Braunschweig. Vor seiner Kamera ist niemand sicher. Jetzt bringt ein britischer Verlag die Schnappschüsse in einem Szenemagazin heraus.

„Meine Familie ist manchmal ein bisschen genervt davon.“ Egal wohin er geht, die Systemkamera mit dem 35-mm-Objektiv ist immer dabei. Thomas Hackenberg ist begeisterter Streetfotograf. Nicht selten bleibt er stehen, weil er eine originelle Szene oder ein ungewöhnliches Motiv sieht, das er fotografieren möchte – auch mal mehrere Minuten, wenn er erwartet, dass noch irgendetwas passiert, das das Bild noch besser macht.

Der Braunschweiger arbeitet hauptberuflich als Übersetzer, die Fotografie aber ist seine große Leidenschaft. Eine Auswahl seiner Fotos aus den 80er Jahren bis heute veröffentlicht der britische Bump Books Verlag nun in einem Braunschweig gewidmeten Streetfotografie-Magazin. Die Aufnahmen entstanden größtenteils spontan, zeigen Ausnahmesituationen ebenso wie das alltägliche Leben.

Der Braunschweiger Thomas Hackenberg ist Streetfotograf. Im März erscheint sein Zine „Braunschweig“ bei Bump Books. © FMN | Eve Bernardt

Mal hält eine tätowierte Hand eine kleine Puppe, mal scheint ein Golf in der Oker zu schwimmen, von Stand-Up-Paddlern umrundet, mal ziert eine dreieckige Flugzugformation über drei dreieckigen Erkern den Himmel. Gemein haben die Aufnahmen, dass sie alle in Braunschweig entstanden sind. „Das Zine ist also eine kleine Liebeserklärung an die Stadt“, meint Hackenberg. „Vielleicht erkennt sich ja auch jemand auf einem der Bilder wieder und meldet sich.“

Hackenberg empfindet die Veröffentlichung als „eine kleine, große Ehre“

Die Zusammenstellung zu der Löwenstadt ist seine erste eigenständige Veröffentlichung, nachdem er einzelne Bilder bereits in Branchenzeitschriften veröffentlicht und auf Fotografiefestivals ausgestellt hat. Sie reiht sich ein in die Heftsammlung, die Ihren Fokus schon auf Städte wie Marseille, Cambridge oder Chicago sowie Länder wie Brasilien, Kenia oder Ghana gerichtet hat. „Das ist schon eine kleine, große Ehre, mein eigenes Zine dort zu bekommen“, sagt der Braunschweiger beinahe ehrfürchtig. Der Independent-Verlag habe sich schließlich einen Namen in der Szene gemacht.

Das Zine „Braunschweig“ erscheint im März.

Vor Hackenberg veröffentlichte beispielsweise der bekannte ehemalige „Magnum“-Fotograf Matt Stuart ein Zine bei Bump Books. Es zeigt seine Erkundung der Tate Gallery of Modern Art in London. Melissa O‘Shaughnessy aus New York widmete ihr Zine einer sich immer wieder verändernden Plakatwand in der Metropole. Maciej Dakowicz zeigte die Hunde Indiens, und von dem in Deutschland bekannten Max Slobodda veröffentlichte der britische Verlag Bilder zum Thema Unbegreifbarkeit in einem Zine mit dem Titel „Stranger Things“.

Ich mag es, mit meinen Bildern Geschichten zu erzählen Thomas Hackenberg - Braunschweiger Streetfotograf

Das reizt Hackenberg an Streetfotografie

„Straßenfotografie, so wie ich sie mache, ist nicht gestellt“, erklärt Hackenberg, was ihn an der Kunstform reizt. „Vieles, was ich fotografiere, kann man nicht planen.“ Dadurch seien seine Bilder eher dokumentarischer Natur. „Ich mag es, mit meinen Bildern Geschichten zu erzählen.“

Auf den ersten Blick kaum zu erfassen, ist die sind die vielen Ebenen dieser Aufnahme, die von außen ins Businnere geschossen wurde. © FMN | Thomas Hackenberg

Straßenfotografie beziehungsweise Streetfotografie galt lange Zeit als rechtliche Grauzone. „Leider trauen es sich viele deshalb nicht.“ Insbesondere seit Persönlichkeitsrechte wie das Recht am eigenen Bild in den vergangenen Jahren mehr in den Fokus gerieten, gebe es unter Fotografen viel Unsicherheit, erklärt Hackenberg.

Grund hierfür war auch die Frage, ob Streetfotografie überhaupt als Kunstform anerkannt wird, da sie Personen in der Regel ungefragt abbildet. 2018 hat das Bundesverfassungsgericht den Kunstcharakter des Fotografiestils bestätigt. Allerdings stünden sich Kunstfreiheit und Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen gegenüber. Welches der beiden Rechte zu priorisieren ist, wird im Einzelfall entschieden.

Ein Hund steht zwischen mit Hundepfoten tätowierten Beinen. © FMN | Thomas Hackenberg

Hackenberg hält das nicht davon ab, die Welt durch die Kameralinse zu betrachten. „Ich bin aber vorsichtiger geworden. Kinder fotografiere ich nicht mehr einfach so.“ Generell achte er darauf, die Menschen nicht zu entstellen. „Und wenn jemand merkt, dass ich Fotos gemacht habe, und mich bittet, sie zu löschen, dann mache ich das natürlich auch.“ Und nur weil man Hackenberg einmal vor die Linse läuft, ohne es zu merken, heißt das auch nicht, dass man für immer in seinem Fotoarchiv bleibt.

Hackenbergs Traum: Eine eigene Ausstellung

Viel mehr Zeit als mit der Kamera auf der Straße verbringt Hackenberg nämlich am Schreibtisch. Dort sortiert er die Bilder und wählt seine Favoriten aus. Die werden dann spätestens Anfang des Folgejahres noch einmal sortiert. Nur ein Bruchteil darf bleiben. So bleibt Hackenbergs Bilderfundus übersichtlich – und sollte sein Traum von einem umfassenden Fotobuch oder einer eigenen Ausstellung einmal in Erfüllung gehen, ist die Bilderauswahl für ihn deutlich leichter, da er einen Großteil der Sortierarbeit ja schon geleistet hat.

Beim ersten Braunschweiger Oldtimertreffen 1985 fotografierte Hackenberg eine lesende Frau in einem rotem VW Käfer. Sie ziert nun das Cover seines Zines. © FMN | Thomas Hackenberg

Zu kaufen gibt es das Zine im Webshop von Bump Books sowie beim Künstler selbst. Hackenberg gibt Exemplare des Heftes gegen eine Spende von mindestens 10 Euro ab, die an den gemeinnützigen Verein Parkbank gehen soll. Dieser setzt sich für Obdachlose in Braunschweig ein. „Sozusagen von der Straße für die Straße“, erklärt Hackenberg seine Idee hinter der Spendenaktion. Wer sich an dieser beteiligen will, kann den Fotografen per Mail an foto@hackenberg.info kontaktieren.

Mehr wichtige Kulturnachrichten:

Täglich wissen, was in der Region Braunschweig-Wolfsburg passiert: