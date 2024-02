Braunschweig. In Polen war der Film Publikumsmagnet und Hassobjekt. Nun läuft er im „Universum“. Warum man ihn sehen sollte, obwohl er weh tut.

Vermutlich gibt es keine Hölle im Jenseits. Aber definitiv auf Erden. Im Herbst 2021 lag sie in den Urwäldern im belarussisch-polnischen Grenzgebiet. Um die Europäische Union unter Druck zu setzen, hatte der weißrussische Diktator Lukaschenko damals in Ländern des Nahen Ostens und Afrikas offensiv die Möglichkeit lanciert, über Belarus nach Polen in die EU zu gelangen. Die Zahl der Flüchtenden, die es auf diesem Weg versuchten, stieg massiv an. Die polnische Regierung stellte ihnen Soldaten entgegen.

Davon erzählt Agnieszka Hollands Film „Green Border“. Als er kurz vor den polnischen Wahlen im Oktober 2023 in die Kinos kam, sah sich die 75-jährige Filmemacherin gezwungen, Leibwächter zu engagieren und zeitweise das Land zu verlassen. Vertreter der damaligen rechtsnationalen Regierung, auch Staatspräsident Duda, bezeichneten das Flüchtlingsdrama, das beim Filmfestival in Cannes preisgekrönt wurde, als antipolnische Propaganda. Justizminister Ziobro verglich die Regisseurin mit Goebbels. Im Internet kulminierten Hassbotschaften.

Szene aus „Green Border“: Polnische Aktivisten versuchen, kranken Flüchtlingen illegal in den Sperrzonen zu helfen. © dpa | Agata Kubis

Jens Spahn: „physische Gewalt“ gegen „irreguläre Migration“

Nun läuft „Green Border“ auch im Braunschweiger Universum-Kino. Das Interesse ist groß für einen Film, der das Gegenteil von Feelgood-Stimmung verspricht. Zu einer der ersten Vorstellungen kamen auf Einladung des Deutsch-polnischen Kulturvereins rund 150 Menschen (in Polen erreichte das Werk übrigens trotz oder wegen seiner Kritiker staunenswerte 750.000 Zuschauende). Auch Montagabend war das Universum ordentlich gefüllt: Diesmal informierten die Geflüchtetenhilfe-Vereine Refugium und Seebrücke vor der Vorführung über aktuelle Gesetzesverschärfungen für Asylsuchende in Deutschland und der EU.

Ähnlich wie lange Zeit in Polen werde die Migrationsdebatte in Deutschland von Rechtsaußen bestimmt, klagte Refugium-Geschäftsführer Marco Frank. Mit Folgen: Mittlerweile werde das Aufkommen von Geflüchteten auch von weiten Teilen der politischen Mitte als viel dramatischer gesehen, als es eigentlich sei. Schutzsuchende würden mit bedrohlichen Naturereignissen gleichgesetzt („Flüchtlingsstrom“). CDU-Politiker wie Jens Spahn forderten, „irreguläre Migrationsbewegungen“ gegebenenfalls „mit physischer Gewalt“ aufzuhalten, zitierte Frank. Der Etat der EU-Grenzschutzbehörde Frontex sei von sechs Millionen (2002) auf nahezu eine Milliarde Euro (2024) aufgestockt worden. Gleichzeitig würden Leistungen für und Rechte von Geflüchteten abgebaut.

Warum Swantje Schendel (Grüne) der eigenen Partei zürnt

Die grüne Landtagsabgeordnete Swantje Schendel räumte im Gespräch mit Frank ein, dass ihre Partei das mitgetragen habe. „Dafür bin ich nicht angetreten, und es macht mich wütend, auch wenn wir dafür Verbesserungen beim Staatsbürgerschaftsrecht erreicht haben“, sagte die studierteLehrerin (35). Statt der Chancen würden in der öffentlichen Debatte nur die Probleme von Migration beschworen. Schendel appellierte eindringlich, das Wort zugunsten von Geflüchteten zu erheben, „gegenüber uns Abgeordneten, in Leserbriefen, in Sozialen Medien“. Man müsse geduldig an der Integration und Bekämpfung von Fluchtursachen arbeiten, dem Populismus entgegentreten: „Es gibt keine einfachen Lösungen.“

Aber wie damit umgehen, dass die Zahl der Flüchtenden angesichts der Krisen weltweit wohl weiter zunehmen wird? Zumindest in der kurzen Gesprächsrunde nennen Schendel und Frank keine Lösungen, auch keine komplizierten. Und damit kein Gegenargument gegen einen naheliegenden Gedanken: Wir können doch nicht jeden aufnehmen.

Hadert wegen der Flüchtlingspolitik mit der eigenen Partei: Swantje Schendel, seit 2022 grüne Landtagsabgeordnete in Niedersachsen. © Sierigk, Peter Sierigk, Peter | Peter Sierigk

Pushback: Hoffnungslos zwischen Belarus und Polen

Dann beginnt Agnieszka Hollands Film. Wir sehen eine syrische Familie im Flugzeug nach Minsk und dann im Kleinbus auf dem Weg zur polnischen Grenze. Ihr Ziel ist Schweden, wo ein Onkel lebt. Eine ältere, offenbar gebildete Afghanin hat sich ihnen angeschlossen. Sie will Asyl in Polen beantragen. Bereits bezahlte Schleuser fordern weiteres Geld, dann öffnen belarussische Grenzer einen Spalt im Stacheldrahtzaun und stoßen die Gruppe auf die andere Seite. Sie irrt durch ausgedehnte Wälder – und wird in der zweiten Nacht von polnischen Soldaten aufgegriffen. Statt in die nächste Kleinstadt geht es zum Schrecken der Geflüchteten mit anderen Leidensgenossen zurück zur Grenze.

Pushback! Brutal presst man sie zurück durch den Zaun, Handys werden zerstört. Am nächsten Morgen schikanieren wieder belarussische Soldaten den desparaten Haufen. Gebrüll, Schläge, Raub, Hundebisse. Und zurück auf die andere Seite. Flucht in die Wälder, verzweifelte Versuche, mittels noch funktionierender Handys den Weg in die ersten Dörfer zu finden, in steter Panik vor Entdeckung durch hochgerüstete polnische Patrouillen. Ein Kind geht verloren, der Großvater bricht zusammen, eine Schwangere hat hohes Fieber, im Gebüsch liegt eine Leiche. Es wird kälter.

Regisseurin Agnieszka Holland (75). © picture alliance/dpa | Christoph Soeder

Wie polnische Grenzer zur Mitleidlosigkeit erzogen werden

Regisseurin Holland konfrontiert uns in strengem Schwarz-Weiß mit der Ausweglosigkeit, dem Leiden und der Erniedrigung der Geflüchteten. Aber auch mit der Strategie, mit der junge Grenzschützer zur Mitleidlosigkeit erzogen werden. „Wir sind verantwortlich, wenn einer von denen in sechs Monaten ein Attentat in Krakau begeht“, trichtert ihnen ein Führungsoffizier ein. Es gelte, Polen und die EU zu verteidigen, gegen eine neue Form von Kriegsführung Putins und Lukaschenkos. Wer dafür zu weich sei, möge die Uniform abgeben.

Immer wieder wechselt Holland die Perspektiven. Mal erzählt sie dicht dran an den Verzweifelten in den Wäldern, dann aus Sicht der Grenzschützer, aber auch aus der von Aktivistinnen, die auf legale wie illegale Weise versuchen, den Verzweifelten in den Sperrzonen zu helfen. Es ist ein harter, eindringlicher, albtraumhafter, aber auch zutiefst humanistischer Film, eben weil er wohl ziemlich authentisch Unmenschlichkeit zeigt – und wie sie von Menschen Besitz ergreift, die eigentlich keine Unmenschen sind.

Ein Dank an Agnieszka Holland

Wir können nicht alle Geflüchteten aufnehmen. Aber noch weniger können wir sie sterben lassen. Zeigt eine 75-jährige polnische Filmemacherin sehr eindrucksvoll. Danke dafür, auch wenn es weh tut.