Braunschweig. In vielen Häusern von Braunschweig bis Peine ist der Eintritt frei. Es gibt zahlreiche Führungen, Workshops und Angebote für Familien.

Am 47. Internationalen Museumstag beteiligen sich am Pfingstsonntag auch Museen in unserer Region mit besonderen Aktionen. Der offizielle Auftaktort in Niedersachsen ist das Kreismuseum Peine. Die aktuelle Sonderausstellung „Peine800 – eine Stadt erzählt“ informiert auf vielfältige Weise über die Stadtgeschichte. Am Sonntag plant das Kreismuseum unter anderem eine Fotoboxaktion mit dem Titel „Ich & mein Museum“ für Familien.

Im Wolfenbütteler Schlossmuseum gibt es um 11 und 14.30 Uhr kostenlose Führungen durch die Sonderausstellung „Alles Kunst – KI schreibt Geschichte(n)“. Zudem stellt der Berliner Künstler Alexander Iskin eine neue Version seines spektakulären Projekts „Professorin Kaffeemaschine“ vor. Dabei handelt es sich laut Museum um einen mit Künstlicher Intelligenz gesteuerten Roboter, der Kunst erkennt und sie bewertet – und gleichzeitig Kaffee brüht.

„Oberstdorfer Landschaft“ (Ausschnitt) von Alexej von Jawlensky in der Ausstellung „Galka Scheyer und die Blaue Vier“ im Städtischen Museum Braunschweig. © Andreas Berger | Andreas Berger

Galka Scheyer und die Blaue Vier in Braunschweig: Finissage und Führungen

In Braunschweig feiert das Städtische Museum den Abschluss der viel beachteten Ausstellung „Galka Scheyer und die Blaue Vier“. Um 13, 14.30 und 15.30 Uhr gibt es kostenlose Führungen durch die Schau über die aus Braunschweig stammende jüdische Kunstpromoterin (1889-1945) und ihre „Schützlinge“ Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee und Alexej von Jawlensky. Der Eintritt ist frei. Im Schlossmuseum können Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahren am Malwettbewerb „Tiere im Schloss“ teilnehmen, zudem bietet das Museum eine Rallye und ein Quiz an.

Im Landes-Familienmuseum St. Ulrici-Brüdern gibt es von 12 bis 17.30 Uhr Rallyes durch die Mittelalter-Ausstellung und Bastel-Angebote. Im Landesmuseum Hinter Aegidien werden Führungen durch die Ausstellungen zu Künstlicher Intelligenz und den „Unsichtbaren Welten“ angeboten, darunter ein DNA-Workshop um 10.30 Uhr. Um 14 und 16 Uhr jazzt das Blue Spring Trio im Museumsgarten. Und im Naturhistorischen Museum steht bereits ab 9 Uhr die neue Sonderausstellung „Verstaubt und vergessen?“ zu Raritäten aus dem Museumsdepot im Mittelpunkt.

Goya-Radierung im Herzog-Anton-Ulrich-Museum. © HAUM | Jutta Streitfellner

Trinksitten in alter Zeit: Museumsdirektor Thomas Richter klärt auf

Zahlreiche Führungen gibt es ab 11.30 Uhr auch im Herzog-Anton-Ulrich-Museum, u.a. durch die Goya-Sonderausstellung. Um 12.30, 14.30 und 17 Uhr klärt Direktor Thomas Richter über „Trinksitten in alter Zeit“ auf. Der Eintritt ist in allen Museen frei.

Das Kunstmuseum Wolfsburg bietet Online-Führungen durch die Ausstellung des Düsseldorfer Künstlers Mischa Kuball (11 Uhr) und einen Online-Familienworkshop rund um Arbeiten aus der Schau „In aller Munde“ an (12.30 Uhr).

Alle Infos zum Museumstag gibt es unter museumstag.de