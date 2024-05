Braunschweig. Im Aquarium des Staatstheaters reibt sich Ana Yoffe an der Figur des Queen-Sängers. Was den Abend so beeindruckend stark macht.

Wenn auf jedem Theaterstuhl ein Gratis-Kondom liegt, kann man sich als Besucher schon denken, dass man einen denkwürdigen Abend vor sich hat. Im Fall des Stücks „Who wants to live forever“, in dem sich Ana Yoffe unter der Regie von Josef Bäcker und Lukas Pergande im Aquarium des Staatstheaters Braunschweig Figur und Leben Freddie Mercurys annähert, wirkt das Präservativ noch mal anders bedeutungsschwanger. Es ist nicht mehr nur ein kesser Gag, sondern ein Verweis auf Aids und den Tod, dessen Schatten selbst in der größten Lust präsent bleibt. Und damit ist das Thema des Abends gesetzt.

Ana Yoffe geht darin auf der Spur eines der bemerkenswertesten Musiker seiner Generation: Indem sie sich an ihm reibt, mit ihm vergleicht, sich in ihn hineinfühlt und sich seiner ermächtigt. Wobei schon zu Beginn die Grenzen zwischen Fiktion und Wirklichkeit verschwimmen. Yoffes Bühnenfigur ist eine Variation ihres Selbstverständnisses als Schauspielerin; sie erzählt von ihrem Alltag, von der Angst, auf der Bühne zu versagen, sie reagiert spontan auf Geräusche im Zuschauerraum und spricht das Publikum direkt an. Das löst Distanz auf, wirft aber zugleich Fragen auf: Gehört das noch zum Spiel, oder ist es echt, wenn die Schauspielerin ihren Text vergisst? Und wie viel Echtheit kann es auf der Bühne überhaupt geben?

Die Echtheit der Kunstfigur Freddie Mercury liegt in seiner Musik

Diese Frage prägt auch die Suche nach der Person Freddie Mercurys unter den glitzernden, aufreizenden und androgynen Kostümen, in die er sich kleidete. Die Antwort findet Yoffe in seiner Musik. Aus ihr spricht die Echtheit. Und so sind die Momente des Stücks, in denen Yoffe Freddies Lieder singt, mit großem Abstand die ergreifendsten. Hier spielt die Schauspielerin ihre volle, bemerkenswerte Präsenz aus. Mit sanft flehender, anschwellender und schließlich dröhnender Stimme wirft sie dem Publikum Freddies Sinnsuchen in der Musik ganz unmittelbar entgegen. Es sind die Höhepunkte eines Abends, der seine Themen ansonsten sehr textfokussiert vermitteln will.

Mit Pailetten gegen die Todesangst: Ana Yoffe singt Lieder von Queen. © Staatstheater Braunschweig | JOSEPH RUBEN

Darin erzählt Yoffe von Ängsten und Sehnsüchten, von dem Krieg im Heimatland der eigenen Familie, von der Bedeutung der Mutterfigur im Leben, von Liebe, Freiheit und sexueller Selbstbestimmung, immer verwoben mit Freddies Musik, Leben und Leiden. Vor allem die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod, die sich in besonders ausufernder Lust am Leben äußert, zieht sich als roter Faden durch den Abend.

Freddie-Mercury-Stück in Braunschweig: Zum Teil ist dem Abend schwer zu folgen

Passagenweise ist dem inhaltlich schwer zu folgen, aber die Gefühle vermitteln sich trotzdem, denn Yoffe besitzt ein unheimliches Talent, Verletzlichkeit und Stärke zu vermitteln. Quecksilbrig wie Freddie rauscht sie im Paillettenkleid durch das Bühnenbild, um mit ihren eigenen Dämonen zu kämpfen. Als sie dann „We are the Champions“ anstimmt (Musikarrangement: Lukas Pergande und Emil Wesemann), will man weinen und mitsingen. Um sich dann daran zu erinnern, dass das Leben gewonnen zu haben, gleichzeitig bedeutet, dass es vorbei ist.

„Who wants to live forever“ mit Ana Yoffe unter der Regie von Josef Bäcker und Lukas Pergande: Weitere Termine unter anderem am Samstag, 11. Mai, Sonntag, 12. Mai, Sonntag, 19. Mai, im Aquarium im Kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig.