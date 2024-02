Wolfsburg. Der Weltstar erzählte in Wolfsburg aus dem Leben von Wolfgang Amadeus Mozart. Warum der Abend eine willkommende Abwechslung war.

In einer Welt, in der alles immer schneller geht, ist es schön, wenn sich die Zeit verlangsamt. Wenn es still wird, ganz leise, zart die Klaviersaiten anklingen und alles Grelle in weite Ferne rückt. Klaus Maria Brandauer ermöglicht dem Publikum im Wolfsburger Scharoun-Theater am vergangenen Freitag diese Erfahrung: Das Herz schlägt ruhiger, irgendwie rhythmischer, und der Geist kann sich ausdehnen.

In unserem dopamindominierten Alltag, in dem viele von uns von einer Aufgabe zur nächsten springen, passieren solche Momente selten. Umso wohltuender gestaltet Brandauer den Abend mit dem Grauschumacher Piano Duo frei von jeder Hektik. Zusammen erzählen die drei Herren in dunkelgrauen Anzügen aus dem Leben des musikalischen Ausnahmetalents Wolfgang Amadeus Mozart, genauer, von dessen erster Reise ohne seinen Vater, die ihn im Alter von 21 Jahren nach Paris führte.

Klaus Maria Brandauer: Von der internationalen Bühne nach Wolfsburg

Das Scharoun-Theater in Wolfsburg ist bis auf den letzten Platz besetzt, als der Weltstar Klaus Maria Brandauer die Bühne betritt. Für seine Rolle im Film „Jenseits von Afrika“ erhielt er 1986 den Golden Globe und eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Heute ist Brandauer 81 Jahre alt, und trotzdem kriecht er so wendig wie ein Aal in den jugendlichen Schalk des 21-jährigen Mozarts hinein.

Der ist gerade, im September 1777, aus Salzburg aufgebrochen, um ein gut bezahltes Engagement zu finden. Er hofiert den Kurfürsten in München, stellt sich in Augsburg und Mannheim vor. Überall bleibt er erfolglos, findet dafür aber an jedem Ort eine Frau, die ihm ausnehmend gut gefällt. Und überhaupt: Das Leben sprudelt nur so aus ihm.

Wolfgang Amadeus Mozart mit 21: Witze über Adelsgesellschaften und jede Menge Flirts

Brandauer schildert das, indem er aus Aufzeichnungen des Theologen und Mozart-Vertrauten Joseph Bullinger erzählt und dabei Briefe des reisenden Genies vorträgt. Der scheint ziemlich gut gelaunt auf seine erste Reise ohne Vater Leopold aufgebrochen zu sein, macht sich in seinen Schreiben über die Adelsgesellschaften, in denen er sich aufhält, lustig und blödelt auch sonst ordentlich herum, zum Beispiel, wenn er von A bis Z alle möglichen Persönlichkeiten inklusive „E: wie alle Esel in Salzburg“ grüßen lässt.

Drei Männer in grauen Anzügen: Klaus Maria Brandauer las, Andreas Grau und Götz Schumacher spielten Passagen aus Mozarts Werken auf zwei Flügeln. © regios24 | Helge Landmann

Die beiden Pianisten Andreas Grau und Götz Schumacher untermalen das mit verspielten Passagen aus Mozarts Werken, zum Beispiel dem Adagio aus der Ouvertüre zur Zauberflöte. Zum Duett für zwei Klaviere arrangiert, tröpfelt und springt die Melodie von einem Pianisten zum anderen, zum Teil ist kaum herauszuhören, wer denn nun eigentlich was spielt, so nahtlos haben beide ihr Zusammenspiel aufeinander abgestimmt.

Grauschumacher Piano Duo spielt Mozarts „Ave Verum Corpus“ mit einfühlsamer Tiefe

Brandauer spiegelt die spielerischen Kapriolen der Musik, indem er sich neckisch der Sprache des 21-jährigen Mozarts hingibt und dessen amüsierte und amüsante Schilderungen mit überzeugendem Glucksen in der Stimme und singendem österreichischer Dialekt wiedergibt.

Aber es bleibt nicht bei heiterer Unterhaltung. Der junge Musiker erlebt nicht nur berufliche Ablehnung und romantische Abenteuer, sondern wird über die Dauer seiner Reise erwachsen. Das beginnt mit der Emanzipation von seinem Vater, dessen drängenden Ermahnungen, nun doch endlich von den Frauen zu lassen und um des Erfolges willen nach Paris weiterzureisen, Mozart mit lässiger Arroganz und Selbstbewusstsein begegnet. Und findet seine traurige Vollendung im Tod der Mutter, deren Sterben der junge Musiker in Paris hautnah miterlebt und dem in Salzburg verbliebenen Vertrauten Bullinger schildert.

Mit dem jungen Mann wird auch seine Musik reifer, reicher, komplexer. Das „Ave Verum Corpus“, das er erst in seinem eigenen Todesjahr komponierte, tragen die Pianisten sanft und mitfühlend vor, als wäre mit der Mutter auch ein Teil des Sohnes gestorben. Dabei erlischt die schwache Beleuchtung im Zuschauerraum, und auch das Licht auf der Bühne wird gedimmt, und die Aufmerksamkeit so ganz auf die sich nach Erlösung und Versöhnung zu sehnen scheinende Musik gerichtet.

Mozart-Abend in Wolfsburg endet auf einer zart melancholischen Note

„Vom Schicksal zerzaust“ sei der junge Mozart schließlich 1779 nach Salzburg zurückgekehrt, trägt Brandauer aus Bullingers Aufzeichnungen vor. Auf der Reise hatte er nicht nur seine Mutter verloren, sondern auch seine erste große Liebe. Aloisia, die Tochter der Familie Weber, wegen der er nur so zögerlich nach Paris gereist war, wies ihn bei seiner Rückkehr auf seiner Reise nach Hause ab. Ironie des Schicksals, später sollte er ihre Schwester Constanze heiraten. Diese Pointe klammern die Künstler des Abends aber aus, und so endet er auf einer sehr zart melancholischen Note; die nicht ohne Ahnung von Versöhnlichkeit ist.

Große Gefühle, viel Drama und Krach? Das mag für viele Menschen zum Erwachsenwerden gehören. Doch obwohl dieser Mozart-Abend all diese Elemente beinhaltete, blieb er temperiert, setzte nicht auf schnelle Effekte, erzählte ganz ruhig aus dem Leben des Außergewöhnlichen. Das ließ die Wogen dessen Schicksals langsamer und tiefer nachfühlen, begleitet vom zwar dynamischen, aber nicht ausufernden Spiel des Pianisten-Duos. Das war wohltuend: Dem glücklichen Publikum dankte es Brandauer mit den Worten: „Das haben wir heute Abend gern gemacht.“