Wolfsburg. Das neue Programm startet mit einem hochkarätigen Konzert. Wo Theaterfans und Neugierige außerdem auf ihre Kosten kommen.

Neue Spielzeit, neue Intendanz? Noch sei kein „weißer Rauch“ in Sicht, sagt Rainer Steinkamp, der mittlerweile seit fast einem Jahr „übergangsweise“ das Scharoun-Theater in Wolfsburg leitet. Das neue Spielzeitheft trägt also erstmals wieder die Handschrift des Interims-Intendanten, der vor dem Weggang Dirk Lattemanns im vergangenen Jahr bereits dessen Vorgänger war, bis er auch sein Nachfolger wurde. Die Jubiläums-Spielzeit 2023/2024 hatte noch Lattemann geplant.

Nun wieder eine Steinkamp-Spielzeit. Also alles wie gehabt? Der Erfolgsdruck ist durchaus da. Die Stadt Wolfsburg hat finanzielle Schwierigkeiten; logisch, dass man sich auch in der Kulturszene um seinen Groschen sorgt. Schlecht besuchte Konzerte machen Neuerungen notwendig, schwindende Abonnenten die Ansprache neuer Zielgruppen. Und – in schwierigen Zeiten ruft das Publikum offensichtlich nach Unterhaltung. Jedenfalls ist der neue Spielplan in Wolfsburg deutlich stärker auf populäre Stücke und Stoffe ausgelegt. Ein Überblick:

Volkswagen schenkt Theater ein Konzert des Royal Concertgebouw Orchestras

Für Klassikeinsteiger

Gleich zu Beginn der Spielzeit haut man in Wolfsburg ordentlich auf die Pauke: Das Konzert des Royal Concertgebouw Orchestras, das gemeinhin als eines der besten Sinfonieorchester der Welt gilt, ist ein Geschenk von Volkswagen. Im Scharoun-Theater spielen die Musiker unter der Leitung von Elim Chan am Dienstag, 3. September, Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy und Sergej Prokofjew.

Abseits von diesem Leuchtturm führt das Theater eine neue Konzertreihe ein. Titel: „Klassik für alle.“ Die Idee ist, jeweils ein bekanntes Stück ins Zentrum eines kurzen Konzertes zu stellen, zu dem eine Erläuterung angeboten wird. Vor allem junge Leute sollen so an die klassische Musik herangeführt werden. Zu hören gibt es unter anderem Tschaikowskys „Capriccio Italien“ (Philharmonic Volkswagen Orchestra, 7. September), Beethovens Leonoren-Ouvertüre (Niedersächisches Jugendsinfonieorchester, 13. Oktober) und Beethovens Fünfte an einem Abend, der folgerichtig „Ta-Ta-Ta-Taaah“ heißt (Philharmonic Volkswagen Orchestra, 2. Februar).

Den Abschluss der gut verdaulichen Reihe bildet die zeitgenössische Klassik, wenn man so will. Das Philharmonic Volkswagen Orchestra spielt am 4. Mai 2025 Filmmusiken von John Williams, John Horner und anderen. Musik, die man aus Filmen wie Star Wars, Titanic oder Harry Potter kennt. Das Ganze gibt es für zehn Euro pro Vorstellung.

A-Cappella-Gruppe „Onair“ gibt in Wolfsburg ihr letztes Konzert

Für Musikinteressierte

Die neue Klassik-für-alle-Reihe schließt die bewährten Konzerte nicht aus; so ist das Staatsorchester Braunschweig unter anderem mit einem Abend um Kompositionen von Alma und Gustav Mahler zu Gast (17. März). Die NDR Radiophilharmonie Hannover tritt am 16. Mai 2025 mit Solist Pablo Ferrández (Cello) auf, gespielt wird Ernest Blochs „Schelomo“, eine hebräische Rhapsodie.

Gleich sieben A-Cappella-Gruppen hat Rainer Steinkamp für die nächste Spielzeit nach Wolfsburg eingeladen. Der obligatorische Maybebop-Auftritt ist am 26. Oktober zu erleben, die nächste Ausgabe der „Stimmflut“ steht am 23. März 2025 auf dem Programm, mit „Muttis Kindern“ besingen drei, die im richtigen Leben Schauspieler sind, ihr 20-jähriges A-Cappella-Jubiläum. Sein wohl letztes Konzert gibt das Ensemble „Onair“ am 28. Dezember in Wolfsburg: Die Gruppe löst sich zum Ende des Jahres auf.

Scharoun-Theater führt Kooperation mit Berliner Ensemble fort

Für Schauspielfreunde

Die Kooperation mit dem Berliner Ensemble hat noch Dirk Lattemann initiiert: Steinkamp führt sie nun fort. Aber in kleinerem Umfang. Keine große Premiere mehr in Wolfsburg, dafür einige Gastspiele. Los geht es mit einer Doppelvorstellung von „Fremder als der Mond“ (21. und 22. September). Katharine Mehrling und Paul Herwig erzählen darin von Bertold Brechts Leben, in dem sie seine Lyrik mit Liedern von Hanns Eisler und anderen vermengen. Von der Kritik wurde der Abend bereits ausführlich bejubelt – insbesondere die Rolle von Mehrling darin.

