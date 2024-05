Braunschweig. Braunschweigs größtes Metalfestival fuhr groß auf. Besonders zwei Bands ließen das Publikum erst im Rausch und dann ehrfürchtig zurück.

Heavy Metal und klassische Musik haben ja bekanntlich nicht sehr viel miteinander zu tun. Oder? Bei Rock in Rautheim im Braunschweiger Süden wollten die Metal-Haudegen von Rage das Gegenteil beweisen. Dazu war es ein Tag mit Weltpremieren, einer fast vollständigen Wiedervereinigung und einem roten Sturm, der über den Festivalplatz fegte. Besonders das Ende ließ das Braunschweiger Metal-Publikum geradezu ehrfürchtig zurück.

Auch interessant

Rock in Rautheim: Alles über Braunschweigs Metalfestival Von Niklas Eppert

Aber wir fangen von vorne an: Das Festival eröffneten Fheels. Die alternative Rock-Formation aus Hamburg passte nicht ganz in die Reihe derer, die folgen sollten. Statt epischem Gesang und gellenden Screams lieferten die vier Musiker soliden Rock, der allerdings etwas fehl am Platz wirkte. Der Gesang von Felix Brückner wirkte nachdenklich und emotional, teilweise melancholisch. Nun liegt es in der Natur der Sache, das die erste Band eines Festivals einen schweren Stand hat. Der Fheels-Stil aber hob sich deutlich von dem ab, was das Metal-Publikum normalerweise erwartet. Und so war auch die Menge vor der Bühne eher spärlich.

Ein roter Sturm fegt über Braunschweig

Nach einem soliden Heavy-Metal-Intermezzo von Quasimodo dann, zog ein roter Sturm auf. Denn dann kam April Art. April Art besteht seit 2014, ihre Musik bezeichnen sie als Modern Metal. Sie mischen Elemente aus klassischem Metal mit Elementen aus der großen Zeit des Pop-Punks der 2000er mit kleinen Prisen elektronischer Elemente an den richtigen Stellen. Nukleus der Gruppe ist die Sängerin Lisa-Marie Watz. Die Sängerin bringt eine Energie auf die Bühne, der sich eigentlich niemand im Publikum entziehen kann.

Watz wirbelt über die Bühne, die zu langen, roten Dreadlocks geflochtenen Haare immer im Flug, den Fuß gern mal neben dem Kopf, beherrscht das Spiel mit dem Publikum. Zu jeder Sekunde sind die Augen der Zuschauer auf ihr, Jung und Alt springen und tanzen, während Watzs Reibeisenstimme die Songs über den mittlerweile gefüllten Vorplatz der Bühne trägt. April Art war, abgesehen vom krönenden Finale am Abend, für viele Zuschauer, mit denen wir sprachen, das Highlight des Tages. Und sie bescherten Rock in Rautheim ihre erste Weltpremiere: Jackhammer, die neue Single von April Art, wurde in Rautheim zum ersten Mal live gespielt.

Masters of Ceremony: Wacklig bis episch

Denn die zweite Weltpremiere war eine fast vollständige Rückkehr von Heavens Gate. Sascha Paeth, Gitarrist, weltweit erfolgreicher Produzent und Wolfsburger, hat mit dieser Band seinen musikalischen Durchbruch gefeiert. Seit die Band sich 1999 auflöste, hat sie nie wieder in Originalbesetzung gespielt, auch diesmal kam das nicht ganz zustande. Sänger Thomas Rettke hatte in einem Facebook-Post erklärt, dass er nicht zur Verfügung stünde, wenn nur zwei Songs mit der originalen Heavens-Gate-Besatzung gespielt würden. Also übernahm Adrienne Cowan, Sängerin bei Paeths aktuellem Projekt Masters of Ceremony doch das ganze Set. Und das Banner von Masters of Ceremony hing auf der Bühne, obwohl ausschließlich Lieder von Heavens Gate gespielt wurden.

Rock in Rautheim - so war der erste Tag Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Fünf Bands standen am Freitag auf der Bühne. Hier sehen Sie die besten Fotos! © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert Bei bestem Wetter genossen die Fans Rock in Rautheim 2024 © FMN | Niklas Eppert 1 / 21

Und das war zumindest am Anfang wacklig. Der war der Band bewusst. Sängerin Cowen und Gitarrist Paeth entschuldigten sich mehrmals, Cowen bedankte sich zwischendurch beim Publikum, dass es ihre textlichen Schwächen ausgleichen konnte. Dass die Band auch noch ihre Setlist hinter der Bühne vergessen hatte, half auch nicht so recht. Mit der Zeit aber sang Cowen sich ein, Paeth und die anderen Bandmitglieder sind ohnehin Urgesteine der Metal-Szene. Und so wurde der holprige Weg doch noch zu einem nostalgischen Erlebnis, das dank Cowens Stimmvolumen die nötige Epik, die so typisch für diese Spielart des Metal ist, über den Platz an der Heinz-Scheer-Straße trug. Dass Cowen ab und an von ihrem IPad am Mikrofonständer ablesen musste, tat dem keinen Abbruch. Als dann für die letzten beiden Lieder tatsächlich alle ehemaligen Mitglieder, abgesehen von Rettke, die Bühne betraten, war das Konzert endgültig auf dem Höhepunkt des klassischen, soliden Heavy Metal angekommen.

Rage bei Rock in Rautheim: Ein Ehrfurcht gebietendes Spektakel

Außer Konkurrenz aber war der Abschluss am Freitagabend. Rage, die in diesem Jahr 40 Jahre Bühnenpräsenz feiern, spielten eines von zwei Konzerten mit Orchester in Braunschweig. Sänger Peter „Peavy“ Wagner ist eine Legende in der Szene. Und zu Rock in Rautheim zieht es ihn seit 2022, im Zweifel als VIP-Gast. Die Verschmelzung von Rages musikalischer Vielseitigkeit aus vierzig Jahren voller verschiedener Heavy-Metal-Stile mit dem Orchester der TU Braunschweig, diesmal thematisch als Lingua Mortis Orchester unterwegs, war eine geradezu überwältigende Erfahrung.

Auch interessant

Headbangen auf Augenhöhe beim Rock in Rautheim Von Torben Dietrich

Nicht nur, dass Wagners kraftvolle, teils hohe Stimme sofort eine Präsenz herstellt, der Mann selbst strahlt inmitten einer beeindruckenden Lichtshow, treibender Gitarrensounds und der teilweise melancholischen Geigenmusik des Orchesters, eine Ruhe aus, die ihn zum Zentrum der Veranstaltung macht. Den Gegenpol bildet der deutlich jüngere Gitarrist Jean Borman, ungezähmte Energie, die Wagners ruhiger Präsenz abgeht, mit seiner Bewegungsfreude und seiner ständig wirbelnden Haarmähne zurück auf die Bühne zwingt. Das knapp 90-minütige Konzert war emotional und mitreißend, geradezu episch. Wagner erklärte vor dem Konzert, dass Klassik und Metal zusammengehörten. „Eigentlich sind sie die gleiche Musik“, sagte er vor dem Auftritt unserer Zeitung. „Nur mit anderen Instrumenten.“ Den Beweis für diese These lieferten er, seine Band und das Orchester der TU an diesem denkwürdigen Abend im Süden Braunschweigs.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen: