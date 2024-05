Hannover. Auf seiner Global-Hits-Tournee macht der Sänger in der ZAG-Arena Station. Der 79-Jährige hat einen unfassbaren Weltrekord inne.

Rod Stewart will es noch einmal wissen. „One Last Time“ ist das Motto seiner Global-Hits-Tour, die ihn ab Dienstag, 14. Mai, auch durch Deutschland führt. Auftakt des Abschnitts durch die Bundesrepublik ist die ZAG-Arena in Hannover, eine der vier Zusatzshows auf deutschem Grund. Wer den 79-Jährigen sehen will, muss jedoch tief in die Tasche greifen. Die Plätze direkt vor der Bühne kosten 409,25 Euro. So viel wie bei keinem anderen Konzert in diesem Jahr in Niedersachsen. Insgesamt sind nur noch wenige Hundert Karten verfügbar. Los gehen soll es um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Trotzdem scheinen die hohen Preise für die Zuschauer kein Hinderungsgrund zu sein. Aktuell gibt es nur noch wenige Hundert Restkarten in der gut 12.000 Menschen fassenden Arena. Die Show wird vermutlich ausverkauft werden. Es ist übrigens 22 Jahre her, als Stewart das letzte Mal in Hannover zu Gast war: Am 9. Juni 2002 gastierte er ebenfalls in der Halle, die damals noch Preussag-Arena hieß, und hatte 25 Songs im Gepäck. Insgesamt ist die Show in wenigen Tagen sein fünftes Konzert in Hannover.

Größtes Konzert aller Zeiten vor 4,2 Millionen Menschen an der Copacabana

Eine Viertelmilliarde Tonträger hat der Mann, der seit den 1960ern auf der Bühne steht, bislang verkauft, unzählige Gold- und Platinauszeichnungen eingeheimst. Der „Rolling Stone“ wählte den Musiker auf Rang 59 der 100 größten Sänger. 2016 adelte ihn Prinz William zum Sir, auch ein Stern auf dem „Walk of Fame“ in Hollywood ziert seinen Namen.

An Silvester 1994 hat Stewart für einen Weltrekord gesorgt, der heute noch immer gültig ist und weiterhin im Guinnessbuch der Rekorde steht: 4,2 Millionen Besucher haben damals sein kostenloses Konzert mit anschließendem Feuerwerk an der Copacabana in Rio de Janeiro besucht, so viele wie sonst bei keiner anderen Show. Allerdings ist bis heute nicht zweifelsfrei geklärt, ob die Menschen allesamt wegen des Musikers an den Strand gekommen sind oder nur den Neujahrswechsel begehen wollten und zufällig vor Ort waren. Den Weltrekord hat er trotzdem seit fast 30 Jahren in der Tasche...

