Braunschweig. Udo, Rage, Brothers of Metal: Warum Deutschlands größtes Inklusionsfestival für Fans und Bands bombastisch, episch und harmonisch war.

Es sind große Worte, die die Bands verwenden, wenn sie über Rock in Rautheim sprechen. „Urlaub“, sagt Peter „Peavy“ Wagner von Rage, „Willkommen“, sagt Sam Caldwell, Schlagzeuger von Tailgunner oder „Harmonie“, so Adrienne Cowan von Masters of Ceremony. Sascha Paeth, wichtiger Strippenzieher in der internationalen Metal-Szene, Gitarrist von Masters of Ceremony und Wolfsburger, spricht vom Gefühl eines „Klassentreffens“. Rock in Rautheim ist Deutschlands größtes Inklusionsfestival. Es ist aber vor allem ein Heavy Metalfestival für alle. Ein Heavy Metal-Festival, wie man es heutzutage nur noch selten findet.

Es ist Samstagabend. Brothers of Metal haben gerade die Bühne verlassen, als ein Mann, der nur „Asterix“ genannt wird, mit einem fröhlich geträllerten „Biehier!“ an einen der Getränkewagen tritt. Man kennt Asterix in der Szene. Im Gegensatz zu seinem bürgerlichen Namen. Der kurzgewachsene Mann mit dem langen angegrauten Bart ist in eine typische Metalkutte gekleidet. Auf der Weste sind dutzende Aufnäher verschiedener Bands, an seiner Seite hängt ein Helm, der wiederum mit Bandstickern beklebt ist. Als er auf sein Getränk wartet, hält Asterix kurz inne. „Sowas hier!“, ruft er, die Zähen im breiten Lächeln entblößt, „Für die paar Kröten! Ich habe gleich Tickets für nächstes Jahr gekauft.“ Asterix strahlt, gleich wird mit Udo eine der absoluten Hochkaräter des Heavy Metal auftreten. Als Asterix schließlich sein Bier in der Hand hält, läuft er fröhlich zurück zu seinen Freunden vor der Bühne. Ein Weg, der zu diesem Zeitpunkt zunehmend enger wird.

Rock in Rautheim: Bekannt in Europa

Denn Asterix ist einer von über 2500 Zuschauern, die pro Tag bei Rock in Rautheim waren. 2023 waren es noch etwa 1.500 pro Tag. Dazu eine neue 120 Quadratmeter große Bühne mit elf Meter Höhe, 6000 Liter ausgeschenktes Bier und 12.000 verkaufte Essen. Rock in Rautheim ist längst kein kleines Festival mehr. Spätestens seit diesem Jahr ist es in die Riege der Festivals aufgestiegen, die bundesweit, wenn nicht sogar europaweit bekannt sind. Menschen aus Rumänien, Belgien, Irland und Spanien, die auf dem Gelände unterwegs sind, zeugen davon.

Einen nicht ganz so weiten Weg hatte Lena. Die 27-jährige Krankenpflegerin kam aus Fulda zum Festival. Ihre Freundin Lara wohnt in Braunschweig, die beiden kennen sich seit Kindergartenzeiten. In Rautheim haben sie sich einen Platz auf der Wiese gesucht, auf dem sie zwischen den Bands warten. Es ist Freitagnachmittag, das Gelände hat sich mittlerweile gefüllt. Im Laufe des Abends sollte kein Platz mehr zum Sitzen sein. Auf die Frage, ob ihnen der Hintergrund des Festivals, die Inklusion, bekannt sei, ziehen sie die Stirn kraus. „Die Inklusion?“, sagt Lara. Lena nickt. „Ja, aber wir sind vor allem wegen allem anderen hier. Es ist halt ein schönes Festival.“

Braunschweigs größtes Metalfestival: Inklusion durch Verschmelzung

Aussagen wie diese unterstreichen das Konzept von Marco Spiller und den fast 280 ehrenamtlichen Helfern, die das Festival zum Leben erwecken. Spillers Philosophie, mit der er Rock in Rautheim von einem Garagenkonzert zum größten Heavy Metal-Festival der Region formte, besteht darin, den Inklusionsaspekt erst auf den zweiten Blick erkennbar werden zu lassen. Die Aufmachung ist szenetypisch: Auf den Plakaten sind die Bandnamen auf dunklem Hintergrund zu sehen, dazu das Logo des Festivals. Kein Hinweis auf die Lebenshilfe. Inklusion sei nicht, sagte Spiller einmal unserer Zeitung, Menschen mit Beeinträchtigung besonders herauszustellen. „Inklusion ist, dass diese Menschen ganz selbstverständlich Teil der Menge sind.“ Entsprechend soll das Publikum wegen der Bands kommen. Die Botschaft, glaubt Spiller, kommt dann von allein an. Das Festival soll das Gefühl der Normalität vermitteln, gerade weil Menschen mit Beeinträchtigung dabei sind.

