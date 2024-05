Braunschweig. Patricia Cammarata stellt ihr neues Buch vor. Im Interview zeigt sie auf, wie groß der Unterschied zwischen Müttern und Vätern ist.

Patricia Cammarata ist eine der bekanntesten deutschen Bloggerinnen. In den vergangenen 20 Jahren machte sie sich vor allem als Autorin über Familienthemen einen Namen. Sie schrieb für Zeitschriften und Zeitungen und trat im Radio und in Podcasts auf. Jetzt hat sie ihr viertes Buch „Musterbruch: Überraschende Lösungen für wirkliche Gleichberechtigung“ im Beltz-Verlag veröffentlicht. Am Dienstag, 7. Mai, stellt sie ihr Buch in der Braunschweiger Buchhandlung Graff vor. Zuvor erzählt sie im Interview, was sich für mehr Gleichberechtigung zwischen Vätern und Müttern ändern muss.

Frau Cammarata, wie gleichberechtigt leben wir heute?

Seit der Einführung der Elternzeit im Jahr 2007 hat sich durchaus etwas bewegt. Mittlerweile sind wir aber in einem Stadium der Stagnation angekommen. 40 Prozent der Väter nehmen heute Elternzeit. Das heißt, 60 Prozent der Väter nehmen noch immer, auch im Jahr 2024, keinen einzigen Tag Elternzeit in Anspruch. Im Schnitt verbringen die Väter, die Elternzeit nehmen, 3,4 Monate mit ihrer Familie. Und nur 30 Prozent von den 40 Prozent nehmen Elternzeit, ohne, dass die Partnerin gleichzeitig auch in Elternzeit ist. Da erleben wir seit Jahren ein Plateau. Was sich dafür massiv geändert hat in den letzten Jahren, ist die Erwerbsquote unter den Frauen: Die hat sich stark erhöht.

Wie bewerten Sie das?

Das Problem ist, dass die Sorgearbeit trotzdem vor allem an den Frauen hängen bleibt. Viele haben deshalb eine Doppelbelastung zu schultern.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Frauen mehr Sorgearbeit schultern als Männer, egal, in welchem Verhältnis die Erwerbsarbeitszeit der Partner zueinander steht. Selbst die Frauen, die Allein- oder Hauptverdiener sind, kümmern sich demnach mehr um die Kinder und den Haushalt.

Genau. Frauen werden in diesen Bereichen mehr als Männer in der Verantwortung gesehen. Das sehen Sie auch an der Verteilung der Elternzeit. Häufig wird die kurze Elternzeit des Vaters damit begründet, dass er mehr verdient. Interessanterweise gilt diese Logik nicht mehr, wenn die Rollen umgekehrt sind. Wenn die Frau mehr verdient, geht sie trotzdem häufiger und länger in Elternzeit. Dann ist die Begründung eine andere: Der Vater befindet sich dann oft noch in der Ausbildung, ist arbeitslos oder macht sich gerade selbstständig. Da heißt es dann: Sie bekommt mehr Elterngeld, als er bekommen würde, es lohnt sich also mehr. Und sie ermöglicht ihm damit, sich beruflich zu entwickeln, damit die Familie irgendwann nicht mehr vom Gehalt der Frau abhängig ist.

Warum ist das problematisch?

Mütter übernehmen mehr Sorgearbeit. Die wird nicht entlohnt, und Sie zahlen damit auch kaum in die Rentenkasse ein. Aber: Sorgearbeit macht Erwerbsarbeit erst möglich. Sie ist nicht optional, wir können die Kinder und die älteren Menschen ja nicht einfach liegen lassen. Sie ist ein Dienst an der Gesellschaft. Es ist ein Unding, dass sie nicht durch eine finanzielle Absicherung wertgeschätzt wird.

Bräuchte es eine „Sorgearbeitsrente“?

Auf jeden Fall. Das Problem geht aber noch weiter. Denn Mütter werden gedrängt, wieder und mehr in den Beruf einzusteigen, ohne dass gleichzeitig die Betreuungsbedingungen verbessert würden. Da gibt es eine gewisse Trägheit, als könne man nicht einplanen, dass die heute geborenen Kinder in sechs Jahren einen Schulplatz brauchen werden.

