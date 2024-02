Braunschweig. Die Szene-Veteranen werden im ausverkauften Westand gefeiert. Ein starker Song erzählt vom tragischsten Ereignis der Bandgeschichte.

„Mensch, der nächste Song ist auch schon 30 Jahre alt.“ Frontmann Axel Kurth greift sich in die rosa Haarpracht und schüttelt ungläubig den Kopf. Es scheint, als sei der Chefdenker und das einzige noch aktive Originalmitglied selbst überrascht davon, wie schnell die Zeit vergangen ist. Seine Band Wizo aus Sindelfingen, im Jahr 1986 gegründet, ist aber immer noch da und feuert ihren Anarcho-Punk am Sonntagabend ins ausverkaufte (und völlig überheizte) Braunschweiger Westand. Mal nachdenklich, mal politisch, mal albern. So, wie die Fans sie seit 38 Jahren kennen.

Den Schwerpunkt des Programms bilden Songs vom legendären Doppelalbum „UUAARRGH!“ aus dem Jahr 1994. Szene-Hits wie „Kopfschuss“, „Schweinewelt“, „W8ing 4 U“ (diese Schreibweise hielt man in den Neunzigern echt für modern), „Das Goldene Stück“, „Raum der Zeit“, „Hey Thomas“ oder eine Speed-Punk-Version des Kinderliedklassikers „Hey, Pipi Langstrumpf“ werden vom bestens aufgelegten Publikum mitgesungen.

Warum der Wizo-Song „Quadrat im Kreis“ für Gänsehaut sorgt

Für Kurth aber nicht laut genug. „Ihr haltet euch zurück, weil ihr noch glaubt, dass ihr morgen zur Arbeit gehen werdet. Vergesst es, diese Flausen treiben wir euch schon noch aus.“ Und so geht die Achterbahnfahrt weiter, mit neueren Stücken der Marke „Nichts wird wieder gut“ oder „Ich war, ich bin und ich werde sein“ und fast vergessenen Perlen wie dem Gänsehaut-Garanten „Quadrat im Kreis“.

Der besitzt einen ernsten Hintergrund: Eine Gruppe Jugendlicher beging vor fast 30 Jahren in Bayern Suizid. Alle waren Wizo-Fans, die Band fühlte sich damals mit der Situation überfordert (obwohl die betroffenen Eltern dem Trio keinen Vorwurf machten, im Gegenteil) und schrieb diesen Song. Kurth merkt an, dass heute glücklicherweise viel offener über Depressionen gesprochen werde und erhält die Zustimmung des Saals.

Männi aus Aachen: kompositorisch noch Luft nach oben

Nach diesen ernsten Worten wird es dann wieder Zeit für Party. Plötzlich schweben rosa Luftballons auf die Fans nieder, wobei sich Kurth wundert, warum sein Publikum auf einen so billigen Effekt anspringt. „Du brauchst echt nur ein paar Ballons mitbringen, und alle gehen steil.“ Es ist der 20. Auftritt auf der laufenden Tour, und Sänger Kurth hat sich so richtig warm gequasselt. Er philosophiert über Haustiere und verlorene Lieben, macht aber auch immer wieder deutliche politische Ansagen gegen Rechtsradikale und Faschisten und spricht über die aktuelle Situation im Land.

Im Vorprogramm darf sich die Band Männi aus Aachen austoben, die mit ihrem Schrammel-Punkrock (eigene Definition: Musik für Herz und Leber) schon an den richtigen Knöpfen dreht („Überstunden im Backstage-Raum“, „Alkohol und Melancholie“), kompositorisch aber im Vergleich zum Headliner noch Luft nach oben hat. Aber das spielt keine größere Rolle, dieser Abend geht so oder so als Konzert-Highlight des noch jungen Jahres in die Annalen ein, woran auch die exzellente Lichtshow und der klare, druckvolle Sound im Westandihren Anteil haben.

