaft“, schiebt Reich hinterher.

Umgang mit Ausstellungsstücken hat sich verändert

Andere Objekte, wie die „zweigesichtige Ziege“, sollen den Besuchern weniger die Daseinsberechtigung des Museums vor Augen führen. Hier geht es stattdessen um den veränderten Umgang mit den Stücken. „Normalerweise würden wir diese Dinge nicht mehr ausstellen“, sagt Claudia Kamcke, die die zoologische Sammlung leitet. Ging es früher auch ums das Zeigen von Exotischem, Merkwürdigem und von „Monstrositäten“, steht heute die Vermittlung von biologischem und naturhistorischem Wissen im Vordergrund.

Die Ziege, die zusammen mit den verendeten Fledermäusen und einem Glas voll Köcherfliegen gezeigt wird, die ihre Köcher aus Mangel an Material aus Glasperlen gebaut haben, seien schlicht Kuriosa, sagt Kamcke. So wie die „Spanische Fliege“, eine im Mittelmeerraum heimische Käferart, deren Präparat gezeigt wird, deren Genuss man eine potenzsteigernde Wirkung nachsagt. „Tatsächlich löst sie eine schmerzhafte Dauererektion aus und wirkt bei Überdosierung tödlich“, sagt Kamcke. „Wir haben mehrere Gläser davon im Depot gefunden.“

Solche Objekte hätten „keine wissenschaftlich relevante Aussage“ und würden daher auch nur ausnahmsweise gezeigt, erklärt Kamcke. Aber sind nicht auch solche Objekte von Erkenntnisgewinn für die Besucher? Die „Spanische Fliege“ als Beispiel für den Gebrauch von Naturstoffen erscheint ebenso aufschlussreich wie die Nutzung der künstlichen Materialien durch die Köcherfliegenlarve. Beide zeigen, wie weit die Welt und die „Natur“ mittlerweile durch die menschliche Nutzung oder durch seine Hinterlassenschaften geprägt ist.

Leider geben längst nicht alle Objekte der Ausstellung auf den ersten Blick solch spannende Geschichte preis. Und da die Schau in so viele Kategorien aufgeteilt ist, verliert man schnell den Überblick. Da hätte es vielleicht geholfen, weniger Themen auszuwählen und diese dann weiter im Detail aufzufächern. So muss sich der Museumsbesucher die Relevanz der gezeigten Gegenstände aus den kurzen Beschriftungen zusammensammeln. Mehr Hintergrundwissen vermitteln auf zwischen den Vitrinen hängenden Monitoren gezeigte Videos, für die man sich allerdings erst mal Kopfhörer ausleihen muss. Das wäre auch niederschwelliger gegangen.

Bis 27. Oktober im Staatlichen Naturhistorischen Museum Braunschweig, Pockelstraße 10. Dienstag bis Sonntag 9 bis 17 Uhr, Mittwoch 9 bis 19 Uhr.