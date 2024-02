Braunschweig. Das Orchester der TU-Braunschweig und Tubist Daniel Barth spielen im Audimax Werke von Rózsa, Salgueiro und Ernst von Dohnányi.

Schweres Gerät im Semesterabschlusskonzert des TU-Orchesters: Nicht nur „Heavy Metal“ in seinen unterschiedlichen Ausformungen hat ja einiges an schwerem Blech zu bieten. Die Romantiker haben für ihre riesig volltönenden, großen Orchester zeitgemäße Lösungen jenseits elektronischer Verstärkung finden müssen, um ihre gefühlsgeprägten Eruptionen musikalisch umzusetzen. Da lag es auf der Hand, die 1835 für die preußischen Militärkapellen erfundenen Tuben in die anwachsende Instrumentenschar des Sinfonieorchesters aufzunehmen.

Nun ist die Tuba das Instrument des Jahres 2024, und dies nahm das TU-Orchester nach dem Motto „Heavy Metal“ zum Anlass, sich des volltönenden, tiefen Instruments anzunehmen. Erst 1954 komponierte Ralph Vaughan Williams das erste Solokonzert der Musikgeschichte für das fünf Oktaven umfassende Gerät aus der Familie der Bügelhörner, so Leiter Markus Lüdke in seiner kurzweiligen Moderation zwischen den Stücken.

Filmmusik aus „Ben Hur“

Das eingangs gegebene, monumentale Exzerpt aus Miklós Rózsas Filmmusik zu „Ben Hur“ (1959) enthält dabei auch schon einiges Blech mit Tuba. Die Fanfaren der „Parade of the charioteers“ (Wagenlenker) mit Schlagzeug gehen in dem bis auf den letzten Platz besetzten Audimax durch Mark und Bein. Dann aber Jorge Salgueiros „Konzert für Tuba und Orchester“ aus dem Jahr 2006: Daniel Barth, seit 2022 Tubist im Braunschweiger Staatsorchester, präsentierte das Werk mit außergewöhnlicher Empathie und Verve, die ihn zum perfekten Botschafter für einen Orchester-Hinterbänkler machen, den es ins Rampenlicht zu holen gilt.

Das Tubakonzert des Portugiesen beginnt auf dem Grunde des Wassers. Zum Klavier- und Schlagzeug-Tropfen und -Plätschern schält sich aus den Tiefen das Soloinstrument hervor. Wagner mit seinem „Rheingold“-Vorspiel lässt grüßen. Zu großer Flut steigert sich das Wogen, und die Tuba macht hier seinem Namen alle (vorurteilsgemäße) Ehre.

Glucksen und Didgeridoo-Brummeln

Dass sich ihr aber auch filigran schnelle Läufe entlocken lassen (die von Barth präzise und spannungsvoll gemeistert werden), zeigt sich in der Folge: Aus der rhythmisch-betonten Grundstimmung entwickeln sich Läufe in allerhöchste Höhen.

In der Kadenz dann steter Rollenwechsel zwischen jauchzend-glucksenden Sphären und tiefstem Didgeridoo-Brummeln, das wohl bisweilen ganz gezielt zu Heiterkeit anregen soll: Seht her, ich bin gar nicht so, wie ihr denkt! Im Wechselbad der Tuba-Möglichkeiten dann auch tragende Gefühls-Melancholie im Zusammenspiel mit Oboe und Flöte, bevor im „Fireworks“-Finale des Konzerts packend, drängend und flirrend wieder die ausdrucksstarke Rhythmik übernimmt.

Flächige Bombastik der Spätromantik

Volltönende Spätromantik dann nach der Pause. Mit Ernst von Dohnányis 1901 vollendeter 1. Sinfonie für großes Orchester haben sich die (zumeist studierenden) Musiker:innen einiges vorgenommen. Denn zwischen flächiger Bombastik finden sich einige Passagen diffiziler Läufe, Variationen und Wechsel zwischen den Instrumentengruppen – in denen natürlich die Tuba auch mit vorkommt.

Lüdke am Pult des Orchesters arbeitet besonders schön kontrastreiche Laut-Leise-Lautmalerei und die spannungsreichen Bögen bis zum strahlenden Dreifachforte im ersten Satz heraus.

Als Zugabe und im Vorgriff auf die kommende Beteiligung des Orchesters am 10. Mai am Inklusions-Rock/Metal-Festivals „Rock in Rautheim“ am 10. Mai ein Song-Arrangement der Bombastrock-Band Nightwish als finale Klammer zum Thema des romantischen „Heavy Metal“. Begeisterter Applaus.