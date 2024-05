Braunschweig. Im Museum für Photographie werden ehemalige Preisträger des Wüstenrot Dokumentarfotografiepreises ausgestellt. Das erwartet die Gäste.

Wenn es ein Kleidungsstück gibt, das den Übergang vom Formellen ins Private markiert, dann sind es die Socken. In Socken wirken Menschen banaler, aber auch echter, privater, gemütlicher. Wer voreinander die Schuhe auszieht, wird von Kollegen zu Freunden. Wer sich von seinem Chef im Anzug eingeschüchtert fühlt, möge ihn sich einmal in Socken vorstellen: Schon ist die Autorität dahin, um von einer menschlichen Selbstverständlichkeit ersetzt zu werden.

So wirken die Familienporträts von Verena Jäkel, in denen die Protagonisten Socken tragen, sehr vertraut. Im Museum für Photographie in Braunschweig sind einige ihrer Serien über Familien mit verschiedenen Schwerpunkten zu sehen; junge Väter, Patchwork-Konstellationen, ältere Eltern. Alle hat die Fotografin in ihren Wohnräumen fotografiert. Sie setzt damit einen Kontrast zu gestellten Studio-Fotos, oder zu Bildnissen der heiligen Familie, zum abstrakten Ideal stilisiert. Und besonders warm wirken Jäkels Bilder, sobald die Fotografierten ihre Schuhe ausziehen.

Verena Jäkel zeigt in Braunschweig Familienporträts mit verschiedenen Schwerpunkten

Das Museum für Photographie zeigt die Arbeiten von Jäkel, die in der Zeit zwischen 2005 und 2015 entstanden sind, im Rahmen einer Jubiläumsausstellung. Seit 30 Jahren vergibt die Wüstenrot Stiftung im zweijährigen Rhythmus einen Förderpreis für Dokumentarfotografie. Das Museum für Photographie – das selbst sein 40-jähriges Jubiläum feiert – zeigt unter dem Titel „Herkunft, Familienleben“ vier ehemalige Preisträger. Die ausgezeichneten Projekte werden darin später entstandenen Fotos gegenübergestellt. So soll spürbar werden, wie die Künstlerinnen und Künstler ihre Ideen weiterentwickelten, sagt Kuratorin Barbara Hofmann-Johnson.

Bei Verena Jäkel, die den Preis der Wüstenrot Stiftung im Jahr 2005 erhalten hat, bedeutet diese Entwicklung eine Bewegung ins Private. Anfangs sehen wir die Familien noch auf großformatigen Bildern, die einsam an der Wand hängen: Eben, wie in einem Museum. Später werden die Fotos kleiner und sehen mehr nach dem aus, was im trauten Heim auf der Kommode stehen mag. Dadurch gewinnen sie an Ausdrucksstärke, weil die Geschichten über Beziehungen, die die Fotos erzählen, glaubhafter wirken.

Fotoserien zeigen verschiedene Interpretationen des Begriffs der Heimat

Privater wirken auch die neueren Fotografien von Espen Eichhöfer. Der Fotograf erhielt im Jahr 2001 die Wüstenrot-Auszeichnung für eine Fotoserie, in der er sich mit der Frage nach Heimat auseinander setzte. Dafür reiste er nach Norwegen, das Herkunftsland seiner Mutter. Zu sehen ist unter anderem sein Vater, der auf einem Bett liegend in die Ferne blickt; aus seinem Ausdruck spricht eine sanfte Wehmut ohne Verzweiflung. Das Motiv sieht aus wie ein Moment aus einem Film: Ästhetisch wunderschön, aber inszeniert.

Die zweite gezeigte Fotoserie bleibt im Thema, geht aber tiefer. Hier sehen wir weitere norwegische Familienmitglieder des Fotografen, die sich in einer herrlich stoischen Gelassenheit in ihrer rauen Umgebung bewegen. Ungezähmte Landschaften, eine von einer unerbittlichen Witterung abgeblätterte Hausfassade, darin eine Ausstattung, die mit ihren Tischdeckchen und Häkelbildern an der Wand völlig aus der Zeit gefallen scheint. All das wird bewohnt von Menschen, die einen unemotionalen, ungeschminkten Gleichmut ausstrahlen. Das wirkt seltsam beruhigend in einem Alltag, der ansonsten von der Schnelllebigkeit digitaler Medien dominiert wird.

Menschen, die sich mit Gleichmut in einer ungezähmten Umgebung bewegen: Espen Eichhöfer zeigt seine norwegischen Familienmitglieder. © regios24 | Darius Simka

Birte Kaufmann geht dem Thema Familie in zwei Fotoserien nach, für die sie Zeit mit gesellschaftlichen Randgruppen verbrachte. „The Travellers“ zeigt das Leben einer irischen Minderheit, die auf die Tradition von Wanderarbeitern zurückgeht und ihr Leben auf Reisen verbringt. Für eine zweite Serie begleitete Kaufmann für einige Jahre eine albanische Familie, die sich in einer Blutfehde mit einer anderen befindet und deren einziger sicherer Rückzugsort die eigenen vier Wände sind.

Birte Kaufmann begleitet Randgruppen der Gesellschaft

Die entstandenen Fotos zeigen viel Einfühlungsvermögen – aber auch eine gewisse Schonungslosigkeit. Viele Fotos wirken trostlos, die Menschen darauf verwahrlost und verhärmt. Und trotzdem schafft es Kaufmann, die Würde ihrer Protagonisten zu bewahren, indem sie ihnen buchstäblich auf Augenhöhe begegnet. Auf den Porträts blicken wir den Fotografierten direkt in die Augen, und es fühlt sich nach einer wahrhaftigen Begegnung an.

Demgegenüber ist viel konstruierter, was Maziar Moradi im Museum für Photographie zeigt. Der Fotograf hat Fotos von Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete ausgedruckt und wie in einem Schulungsraum an die Wand gepinnt; dazwischen hängen Datenblätter, die über die frühere Nutzung, die Kapazitäten, die Lebensumstände und andere Formalitäten der Gebäude Auskunft geben. Die meisten der Wohnheime sind alte, leerstehende Sportheime oder Bürogebäude. Sie scheinen den Besucher aus vielen leeren Augen anzustarren und transportieren so die Perspektivlosigkeit, die schon viele ihrer Bewohner überkommen haben mag.

Wenn die verschiedenen Fotoreihen eines verbindet, dann ist es wohl dies: Am Ende fühlt man sich ein Stück geerdet. Angekommener in einer Realität, die viele Grautöne zwischen Fremdheit und Vertrautheit kennt. Würde noch fehlen, dass die Ausstellung in den Torhäusern des Museums mit Teppich ausgelegt wäre: Um sich den Protagonisten der Schau auf Socken nähern zu können, ohne Distanz und voll menschlicher Selbstverständlichkeit.