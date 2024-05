Gifhorn. Ende August finden erstmals die Gifhorner Schlossnächte mit drei Konzerten statt. Eines ist schon ausverkauft. Welche Künstler kommen.

Gifhorn darf sich in diesem Sommer auf eine neue Konzertreihe freuen: Vom 23. bis 25. August finden auf dem Schlosshof die ersten Gifhorner Schlossnächte statt. Die Salzgitteraner Konzertagentur Piekert hat das Programm zusammengestellt. Die Vorbereitungen begannen bereits im vergangenen Jahr. Top-Act am Samstag, 24. August, ist Culcha Candela. Die Musiker machen auf ihrer „Celebration“-Tour Station in der Südheide. Die erfahrene Hip-Hop-, Reggae- und Latinband hat bislang mehr als fünf Millionen Tonträger verkauft und mehr als 1500 Konzerte absolviert. Allerdings ist dieses Konzert bereits ausverkauft. Sechs Wochen vorher sind die Musiker jedoch schon einmal in der Region unterwegs: Sie treten am Samstag, 13. Juli, beim Brawo-Open-Event in Braunschweig auf. Hierfür sind noch Tickets erhältlich.

So oder so ähnlich könnte es auch im Sommer wieder auf dem Schlosshof Gifhorn aussehen. © FMN | Rüdiger Knuth

Tickets noch für Voxxclub und Abba Night verfügbar

Ausreichend Karten sind jedoch noch für die anderen beiden Shows der Schlossnächte verfügbar: Das Quintett Voxxclub macht moderne Volksmusik. Zum Repertoire der Fünf gehören entstaubte und nun druckvolle Schlagerklassiker, aber auch eigene Songs. Die „Burning Lederhos‘n“-Tour führt sie am Sonntag, 25. August nach Gifhorn. Die Schlossnächte eröffnet die Abba Night am Freitag, 23. August, mit bislang mehr als eine Million Zuschauern eine der beliebtesten Tribute-Shows der schwedischen Musiklegenden. Karten gibt es unter anderem bei der Konzertkasse und anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Einlassbeginn ist für alle drei Konzerte um 18 Uhr, die Shows starten jeweils um 19.30 Uhr. Die Veranstaltungsfläche ist rollstuhlgerecht, separate Sanitäranlagen sind vorhanden, so die Veranstalter. Gute Nachricht gibt es auch für die Folgejahre: Die Organisatoren wollen die Schlossnächte etablieren.

Übrigens wird der Schlosshof auch beim „Unser Aller Festival“ bespielt: Am Donnerstag, 30. Mai, gastiert Karat, am Samstag, 1. Juni, Slade in Gifhorn. Die Show von Royal Republic am 31. Mai ist bereits ausverkauft.

