Braunschweig. Vicky wird gemobbt. Mit dem Klassenzimmerstück „Out – Gefangen im Netz“ will Schauspieler Ronald Schober Jugendliche sensibilisieren.

Mit strengem Blick steht ein Mann vor dem Lehrerpult. Nach und nach kommen die Schülerinnen und Schüler aus der Pause, setzen sich auf ihre Plätze. „Ich bin hier, weil ich eine Antwort von euch will“, sagt der Mann in barschem Ton. Er stellt sich als Dominik Stein vor, als Polizisten von der Kripo. Den Schülern sagt Stein, dass sie aufschreiben sollen, was sie wissen, und verlässt den Raum.

Auf irritierte Blicke zur Tür und in die Gesichter der Klassenkameraden folgt Getuschel: „Was will der denn jetzt von uns?“ – „Wir wissen doch gar nicht, worum es geht.“ – „Hä?“ – Als der vorgebliche Beamte wieder in den Raum kommt, klärt er auf: Er sei gar kein Polizist. Sondern der große Bruder von Vicky – einem Mädchen, das von seinen Mitschülern gemobbt wurde. Der zehnten Klasse des Gymnasiums Neue Oberschule Braunschweig will er nun von den Vorfällen erzählen.

Dass auch das nur eine Rolle ist, ist den Schülern allerdings klar: Vor ihnen steht Ronald Schober. Ein Schauspieler, der mit einer Inszenierung des Klassenzimmerstücks „Out – Gefangen im Netz“ von Knut Winkmann durch die Schulen der Region zieht.

Cybermobbing: Im Theaterstück „Out – Gefangen im Netz“ schwappen die Angriffe ins Netz über

Seine Schwester, erzählt Schober als Bruder, habe schon länger Probleme, Anschluss zu finden. Sie werde gemobbt. Die Eltern entscheiden schließlich, dass sie die Schule wechseln soll. Dass das nicht so hilft wie erhofft, wird Vicky allerdings schnell klar: Schon wieder ist sie die Außenseiterin. In ihrer Mitschülerin Clara findet sie zwar schnell eine Freundin, allerdings eine, die nur außerhalb des Schulkontextes zu ihr steht und wegschaut, wenn sich die Klassenkameraden gegen Vicky verbünden. Kurz nach dem Schulwechsel weitet sich das Mobbing sogar auf das Internet aus.

Vickys Klassenkameraden suchen Angriffsflächen. Sie finden sie in anzüglichen Fotos, die Vicky aus Spaß mit einer Freundin gemacht hatte. Von Vickys eigenem Handy aus versenden die Schüler die Bilder an die ganze Schule und machen die Neue so zur Zielscheibe. Es folgen Videoaufnahmen von einem Absturz auf einer Party, miese Gerüchte und bearbeitete Fotos. Die Eskalation lässt nicht lange auf sich warten: Vickys Mitschüler ziehen dem Mädchen eine Plastiktüte über den Kopf, sagen ihr, sie solle sich ausziehen und filmen das Ganze. Und Vicky, die will nach all dem nicht mehr. Ihr Bruder findet sie bewusstlos und bringt sie in eine Klinik.

Neben dem Bruder verkörpert Schober auch andere Rollen glaubwürdig und steht auch mal als Vicky vor der Klasse, mal als Elternteil oder Lehrer. Nicht alle zuschauenden Zehntklässler lassen sich auf das Schauspiel ein. Als einer mitten während der Vorführung aufsteht und provozierend dicht an ihm vorbeigeht, um einen Abstecher zu den Toiletten zu machen, bringt das Schober kurz aus dem Konzept. „Mit Dir rede ich später noch einmal!“, improvisiert er. Dann geht es weiter im Stück. Doch in der Klasse kommt immer wieder Unruhe auf. Die Jugendlichen rutschen auf ihren Plätzen hin und her, kichern, flüstern und essen teils sogar, bis ihre Lehrerin sie ermahnt und raunt: „Jetzt ist nicht die Zeit dafür.“

Nach der Vorstellung im Gymnasium Neue Oberschule führten Regisseurin Katharina Lienau (l.), Schauspieler Ronald Schober und Assistentin und Moderatorin Benita Koch ein Nachgespräch zu dem Theaterstück. © FMN | Eve Bernhardt

Nachgespräch über das Stück: Nicht alle Schüler verstehen das Ende sofort

„Fünf Minuten Pause, dann geht es weiter“, verkündet Benita Koch nach 45 Minuten. Die ehemalige Lehrerin ist Schobers Assistentin und kümmert sich beispielsweise um Soundeffekte wie das Abspielen von Sprachnachrichten und Musik. Im Anschluss moderiert sie die Diskussion mit den Schülern über das Gesehene. Gemeinsam mit der Klasse spricht sie über das Ende des Stückes – sehr nötig, denn das Gespräch zeigt: Nicht alle haben verstanden, dass Vicky versucht hat, sich das Leben zu nehmen.

Danach geht es um Verantwortung, die Strafbarkeit von Mobbing und Möglichkeiten, Betroffenen zu helfen. Das im Stück sehr präsente Thema Cybermobbing rückt zumindest im Nachgespräch mit dieser Klasse nicht in den Fokus – eigene Mobbingerfahrungen der Schüler bleiben ebenso außen vor. Dafür geht es um die einzelnen Figuren aus dem Stück und die Klassendynamik im Allgemeinen, allerdings ohne dabei allzu tief in die Themen einzusteigen. Vorführung und Nachgespräch füllen zusammen etwa eine Doppelstunde.

Produktion aus dem Lessingtheater Wolfenbüttel jetzt auch in Braunschweig

Die Vorstellung von „Out – Gefangen im Netz“ in der Neuen Oberschule war die Braunschweig-Premiere der Produktion, die eigentlich aus Wolfenbüttel stammt. Dort tourt Schober unter der Regie von Katharina Lienau vom Lessingtheater schon seit einigen Jahren durch die Klassenzimmer. Gefördert werden die Vorstellungen an Braunschweiger Schulen von der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz sowie der Braunschweigischen, der Bürger- und der Kroschke-Kinderstiftung.

Gebucht werden kann das Stück per Mail an out@ronaldschober.de. Interessierte Schulen aus dem Kreis Wolfenbüttel können ihre Anfragen direkt an das Lessingtheater richten: karten@lessingtheater.de. Geeignet ist es für Schüler ab der achten Klasse.