Wie das funktioniert, wird, wie unter einem Brennglas, hinter den Kulissen deutlich. Nicht nur, dass sich bei den Helfern beeinträchtigte Menschen und Gesunde mischen, auch unter den Bands gibt es keinerlei Aufsehen. Metzer58 zum Beispiel ist eine inklusive Band aus Münster, die aus einem Projekt der örtlichen Lebenshilfe entstand. Drei der fünf Bandmitglieder leben mit einer Einschränkung. Besonders Bombe, einer der Sänger, genießt die Show am Nachmittag. Er wirbelt über die Bühne, sein Tanzstil ist von Mick Jagger inspiriert. Wie sehr der Mann aufgeht, wenn er vor Publikum auftritt, ist kaum zu übersehen. Aber auch später im Backstage sitzt er zwischen den anderen Bands, als wäre es selbstverständlich. „Wir kriegen hier nur positives Feedback, Menschen wollen Fotos mit uns machen und klopfen uns auf die Schulter“, sagt Gitarrist und Sänger Lennart. Er lebt mit keiner Einschränkung. Ein Mitglied der Band, sagt er, sei zu Tränen gerührt gewesen. Einfach durch die Reaktionen der Fans.

Backstage beim Festival: Ein großes Klassentreffen

Nicht weit entfernt von dem Tisch, an dem Metzer58 zu Abend isst, sitzen alle Bands gemischt. Die eher kleinen Bands, die die Tage jeweils eröffnen, sind nicht von ihren großen Kollegen getrennt. Die Bands mischen sich und gehen ruhig miteinander um, auch wenn sie alle ihren Rückzugsraum haben. Es hat etwas von Klassentreffen, auch wenn es hier und da ab und zu Probleme gibt. Riot V etwa musste wegen einer schweren Erkrankung ihres Schlagzeugers ihren Auftritt absagen. Für sie sprang die britische Formation Tailgunner ein. An anderer Stelle gab es im Hintergrund Diskussion um die falschen Handtücher, manchmal kam ein Musiker kurz vor knapp zum Auftritt. Der Gesamtstimmung hinter der Bühne tat das aber keinen Abbruch. „Wir haben insgesamt ein absolut entspanntes oder sogar freundschaftliches Verhältnis zu den Bands“, sagt Pressesprecher Jonas Scheiffele zwischen den Konzerten.

Peter „Peavy“ Wager ist ein Beispiel dafür. Der kommt seit 2022 jedes Jahr nach Rautheim. Im Zweifel als Gast. „Ich habe das Gefühl, dass ich hier langsam zur Familie gehöre“, sagt der 59-jährige Hüne. Er und seine Band Rage spielten eins von zwei Konzerten ihrer aktuellen Tour mit Orchester. Warum gerade in Braunschweig? „Weil Marco sich das gewünscht hat“, sagt Wagner. Mit Marco ist Spiller gemeint. Er schüttelt immer wieder wie ungläubig den Kopf, als er Wagner zuhört. „Dass dieses Festival mal diese Ausmaße annimmt, hätte ich nie zu träumen gewagt“, sagt Spiller. „Und sowas zu hören...“ Er stockt im Satz. „Ich bin nah am Wasser gebaut. Das ist einfach so bewegend.“

Spiller und seit Team sind zu diesem Zeitpunkt bereits seit Montag auf den Beinen. Allein der Aufbau dauert mehrere Tage. Zum Schlafen kommt in dieser Zeit kaum jemand. Es ist dieses Herzblut von Ehrenamtlichen, das in den Augen der Künstler dieses Festival von vergleichbaren Veranstaltungen abhebt. „Man kann es überall fühlen“, sagt Sascha Paeth. Paeth hat die Welt gesehen, tritt mit seinen Bands seit 35 Jahren auf dem ganzen Globus auf. „Ich treffe hier alte Schulfreunde vor der Bühne“, sagt er. „Das ist schon sehr speziell.“

Rock in Rautheim: Es geht noch um die Musik

Die Sängerin von Masters of Ceremony, Adrienne Cowan, dagegen hat keine Brille der Nostalgie und Heimatnähe auf. Sie muss überlegen, als sie die Stimmung auf dem Festival einordnen soll. Sie lehnt sich auf dem Sofa zurück, schaut einige Sekunden in die Höhe und sagt schließlich „Harmonisch.“ Es sei nicht wie auf so vielen Festivals, denen es in erster Linie um das Geld geht. Rock in Rautheim ist nicht kommerziell. Das Geld geht an die Lebenshilfe, die als gemeinnütziger Verein ohnehin nicht gewinnorientiert arbeiten darf. „Es geht hier um die Kunst. Um die Emotionen, die Musik transportiert.“ Daher käme auch die Entspannung hinter der Bühne. Oder wie es Sam Caldwell vom Tailgunner ausdrückt: „Wir wollen, dass die Menschen sich in unserer Musik verlieren und ihre Gefühle herauslassen können. Wir lieben unsere Musik. Sie mit so vielen Menschen zu teilen und noch etwas Gutes zu tun, ist einfach großartig.“

Und so wird Rock in Rautheim 2025 in die nächste Runde gehen. Die Bands sind gebucht. Vielleicht wird das Festival dann die goldene Marke von 3000 Besuchern knacken. Doch egal wie groß es noch wird, den Vordergrund wird immer die Inklusion bilden, das ist hinter den Kulissen von allen beteiligten zu hören. Auch wenn es volle Absicht ist, dass sie erst im Hintergrund sichtbar wird.

