Braunschweig. Edwin Rosens Auftritt in Braunschweig: Ein Strauß Blumen, Knutschereien und ein Publikum, das fast lauter singt, als er selbst.

Edwin Rosen – was im ersten Moment klingt wie der Name eines in die Jahre gekommenen Schlagerstars oder eines Dritten im Bunde der Wildecker Herzbuben, ist in Wirklichkeit gerade einer der erfolgreichsten deutschen Indie-Popsänger. Der 26-jährige Stuttgarter spielte am Freitagabend auf seiner „Sterne“-Tour im ausverkauften Braunschweiger Westand: eine kurze, aber emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle.

Rosen scheint ein wenig nervös, als er das erste Mal auf der Bühne auftaucht. Die Vorband ist schon lange fertig, und die ersten Leute aus dem Publikum haben sich bereits auf den Boden gesetzt, um nicht länger stehen zu müssen. Doch Rosen singt nicht. „Es zieht sich eben ein bisschen, weil wir ein paar gesundheitliche Zwischenfälle hatten. Es ist heiß, eng und dunkel. Nehmen wir alle ein wenig Rücksicht aufeinander und lassen die Leute durch, wenn es ihnen nicht gut geht“, entschuldigt er sich für die lange Wartezeit auf seinen Auftritt.

Kreisch-Alarm in Braunschweig bei Edwin Rosen

Nach weiteren zehn Minuten betritt Rosen wieder die Bühne, diesmal geht es wirklich los. Ganz alleine steht er da, neben ein paar Kerzen, mit seinem Bass, einem Mischpult und einem Keyboard. Hinter ihm flackern auf einem Vorhang kurze, scheinbar analoge Videoschnipsel: ein Karussell, Gewitterwolken oder die Flamme aus einem Feuerzeug. Seine Haare hängen und liegen querbeet. Mit einem T-Shirt und einer lässigen Hose wirkt er wie der nette, leicht verpeilte Student von nebenan – ganz normal eben. Wenn man dann den Anteil an jungen Frauen im Publikum mit der Kreisch-Lautstärke kombiniert, kann man schlussfolgern, dass Rosen der ultimative Frauenschwarm zu sein scheint.

Im Kontrast zu seinem weichen, unscheinbaren Auftreten steht seine Stimme. Sie ist kräftig und kompakt und füllt ab Sekunde eins den kompletten Saal des Westands. Schnelle Beats, ein sphärischer, monotoner Sound und einprägsame Songtexte zum Mitsingen – als „die neue neue deutsche Welle“ beschreibt Rosen seine Musikrichtung. Man könne auch sagen, es ist eine Mischung aus New Wave und Post Punk. Als Inspiration orientiert sich Rosen an 80er-Jahre-Bands wie Joy Division.

51 Millionen Streams hat Edwin Rosens Song

„Halt dich an mir fest, lass mich nie mehr los / Deine Augen schrei’n mich an, ich kriege Vertigo / Alles zieht an mir vorbei, bitte bleib doch hier / Bleib noch eine Nacht, hier bei mir“, heißt es in seinem Lied „Vertigo“. Seine Texte handeln oft von einer düsteren, romantischen Gedankenwelt, von unerfüllter Liebe oder Kontrollverlust: „All die Lichter brennen heller / und ich seh‘ noch immer nichts / Ich hab‘ gehofft, da ist noch mehr / aber ich glaub‘, da täusch‘ ich mich / Erkenne fast nichts wieder / es ist alles wie im Traum / All die Lichter brennen laut / und ich seh‘ noch immer kaum.“ Es sind Themen, die wohl leider niemals nicht „angesagt“ sind, aber mit denen sich wohl besonders die jüngere Zielgruppe der 18- bis 30-Jährigen identifizieren kann. Sie bildet an diesem Abend auch den Großteil des Publikums.

Kerzen, Vorhänge, Zwielicht und Edwin Rosen beim Tüfteln an seinen Sounds. © Rüdiger Knuth | Rüdiger Knuth

Den Song, der ihm den Durchbruch brachte, schrieb Rosen 2020 in seiner Prüfungsphase als Student an der Uni. Mit „leichter//kälter“ schien er wohl einen Nerv getroffen zu haben. Vor allem durch die sozialen Netzwerke wie TikTok oder Instagram verbreitete sich das Lied schnell. Auf der Streaming-Plattform Spotify wurde es über 51 Millionen Mal gespielt. Zum Vergleich: Der wesentlich bekanntere Deutsch-Pop Sänger Tim Benzko hatte mit seinem Lied „Keine Maschine“ „nur“ zwei Millionen Streams mehr.

Edwin Rosen transportiert Lebensfreude ins Westand

Rosen hat erst wenige Lieder veröffentlicht. Ein Zwei-Stunden-Abendprogramm kann er noch nicht ganz füllen. Seinen Hit „leichter//kälter“ spielt er an diesem Abend einfach zweimal. Das scheint das Publikum allerdings nicht zu stören, es scheint beim zweiten Mal sogar noch ausgelassener und freier zu feiern.

Trotz der schwermütigen Songtexte katapultieren die Melodien und schnellen Beats die Laune nach oben. Sie erzeugen geradezu ein Gefühl von Lebensfreude. Als seien die Lieder die Hintergrundmusik, die man während eines Spaziergangs durch lauen Sommerregen hört. Ist der Regen vorbei, kommt die Sonne wieder hervor und es riecht nach nassem Asphalt. Dieses Gefühl von Lebensfreude scheint sich auch im Publikum widerzuspiegeln. Viele tanzen ausgelassen, einige liegen sich in den Armen, haben die Augen geschlossen und schunkeln zum Beat. In dunklen Ecken wird geknutscht. Gegen Ende wirft jemand aus dem Publikum einen kleinen Strauß Blumen auf die Bühne. Edwin Rosen klemmt ihn sich an seinen Mikrofon-Ständer, wie die Galionsfigur des Gute-Laune-Dampfers.

Nach knapp einer Stunde und zwei Zugaben verabschiedet sich Rosen wieder. „Es hat mir heute Abend sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr in Braunschweig wieder.“ Deutet man den Jubel und Applaus des Publikums, würde es wohl heißen: „Ja, wir kommen gerne.“

