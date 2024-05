Braunschweig. Gerda Raudonikis erarbeitet mit ihrer Agroup in Braunschweigs Magnikirche das Tanzstück „Paradiesvogel“ mit Spitzen- und Burlesktanz.

Das Paradies ist schon mal ein passendes Thema für ein Tanzstück in der Kirche. Wo jemand paradiesische Zustände empfindet, fühlt er sich offenbar wohl. Aber die Vorstellungen darüber, wie so ein Paradies aussehen kann, gehen ziemlich auseinander. „Man kann sagen, Braunschweig ist paradiesisch bunt, und sich deshalb hier aufgehoben fühlen. Berlin wirkt auf viele grau, aber auch das empfinden viele als paradiesisch“, erklärt Gerda Raudonikis im Vorfeld ihres neuen Stücks „Paradiesvogel“. Es wird am 16. Mai mit ihrer Agroup in der Braunschweiger Magnikirche Premiere haben.

Faible für Crossover-Projekte auch mit Boxern und Schwimmerinnen

Der Kirchenraum, den sie nun zum wiederholten Mal nutzen darf, macht sie demütig. „Das ist anders als im Probensaal. Sobald wir für die Endproben in die Kirche wechseln, verändert sich eine Choreographie noch einmal.“ Die gebürtige Litauerin, die 1999 in Braunschweig ihr freies Tanztheater Kunas Modernus gründete, arbeitet gern an ungewöhnlichen Orten wie Kirchen, Zirkus oder Schwimmbädern. Und sie hat schon verschiedenste Crossover-Projekte gestartet, u.a. Boxer, Schwimmerinnen und Skateboarder zum Tanzen gebracht.

Mit Agroup arbeitet sie seit sieben Jahren zusammen. Entstanden im Umfeld des psychosozialen Hilfsdienstes Ambet und zu einer Zeit, als etwa Depressionen noch tabuisiert waren, fanden Betroffene, Angehörige und Mitarbeitende dort im Tanz eine Ausdrucksform. „Inzwischen sind wir ein Tanzensemble mit Amateuren, aber auch professionell ausgebildeten Tänzerinnen, das professionell Stücke erarbeitet. Drei bis vier Mal die Woche proben wir, dazu kommen Musiker und Lichteffekte“, erläutert Raudonikis. „Im letzten Stück war zum Beispiel die Opernsängerin Ivi Karnezi dabei, sie hat gesungen – und geboxt“, pointiert die Choreographin.

Fahrbare Käfige wie auf der Skaterbahn

An der Magnikirche gefällt ihr auch die Größe des Raums, den sie längs bespielt. „Ich brauche immer Platz. Es wird drei fahrbare Käfige geben, die wie auf einer Skaterbahn bewegt werden. Sie sind offen und stehen hier nicht für Gefangensein, sondern für Sicherheit, man kann sich in sie zurückziehen.“ Auch Spitzentanz und Burlesktanz sollen vorkommen. „Es gibt da einen Wettbewerb zwischen dem bunten Paradiesvogel und dem grauen Paradiesvogel, der bunte will den grauen überzeugen, dass nur bunt schön ist. Aber am Ende tanzen sie zusammen Tango, im Paradies darf jeder sein, wie er will.“

Raudonikis arbeitet im Übrigen auch regelmäßig mit der Esistso!-Company der Lebenshilfe und im Choreographischen Labor des Lessingtheaters Wolfenbüttel, wo am 8. Juni ihr Stück „Beflügelt“ über Rollenbilder von Frauen Premiere haben wird.

„Paradiesvogel“ wird vom 16. bis 18. Mai in der Magnikirche gespielt. Eintritt frei. Hutkasse.