Der Mangel an Betreuungsplätzen liegt vor allem auch am Fachkräftemangel – und der hat erst ja erstmal nichts mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun.

Doch: Weil die Jobs im sozialen Bereich vor allem von Frauen gemacht, schlechter entlohnt und weniger wertgeschätzt werden. Wir müssen die Pflege und die Betreuung aufwerten. Das sind keine Berufe, die man allein aus Gutherzigkeit machen sollte. Ich sehe da schon ein geschlechterspezifisches Problem.

Ihr Buch heißt „Musterbruch“. Welche Muster sollten wir aufbrechen?

Dass die Aufgaben in Familien so einseitig verteilt sind, liegt an bestimmten Stereotypen und Rollenvorstellungen, die sich hartnäckig halten. Es geht dabei auch um die Vorstellung, dass Frauen „von Natur aus“ fürsorglicher seien, eine Behauptung, die biologisch nicht haltbar ist. Frauen haben kein Kümmer-Gen, Fürsorge ist eine erlernbare Fähigkeit, die Frauen bloß früher anerzogen wird. Diese Muster gilt es zu hinterfragen und zu brechen.

Wie kann ich denn als Mutter das Muster brechen?

Zum Beispiel dadurch, dass man sich klar macht, dass Freizeit eine Priorität hat. Sie macht mich empathischer, gelassener, geduldiger. Wenn man seinen Kindern zeigt, dass Mütter nicht immer mit irgendwas beschäftigt sein müssen, lebt man schon ein anderes Bild vom Muttersein vor. Es ist wichtig, dass die Kinder sehen, dass man auch mal mit einer Kaffeetasse zwischen zwei Wäschekörben aufs Sofa fallen und die Füße hochlegen kann.

Müssen wir als Frauen und Mütter die Männer und Väter zur Gleichberechtigung überreden?

Laut dem aktuellen Väterreport der Bundesregierung ist nur ein Drittel der Väter bereit, sich die Sorgearbeit zuhause gerecht aufzuteilen. Ein weiteres Drittel hat zumindest nichts dagegen, tut aber auch aktiv nichts dafür. Und das letzte Drittel sieht gar keine Notwendigkeit, etwas zu ändern. Wir stecken also viel Energie in den Versuch, Väter von Gleichberechtigung zu überzeugen, die keine eigene Motivation zur Veränderung haben. Meiner Meinung nach wäre diese Energie woanders besser aufgehoben.

Nämlich?

Diesem Thema habe ich ein ganzes Kapitel in meinem Buch gewidmet: Der Frauensolidarität. Wir gehen zu häufig miteinander in den Wettbewerb, anstatt einander zu unterstützen. Besser wäre es, wenn wir uns strategische Partnerinnen in jedem Lebensbereich suchen; auf der Arbeit, in der Schule der Kinder, im Kindergarten. Das würde wirklich etwas bewegen.

Wie könnte das aussehen?

Wir könnten uns als Solidargemeinschaft sehen und manche Gruppen, zum Beispiel Alleinerziehende, fest einplanen. Etwa, indem wir ihren nicht die komplizierten Aufgaben übertragen. Bei Kindergartenfesten könnten sie die drei Tüten Milch oder Saft mitbringen statt der selbstgebackenen Kuchen – oder wir sagen, sie müssen erst mal gar nichts leisten. Oder im Arbeitskontext: Hier können wir unsere Ressourcen so verteilen, dass jede mal andere trägt und jede mal getragen wird. Ich kann als 50-Jährige die Mitte-30-Jährigen, die statistisch gesehen von besonders hohen Belastungen durch Betreuung und Pflege betroffen sind, unterstützen, in dem ich sie für ein paar Jahre nicht in alle Zusatzbereiche mit einbinde. Dadurch werden wieder Ressourcen frei.

Die Männer bleiben bei diesem Modell außen vor. Bleibt also wieder die ganze Arbeit an den Frauen hängen. Das ist doch auch wieder unfair.

Ja, aber so wird die Energie wenigstens effizient eingesetzt.

