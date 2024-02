Braunschweig. Anna Kirstine Linke spielt am Staatstheater nichtbinär mit Genderrollen, Vaterfiguren und Umschnall-Dildo. Warum das ein Gewinn ist.

Es kommt der Punkt, da schreibt sich der Vater sein Unverständnis von der Seele: „Dass du behauptest, du wärest mein Sohn*, finde ich unmöglich. Ich verstehe dein Leben schon seit Längerem nicht mehr.“ Und weiter: „Dieses nichtbinär. Ich denke jedes Mal: Lass mich mit deinem Geschlecht in Ruhe. Und: Hast du nichts anderes zu tun, als dich mit dir selbst zu beschäftigen?“

Man sitzt da im „Aquarium“ im Kleinen Haus des Staatstheaters und ertappt sich dabei, den Vater heimlich abzufeiern. Hat er nicht Recht? „Deine Identitätsprobleme spalten unsere Gesellschaft, sie machen unsere Sprache kaputt, sie verwirren die Menschen, die nicht mehr wissen, was sie sagen dürfen und was nicht“, wettert der Vater schriftlich weiter, im Stück „Sohn* werden“ von Anna Kirstine Linke. Linke, äußerlich eine schlanke, grazile Frau mit starker Achselbehaarung, lässt das in der Performance ein wenig bedröppelt über sich ergehen.

Queere Auseinandersetzung mit Vaterfiguren

Doch, da gebe es Positionen im eifernden Brief ihres Vaters, die seien nicht völlig aus der Luft gegriffen, sagt Linke einige Tage nach der Premiere im Gespräch. Dass queere Menschen dazu neigten, sich stark mit sich selbst zu beschäftigen etwa. „Na ja, ich habe den Brief ja auch selbst geschrieben, basierend auf verschiedenen Äußerungen meines Vaters, die ich zugespitzt habe.“ Das Stück „Sohn* werden“ nennt Linke im Untertitel „eine autofiktionale Held:innenreise“. Es ist eine theatrale Auseinandersetzung mit dem Vater bzw Vaterfiguren, mit geschlechtlichen Zuschreibungen – und damit, wie man sich von ihnen befreit. Linke arbeitet dabei mit Spielszenen, Musik, performativen Elementen, Multimedia – und viel Humor. Das macht den teils provokanten Abend auch für Menschen gut genießbar, die mit queeren Philosophien und Praktiken bislang wenig am Hut haben.

Linke, Regisseur*, Performer*, Autor* – es ist hier tatsächlich angebracht, mit Gendersternchen zu arbeiten – wurde 1992 in Braunschweig geboren und aufgrund des biologischen Geschlechts als Mädchen gelesen, wie Linke sagt. Bald auch von sich selbst, auch wenn das Mädchen schon immer gern geklettert sei, wenig Interesse an Puppen hatte, dafür umso mehr am Toben und Entdecken, später auch an Naturwissenschaften. Allerdings auch an Kunst, Tanz und Musik. Der Vater studierte in den 90ern Physik an der TU, später zog die Familie nach Essen. Linke besuchte ein katholisches Mädchengymnasium.

Anna Kirstine Linke: Klavierritt in „Sohn* werden“. © Joseph Ruben Heicks | Joseph Ruben Heicks

Dildo ex machina

Ein Auslandsjahr in Kanada sei dann ziemlich befreiend gewesen, erzählt Linke. „Raus aus der Kernfamilie, die superweite Natur, das Nebeneinander vieler Kulturen, viel selbstverständlicher, als ich es aus Deutschland kannte.“ Die Emanzipation zu einer nichtbinären Persönlichkeit habe sich, wieder zurück in Deutschland, nach und nach vollzogen. „Ich habe etwa aufgehört, mir Achseln und Beine zu rasieren, weil das eigentlich nur für den männlichen Blick geschah.“ Heute bezeichnet sich Linke, 31, als nichtbinär mit Tendenz zu transmaskulin.

Das Einpersonenstück „Sohn* werden“ basiert auf der „magischen Idee“ (Linke), in die Geburtsstadt zurückzukehren, um die frühe Zuschreibung als Mädchen zu überschreiben. Daraus entwickelt sich eine unterhaltsame, bildstarke Performance um die Auseinandersetzung mit der Vaterfigur. Linke spielt dabei originell mit dem Muster der „Heldenreise“, einer Grundstruktur von Geschichten von der Antike bis Hollywood. Und mit dem klassischen Vater-Sohn-Konflikt. Alles scheint auf einen tödlichen Zweikampf hinauszulaufen – aber dann kommt es anders. Das hat nicht zuletzt mit einem Sexspiel- oder werkzeug zu tun, das plötzlich von der Decke fällt, einem Umschnall-Dildo ex machina, könnte man sagen.

Cis, weiß und bürgerlich

Linke hat Philosophie, Künste und Medien in Hildesheim und Regie in Hamburg und Zürich studiert. Hildesheim war toll, sagt Linke, weil sehr vielseitig. Das Regiestudium in Hamburg dagegen: problematisch. Linke störte die Rollentrennung zwischen Regieführenden und lediglich ausführenden Schauspielenden, die Ferne von der eigenen Lebens- und Gedankenwelt, aber auch „patriarchale Strukturen“ an der Hochschule und Theatern. Solange man cis (eindeutig gegendert) oder gar cis-männlich, weiß und bürgerlich sei, merke man den gesellschaftlichen Druck nicht, weil das „System“ einen bevorteile, sagt Linke. Wenn man anders sei, spüre man die Zwänge sehr wohl.

Theater mit Strap-On

Mittlerweile entwickelt Linke eigene Stücke. „Sex und Kartoffeln“ am Theater Magdeburg etwa und „Stierhunger – ein autofiktionaler Stierkampf für und mit meiner Bulimie“ am Ballhaus Ost in Berlin. Ein Ziel sei, in autobiografischen Mikrokosmen gesellschaftliche Grundstrukturen aufscheinen zu lassen, sagt Linke. Dabei gehe es auch um Sex. Dass Männern die aktive Rolle zugeschrieben werde, beim Werben um Partnerinnen wie im Bett, wirke sich auf alle anderen sozialen Rollen aus, ist Linke überzeugt. In „Sohn* werden“ greift sie deshalb zum Umschnall-Dildo. „Ich mache von nun an mit Strap-On weiter, weil er nicht nur für die Möglichkeit steht, in einen anderen Körper einzudringen, sondern auch für die Möglichkeit, in die Strukturen einzudringen, aus denen die Welt, in der wir leben, besteht“, heißt es im Stück.

Anna Kirstine Linke in der Performance "Sohn* werden". © Joseph Ruben Heicks | Joseph Ruben Heicks



Linke ist eine kluge, eloquente, in Gender-Theorien sehr bewanderte Persönlichkeit – aber keine Eiferin, sondern zugewandt und lustig. Es sei schon klar, sagt Linke, dass nicht wenige Menschen sich gegen solche Themen sträubten, dass die starke Beschäftigung damit in den Medien und Kulturinstitutionen dazu beitrage, dass rechtsextreme Kräfte zulegten. Dennoch könne nur eine sexuell befreite, „multipolare“ Gesellschaft wirklich frei sein. Es sei wichtig, darüber zu reden und miteinander im Austausch zu bleiben.

Im Gespräch war Linke während der Arbeit am Stück auch mit dem realen Vater. „Es hat viele Gespräche zwischen uns angestoßen: zur Frage, welche Anteile der Vaterfigur er tatsächlich verkörpert und welche nicht“, sagt Linke. Auch die Premiere habe sich der Vater nicht entgehen lassen. „Sohn* werden“? Na klar.

Weitere Aufführungen am 10., 16., 17. Februar sowie mehrfach im März und April 2024 im Kleinen Haus.