Das Berliner Ensemble zeigt die Produktion „#motherfuckinghood“ am 7. Februar in Wolfsburg. © Veranstalter | Matthias Horn

Zum ersten Mal überhaupt ist das Volkstheater Wien am 26. September in Wolfsburg zu Gast. Das Ensemble um Andrea Eckert hat eine Wiederaufnahme für Tourneen des Stück „Meisterklasse Maria Callas“ dabei. Inszeniert hat es Arie Zinger schon Ende der 1990er Jahre nach einer Vorlage von Terence McNally. Mit durchschlagendem Erfolg: Bis 2008 wurde das Stück mehr als 170 Mal in Wien gespielt.

Stücke der neuen Wolfsburger Spielzeit erzählen Geschichten starker Frauen

Das Thema „starke Frauen“ zieht sich im Spielplan durch: In „How to date a Feminist“ setzt sich das Ensemble der Hamburger Kammerspiele am 18. November mit klassischen Geschlechterrollen auseinander (18. November); später in der Spielzeit steht mit „#motherfuckinghood“ eine Abrechnung mit der traditionellen Mütterrolle durch das Berliner Ensemble auf dem Programm (7. Februar).

Auch Stammgast (manche mögen sagen: Gästin) Gilla Cremer kommt wieder nach Wolfsburg. In einer Koproduktion mit den Hamburger Kammerspielen und dem Scharoun-Theater zeigt das Theater Unikate am 4. April das Stück „Die Dinge meiner Eltern – was vom Leben übrig bleibt“, in dem sich die Protagonistin mit dem Entrümpeln ihres Elternhauses beschäftigt, auf tatsächlicher und übertragender Ebene.

Für Showlustige

Nach dem Ende des Wolfsburger Tanzfestivals „Movimentos“ und der Reihe „Cirque Nouveau“ hat das Scharoun-Theater zum Teil aufgefangen, wofür in der Autostadt kein Platz mehr ist. In den Sparten Tanztheater und moderner Zirkus ist in der nächsten Spielzeit etwa die Compagnie Hervé Koubi aus Frankreich mit dem Programm „Sol Invictus“ (6. Mai) und das Clown-Ensemble „Mimirichi“ (26. November) aus der Ukraine zu Gast.

Die Compagnie Hervé Koubi zeigt am 6. Mai 2025 das Programm "Sol Invictus" im Scharoun-Theater Wolfsburg. © Veranstalter | Nathalie Sternalski

Für Cineasten und Bücherwürmer

Reichlich von dem, was im Wolfsburger Scharoun-Theater in der nächsten Spielzeit gezeigt wird, war schon mal ein Buch oder ein Film. Dazu zählen die Stücke „Altes Land“ (9. Dezember) nach einem Roman von Dörte Hansen und „Der Wal“ (9. Januar) nach einem Theaterstück, das mit Brendan Fraser in der Hauptrolle verfilmt wurde. Dessen Synchronsprecher Torsten Münchow ist nun wiederum in dessen Rolle auf der Bühne zu sehen.

Wolfsburger Weihnachtsmärchen: Dieser Disney-Film kommt auf die Bühne

Für Familien

Winterzeit ist Weihnachtsmärchenzeit: In diesem Jahr hat sich das Scharoun-Theater „Die Schöne und das Biest“ vorgenommen. Das vor allem als Disney-Film bekannt gewordene Märchen wird für die Wolfsburger Bühnenfassung von Jürgen Beck-Rebholz inszeniert.

Überhaupt hat das Junge Theater ein ganz eigenes Programm auf die Beine gestellt, das junge Familien, Kinder und Jugendliche fürs Theater begeistern soll. Einige Titel aus der Reihe: Der allseits beliebte „Grüffelo“ (15. September), die Pflichtlektüre „Woyzeck“ (24. Oktober), das renitente „Neinhorn“ (26. Januar) oder auch „Emil und die Detektive“ (18. Mai).

„Bergdoktor“ Hans Sigl kommt ins Wolfsburger Scharoun-Theater

Für Promijäger

Einen ziemlich zügigen Ausverkauf erwartet das Theater für den Abend mit „Bergdoktor“ Hans Sigl und Komikerpuppe Werner Mommsen (8. Dezember). Zu den bekannteren Namen der Spielzeit dürfte außerdem Bodo Wartke zählen, der mit seinem Kabarett-Abend „Wandelmut“ am 21. März in Wolfsburg zu Gast ist.

Die aus Fernsehen und Theater bekannten Schauspieler Judith Rosmair und Peter Kremer stehen am 23. Januar mit Igor Karbus und Fabian Stromberger in „Eines langen Tages Riese in die Nacht“ auf der Bühne. In einer prominenten Doppelbesetzung sind Catrin Striebeck und Karoline Eichhorn am 20. Februar in „Die Vodkagespräche“ zu erleben. Theaterurgestein Peter Bause gibt am 24. April den „Theatermacher“ in einer Inszenierung der Hamburger Kammerspiele. Und auch Dominique Horwitz kommt wieder nach Wolfsburg; er ist am 31. März mit einer szenischen Lesung von Goethes Faust zu Gast.