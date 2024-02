Berlin. Die Schauspielerin über ihren neuen Film „Geliebte Köchin“ - und eine alte Liebe, mit der sie dabei wieder vor der Kamera stand.

Ein Wintersamstag in Paris, draußen bläst kalt eisiger Wind und Juliette Binoche ist stark erkältet. Das hält die Kinodiva nicht davon ab, voller Elan über ihren neuen Film „Geliebte Köchin“ zu sprechen, der jetzt in die deutschen Kinos kommt. In dem Historiendrama spielt die 59-jährige die ebenso begnadete wie freiheitsliebende Köchin eines berühmten Gastronomen, mit dem sie am Herd harmoniert, dessen Heiratsavancen sie aber immer abgelehnt hat. Den verliebten Vorgesetzten spielt Benoît Magimel, 49, mit dem Binoche vor 20 Jahren selbst liiert war. Nun stehen die beiden erstmals wieder gemeinsam vor der Kamera. Ein Gespräch über Kochkunst, Essen als Akt der Liebe und delikate Details beim Filmemachen.