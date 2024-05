Wolfsburg. Die Städtische Galerie zeigt Werke aus dem Nachlass des Braunschweiger Künstlers. Was die Schau in Wolfsburg so beeindruckend macht.

Manchmal sind Gefühle so erdrückend, dass es eine Erleichterung ist, sich im Detail zu verlieren. Jede Beule der Mülltonnen auf einem Gehweg in New York zu untersuchen, jeden Schattenfall peinlich genau nachzuvollziehen, jede Unebenheit in Perfektion festzuhalten. So jedenfalls wirken die Eindrücke einer USA-Reise, die Malte Sartorius mit dem Bleistift festgehalten hat. Als wollte er sich am Kleinsten abarbeiten, um dem Großen aus dem Weg zu gehen. Zu sehen ist das Werk in der Ausstellung „Wandler zwischen den Welten“, die die Städtische Galerie in Wolfsburg dem 2017 gestorbenen Braunschweiger Künstler und HBK-Professor widmet.

Wie Postkarten hat Sartorius darauf Ansichten seiner Reise auf einem karierten Hintergrund arrangiert. Neben- und übereinander, Alltagsbeobachtungen, wenige, kleine Menschen, die sich in große städtebauliche Strukturen einfügen. Detailbetrachtungen von Straßenschildern, Hydranten, Zeitungspaketen, verbeulten Mülleimern: Also dem vermeintlich Unwichtigen. Bei näherem Hinsehen wird klar: Nicht nur die eigentlichen Bilder sind gezeichnet, sondern das ganze Ensemble.

Malte Sartorius in Wolfsburg: Selbst die Karos sind gezeichnet

Das Fotopapier, die Schatten, die es auf das dahinter liegende Papier wirft, die Klebestreifen, das karierte Papier selbst, jede einzelne Linie, vertikal und horizontal, hat der Künstler in Kleinstarbeit von Hand gezogen. Eine fast schmerzhafte Akribie spricht aus den hyperrealistischen Bildern. War diese Mühsal Teil seines aufopferungsvollen künstlerischen Selbstverständnisses?

Solche Fragen wirft die Ausstellung im Südflügel von Schloss Wolfsburg an mehreren Stellen auf. Leiter und Kurator Marcus Körber versucht, Schlaglichter auf Sartorius‘ gesamtes Werk über mehrere Jahrzehnte zu werfen. Wir begleiten den Künstler durch seine Anfangsphase, spüren Entwicklungsschritte von abstrakter Malerei zu realistischer Zeichnung nach, wir durchschreiten die Ausstellungsräume wie Lebensabschnitte.

Werke verschiedener Schaffensphasen zeigen Entwicklung von Sartorius‘ Kunstbegriff

Immer wieder begegnet einem dabei: Die Pein. In seiner Anfangsphase nutzt Sartorius noch eine abstrakte Form, um das Schmerzhafte zu zeigen. Auf einem runden Gemälde im Eingang des Ausstellungsbereiches sind ein Totenschädel und eine Hand, die ein Gewehr hält, zu erahnen; sie bleiben in den diffusen Formen angedeutet.

Auch interessant

Bündnis will Künstlernachlässe der Region Braunschweig sichern Von Eva Nick

Später zeigt Sartorius auf einer Zeichnung gesichtslose Männer im Schützengraben, die Gewehre im Anschlag. Hier hat er sich bereits von der abstrakten Darstellung entfernt: Es bleibt der einzige Moment in der Ausstellung, in dem das große Thema Krieg eindeutig zu erkennen ist.

In seinen späteren Jahren scheint der Künstler die Pein vom Motiv auf den Prozess übertragen zu haben. Wir sehen den Krieg nicht mehr, wir spüren ihn nur noch, in den zur Perfektion ausformulierten Schattierungen, im fast zwanghaften Blick auf das ganz Kleine, in den Linien des Karo-Blattes. Dabei fügen die Karos dem Bild keine tiefere künstlerische Bedeutung zu: Es ist, als ob sich der Künstler selbst bestrafen wollte, indem er sich der stupiden Wiederholung des Musters unterwarf.

Seine Reise-Eindrücke aus den USA hat Malte Sartorius auf diesem Werk wie ein Arrangement gezeichnet: Bis auf das letzte Karo und den letzten Klebestreifen. © regios24 | Helge Landmann

War der Krieg der Urschmerz, an dem sich Sartorius ein Leben lang abarbeitete? Der Künstler wurde 1933 geboren. „Natürlich ist er ein Kind seiner Zeit gewesen und verarbeitete in seinem Schaffen die Geschichte“, sagt Marcus Körber. Über die Jahrzehnte verschwanden die Menschen weitgehend aus den fotografischen Ansichten, die Sartorius erst mit der Kamera, dann mit dem Stift festhielt.

Das unbelebte Motiv wurde für ihn spannender: Zum einen in hyperrealistischen, plastisch wirkenden Stilleben, zum anderen in Ansichten von Gebäuden und Landschaften, bei denen sich Sartorius vor allem für Licht, Schatten und Kontraste zu interessieren schien. „Es wirkt, als atme das Bild“, findet Marcus Körber, „er schafft damit eine andere Atmosphäre, als ein Foto es könnte.“

Wolfsburger Sartorius-Ausstellung zeigt Entwicklung des Braunschweiger Künstlers

Interessant wäre an diesem Punkt gewesen, die Vorlagen zu kennen. Kurator Körber nimmt den kritischen Blick auf die realistischen Zeichnungen selbst vorweg – denn die Frage, wo das künstlerische Zutun bleibt, wenn man Fotos abmalt, steht wie der sprichwörtliche Elefant im Raum. „Wir haben in seinem Atelier Gegenstände gefunden, die er als Vorlage genutzt hat“, erzählt Marcus Körber.

Einige davon werden gezeigt, wie ein Tierschädel, gleich neben der Zeichnung, die ihn zeigt. Hier könne man sehen, wie der Künstler in seiner Interpretation vom tatsächlichen Objekt abgewichen sei. Hörner trägt der Schädel nun, und nicht jeder Knochen ist zu 100 Prozent dem Original nachempfunden. Inwiefern das Bild dadurch eine tiefere Bedeutung erhält, bleibt unklar.

Beeindruckend ist der Gang durch die Ausstellung allemal. Zu vermitteln, wie sich Sartorius‘ künstlerischer Ansatz über mehrere Jahrzehnte und Schaffensphasen veränderte, ist der Städtischen Galerie sehr gut gelungen. Sozusagen im Rausgehen zeigt Kurator Körber ein Bild aus der Sammlung der Städtischen Galerie gegenüber. Es ist ein Druck von Joachim Grommek. Grommek – ein Schüler Sartorius‘ – scheint die Idee der gemalten Klebestreifen aufgegriffen, aber so abstrahiert zu haben, dass seine Grafik nur noch farbige Flächen zeigt, die wiederum eine an Sartorius erinnernde Plastizität haben. Und so endet die Schau zwar am Ende eines künstlerischen Schaffens, deutet aber gleichzeitig deren Weiterleben in der Kunst der Nachwelt an.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Wolfsburger Investor kauft dieses bekannte Haus in der City

Im Wolfsburger Allerpark droht Samstag ein Verkehrschaos

Wolfsburgs Feuerwehr rettet gleich 13 Leben auf der A39

Neues Café in Wolfsburger Innenstadt will bald öffnen

Ist das Kiffen in Wolfsburgs Schwimmbädern erlaubt?

Wolfsburger Busnetz: Kann die WVG es weiter betreiben?

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: