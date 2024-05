Braunschweig. Das 9. Sinfoniekonzert des Braunschweiger Staatsorchesters unter Hornist Stefan Dohr zeigt die Bandbreite des Blechblasrepertoires.

Wer am Sonntagmorgen noch nicht ganz wach war, der wurde es spätestens beim Begrüßungstusch des Staatsorchesters im wieder satt gefüllten Großen Haus: Die Blechbläser schmetterten einem Aaron Coplands „Fanfare for the common Man“ um die Ohren, akzentuiert mit Gong- und Trommelschlägen, dass man in den ersten Sitzreihen gern etwas zurückgewichen wäre. Im Zweiten Weltkrieg dem einfachen Mann gewidmet, klingt die Fanfare festlich und aufrüttelnd. Rockbands wie Sweet und die Rolling Stones hatten das lautstarke Werk ebenfalls im Repertoire. Die Antwort komponierte 1986 die Amerikanerin Joan Tower in derselben Besetzung „for the uncommon Woman“ – für die ungewöhnliche Frau. Klang ehrlich gesagt auch nicht viel anders, auf jeden Fall ebenso laut, allerdings mit mehr Paukenwirbeln.

Hornist Stefan Dohr von den Berliner Philharmonikern, Artist in Residence des Staatsorchesters, durfte das Programm des Konzerts selbst bestimmen. Er erklärte in seiner Moderation, dass er die Musiker der hinteren Reihen mal nach vorne bringen wollte, die Blech- und Holzbläser und die Perkussion. Hier am Anfang hätte er das nicht ganz so wörtlich nehmen müssen, auf der Vorbühne klangen die Fanfaren ziemlich heftig.

Laute Fanfaren, leises „Somewhere“

Zu Leonard Bernsteins Suite aus der „West Side Story“ saßen die Bläser dagegen weiter hinten im Bühnenportal, und das klang viel besser so. Prägnant akzentuiert kamen die Tanzrhythmen rüber, immer wieder von Perkussion getrieben. Das erotisch schwingende Vibraphon in „Get cool, boy“, die mit Dämpfern leise aus idealischen Sphären eingeleitete Hymne „Somewhere“, die einen Ort des Friedens und der Liebe verspricht, zeigten, wie das Blech auch das Leise und Feine auszudrücken vermag. Gänsehautmomente.

Die exzellent aufgelegten Staatsorchestermusikerinnen und -musiker zeigten sich bei diesem ungewöhnlichen Programm auch für Schräges motiviert. Nur mit den Mundstücken musizierten drei Orchestermitglieder Vito Zurajs „Quiet, please“ von 2015, wobei sich der Titel offenbar an sehr unternehmungslustige Babys richtet, die mit ins Konzert verschleppt wurden. Da wird an den Mundstücken genuckelt, darauf rumgequietscht und getrötet, geschmatzt und geklopft, und manchmal, ganz ohne Mundstück, gegurgelt und geschnattert, dass es eine Lust ist.

Volkstänze sprudeln durch Dvorák-Serenade

Die Holzbläser, unterstützt von vier Hörnern, Dohr dabei, stellt Richard Strauss in seiner Suite in B nach vorn. Er hat die 13 Instrumente gut abgemischt, jedes kommt mal zur Geltung, besonders in der Fuge des vierten Satzes. Aber auch zuvor schon darf mal die Klarinette versonnen aussingen, Oboe, Horn und Flöte über dem Fagott-Fonds kapriolen. Ein Worumwillen wird allerdings nicht spürbar.

Dvorák steht mit seiner Bläser-Serenade op. 44 eher in der Tradition alter Tanzsuiten. Entsprechend klingt die Intrada, zu der er am Ende zurückkehrt. Während das Menuett mozartnah fließt, wirkt das Andante auch dank der weichen Fülle von Cello und Bass und der Oboenmelodie romantischer. Im Finale springen sogar Volkstänze dazwischen.

Erinnerungen an London

Noch anschaulicher hat Gordon Langford 1985 seine „London Miniatures“ angelegt, in denen nun wieder nur Blechbläser Stadteindrücke aufrufen, die uns das Programmheft leider nicht verrät und Dohr zu schnell aufsagt. Ich meine, bei den Trompeten über dunklen Farben ein Morgengrauen über der Themse gehört zu haben, jazziges Brodeln von Soho und einen Geschwindmarsch zur Queens-Parade, Fantasie zählt in der Musik.

Jedenfalls war es ein anregendes Konzert, und das Publikum ging aufgemuntert in den Sonnentag.

Nochmal heute, 20 Uhr, im Großen Haus des Staatstheaters.

Karten unter Telefon (0531) 1234567 und www.konzertkasse.de