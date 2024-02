Wolfsburg. Der bekannte TV-Schauspieler brachte „Mein Name sei Gantenbein“ aus dem Berliner Ensemble auf die Bühne des Scharoun-Theaters. So war‘s.

Mit Erwartungen ist es eine schwierige Sache. Ein großer Name weckt große Erwartungen: Zwei große Namen, wie Matthias Brandt und Max Frisch, verdoppeln sie. Wenn dann nur ein gutes, aber kein sehr gutes Ergebnis erzielt wird, setzt Enttäuschung ein.

Und in dieser Hinsicht war die Vorstellung von Matthias Brandt, der am Wochenende gleich zweimal „Mein Name sei Gantenbein“ nach dem Roman von Max Frisch zum Besten gab, eine Enttäuschung – auch wenn die Inszenierung von Oliver Reese, dem Intendanten des Berliner Ensembles (BE) stammt. Schauspielerisch: Keine Diskussion, das war beeindruckend, was der aus dem Fernsehen unter anderem als Polizeiruf-Kommissar bekannte Brandt da ablieferte. Er zeigte eine schöne Varianz zwischen im Kleinen leise kichernd und im Großen laut aufbrausend.

Aber: So richtig an die Seele vermochte der Abend nicht zu rühren. Und wenn das Herz nicht bebt, werden 100 Minuten Bühnenmonolog irgendwann sehr lang.

Max Frisch lässt seinen Protagonisten verschiedene Möglichkeiten durchspielen

Ob die Vorlage zu spröde war? In „Mein Name sei Gantenbein“ steht der Protagonist, verlassen von seiner Frau, in seiner Wohnung, die Möbel abgedeckt mit Laken wie Leichentüchern. So steht Matthias Brandt in dieser ersten Szene überzeugend gebeutelt, zwiegespalten in seiner bemitleidenswerten Einsamkeit und wütender Verletztheit, im Schlaglicht. Er fragt sich: Wie kam er hier hin? Welche Geschichte passt zu seinem Schicksal?

Frisch lässt seinen Protagonisten verschiedene Szenarien durchspielen, wie sein Leben laufen könnte oder hätte laufen können. Welche Begegnungen er hätte haben können, welche Frauen er hätte lieben können, welche Eifersuchtsszenen er hätte durchstehen müssen, welche Täuschungen er hätte nutzen können, wie er hätte auffliegen können. „Ich probiere Geschichten an wie Kleider“, überlegt Brandt in dieser Rolle.

Wäre die Inszenierung tiefer gewesen, hätte Brandt sicher auch das überzeugend ausgefüllt

Zentral stehen in diesen Überlegungen die Figuren Gantenbein, Enderlin und Svoboda als Alter Egos des Protagonisten. Gantenbein täuscht nach einem Autounfall seine Blindheit nur vor; Enderlin erhält einen Ruf nach Harvard und kämpft am Flughafen mit der Entscheidung für oder gegen die Abreise; Svoboda ist der Ehemann der Schauspielerin Lila, an deren Treue er zweifelt.

Eine spannende Grundlage, die Frage: Wer hätte ich sein können, wer könnte ich noch sein, und steckt nicht eigentlich alles zugleich in mir, oder macht jede Entscheidung für den einen oder anderen Weg einen neuen Mensch aus mir? Wäre die Inszenierung mehr in die Tiefe gegangen, hätte Matthias Brandt sicher keine Probleme gehabt, die verschiedenen Persönlichkeitsschattierungen treffend einzufangen.

Ohne Charakterentwicklung wird es schwer, Gantenbein zu folgen

Jedoch verändert sich die Bandbreite der verschiedenen Rollen, in die Brandt als Gantenbein, Enderlin oder Svoboda schlüpft, kaum über die Dauer des Stücks. Und ohne Charakterbogen fehlt der Inszenierung das Mitreißende. Episodisch reiht BE-Regisseur Reese Handlungselemente aus Max Frischs Roman aneinander. Stellenweise wird es ohne verbindendes Handlungselement schwer zu folgen. Da enthüllt Gantenbein seine Blindheit plötzlich vor seiner Geliebten Camilla, es entbrennt ein Streit, dann ist von ihrem Tod die Rede, aber es war nicht Gantenbein, der sie ermordete – aber wie war denn nun gleich der Zusammenhang? In Reeses Inszenierung bleibt vieles rätselhaft.

Schön gewählt: das Bühnenbild. In einem holzvertäfelten Kasten steht der Mann, der viele ist, allein. Seine Requisiten kramt er aus versteckten Laden und Türen seines Holzrahmens heraus und schmeißt sie nach dem Gebrauch achtlos aus dem Kasten raus. Die Geschichten, die er wie Kleider anprobiert, wirft er damit wie gebrauchte Kleider beiseite, um sich Neuem zuzuwenden.

Publikum im Scharoun-Theater jubelt zum Schluss

Und schließlich springt er selbst aus dem Rahmen heraus. Gerade zerbrach der Protagonist – war es da gerade Gantenbein oder vielleicht Enderlin? Die Rollen verschwimmen zum Schluss – an der Frage, ob es nun sein Kind oder das eines anderen ist, das im Bauch seiner Geliebten wächst. Dann geht es plötzlich um seine Beerdigung, der er selbst beiwohnt – Moment, wie sind wir hier nun hingekommen? Die Aufmerksamkeit lässt nach. Und dann sinniert er über das Leben, wie schön es doch eigentlich ist. „Gefällt mir“, sagt er mit einem schelmischen Grinsen, vermutlich als Verweis auf soziale Medien, in denen jeder auch nur eine Rolle von vielen spielt, und verlässt die Bühne.

Man möchte sie gern fragen, was genau sie nun so mitgerissen hat, die vielen Menschen, die beim Schlussapplaus für Standing Ovations aufstehen. Die schauspielerische Leistung? Legitim. Ob es aber emotionale Anrührungen waren, die das Wolfsburger Publikum zum Jubeln bringen, bleibt zweifelhaft. Denn die Tiefe, die sorgsame, langsame Reflexion fehlte der Inszenierung, die so viel Potenzial gehabt hätte.