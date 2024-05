Braunschweig. Der Autor und Feuilletonist ist mit dem Wolfenbütteler Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet worden. Was sein Denken besonders macht.

Die Verächter der liberalen Demokratie, meint der Autor und Kulturkritiker Georg Seeßlen, hätten einen Vorteil. Sie könnten sich hinter einer alle Lager vereinenden, mythischen Erzählung versammeln, die vom finalen Ringen zwischen Gut und Böse fabuliere. In dieser Geschichte, einem Rechtsaußen-Evergreen, gebe es eine Gruppe der Fremden, die der homogenen anderen Gruppe etwas wegnehmen wolle, die sie unterwandere, zersetze und „umvolke“. Dagegen müsse sich die andere – die eigene – Gruppe wehren, zusammenhalten, was ihr gehört, ihr Land und Blut reinhalten.

„Diese rechten Kulturkämpfer wissen genau, was sie wollen, wie die Gesellschaft in 20, 30 Jahren aussehen soll“, sagt Seeßlen im Gespräch mit unserer Zeitung. „Den Demokraten fehlt derzeit eine starke Gegenerzählung, die gemeinsame Utopie. Das ist eine große Gefahr.“

Georg Seeßlen gilt als profunder Kenner und Kritiker der Populärkultur. Am vergangenen Wochenende ist der 76-jährige Publizist im Wolfenbütteler Lessingtheater mit dem Lessing-Preis für Kritik ausgezeichnet worden. Die Braunschweigische Stiftung, die Stadt Wolfenbüttel und die Lessing-Akademie vergeben ihn alle zwei Jahre. Seeßlen setzt sich seit den 70er Jahren in zahlreichen Büchern, Zeitungsartikeln, Kolumnen und Radiosendungen mit Filmen, Musik, Popkultur und ihrer gesellschaftlichen Wirkung auseinander. Das Spektrum reicht von Sachbüchern wie „Der pornografische Film“ bis hin zu flott geschriebenen Essaybänden wie „Trump! ,Pop‘ulismus als Politik“.

Szene aus dem Film „Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs“. © filmverleih | Warner Bros.

Warum Tolkiens „Herr der Ringe“ der italienischen Rechten heilig ist

Der gebürtige Münchener lebt heute in Kaufbeuren und Ligurien. Mitte Februar hat Seeßlen in einem Radioessay für den Deutschlandfunk gemeinsam mit dem Hörfunkautor Markus Metz den „Kulturkamp in Italien“ beleuchtet: „Der Angriff der Rechten auf die Demokratie“. Da geht es etwa um die Bedeutung, die das rechte Lager J. R. R. Tolkiens Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe“ beimisst. „In Italien hat die Rechte es gleichsam gekapert. Gorgia Meloni, Regierungschefin und Vorsitzende der Fratelli d‘Italia, hat es als ,heiligen Text‘ bezeichnet“, berichtet Seeßlen.

Tolkiens Saga erzähle in ihrer Lesart von eben jenem Endkampf urwüchsiger, aufrechter Gruppen gegen eine ominöse, expansive Macht. „Ganz unterschiedliche Szenen von Konservativen bis zu Neofaschisten können sich in solchen populären Mythen wiederfinden. So finden sie eine gemeinsame Basis, obwohl sie ihrem Status, kulturellen Codes und Verhalten nach kaum zueinander passen“, sagt Seeßlen. Genau das sei das Ziel des „Kulturkampfs“ von rechts.

Warum es im „Tatort“ autoritäre Strukturen gibt

Seeßlen, Jahrgang 1948, ist ein 68er, dazu bekennt er sich. Als Student der Malerei, Kunstgeschichte und Semiotik Ende der 60er Jahre in München sei er überzeugt davon gewesen, dass Populärkultur grundsätzlich eine befreiende Wirkung habe, dass sie liberalen Fortschritt beflügele. „Dass sie unter Umständen auch genau andersherum funktionieren kann, haben viele heute noch nicht begriffen“, sagt er nun im Gespräch. Damals aber sei es ihm darum gegangen, publizistisch dafür zu streiten, „dass beispielsweise Jimi Hendrix ein Ausnahmekünstler wie Mozart ist“. Dass es, um mit Frank Zappa zu sprechen, keinen grundlegenden Rangunterschied zwischen Hoch- und Popkultur gibt, nur gute oder schlechte Musik, Filme etc. Dass sie alle ernst genommen werden müssten und damit auch ein Recht auf Kritik hätten. Schon alleine des großen Einflusses wegen, den gerade Filme und Pop auf die Gesellschaft haben.

Seeßlen nennt ein Beispiel: den „Tatort“. Auf den ersten Blick eine sozialdemokratisch grundierte Krimireihe: Die „Bösen“ finden sich hier meist in gehobenen Kreisen. Aber dann doch eine Fortschreibung im Grunde autoritärer Strukturen, meint der Kulturkritiker. Die Fernsehkommissare könnten bei der Verbrecherjagd eigenmächtiger handeln als ihre Kollegen in der Realität, rechtsstaatliche Prinzipien zugunsten der Moral überschreiten. Wie Westernhelden – ein anderes Genre, das Seeßlen fasziniert und das er publizistisch beleuchtet hat. „Im Western, dem Gründungsmythos (nicht nur) der amerikanischen Demokratie, geht es immer wieder darum, eine (damals) neue Form der Elite, die Allianz zwischen Grundbesitzern, Bankern und Technologie-Kapital (Eisenbahngesellschaften zum Beispiel), zu brechen, im Dienste einer Gerechtigkeit für den ,kleinen Mann‘, der, vergessen wir das nicht, seine Kraft und Würde daraus bezieht, dass er bewaffnet ist.“

Was Donald Trump mit Westernhelden gemein hat

Das Zitat stammt aus Seeßlens Buch über das Phänomen Trump, dessen Erfolg er unter anderem mit dem Mythos des Westernhelden erklärt. „Wenn die Macht des Establishments zu groß wird, muss der Westerner sie brechen, so einfach ist das, und wenn das Volk zu wenig Ordnung hält, muss der Westerner sie ihm beibringen.“ Im Grunde aber, so Seeßlen, inszenierten sich Populisten wie Trump stets als Vertreter des Volkes gegen eine ominöse Elite (sogar wenn sie dieser selbst angehören). Vulgarität schade ihnen dabei nicht, weil sie als authentischer Ausdruck des Aufstands gegen das Establishment und damit auch gegen seinen Geschmack aufgefasst werde.

Als einen Vordenker in der Auseinandersetzung mit Populärkultur sieht der neue Lessing-Preisträger Lessing selbst. In seiner Streitschrift „Wie die Alten den Tod gebildet“ habe er beispielsweise dargelegt, dass es ikonografische Codes der Todesdarstellung gebe. Und dem nachgespürt, was es über seine, Lessings, Zeit aussage, dass sie den Tod als dunklen Kapuzenmann mit Sense kennzeichne und nicht als beflügelten Jüngling wie in der Antike. „Im Grunde war Lessing damit ein Vorläufer des Strukturalismus“, sagt Seeßlen, der Roland Barthes und Michel Foucault als weitere Denker nennt, die ihn stark beeinflusst hätten.

Was Moritz Baßler an Georg Seeßlen schätzt

Der Münsteraner Literaturprofessor Moritz Baßler hob in seiner Laudatio Seeßlens Unvoreingenommenheit gegenüber seinen Gegenständen hervor, sein umfassendes Wissen und seine rasante Produktivität. Bereits 2020/2021 veröffentlichte der Publizist gleich zwei Bücher über die Coronakrise, zuletzt eines über Künstliche Intelligenz. Seeßlen verstehe Kritik „im emphatischen Sinne“, so Baßler. Deshalb müssten seine Texte so schnell geschrieben und publiziert werden, „um noch etwas bewirken zu können in der aktuellen Diskurslandschaft“. Damit die Gesellschaft sich reflektiert, im Gespräch bleibt und sich nicht aufgibt „in der selbstverschuldeten großen Egalheit“ (Seeßlen).

