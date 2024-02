Hildesheim. Die neue Ausstellung zur Esskultur in Hildesheims Roemer- und Pelizaeus-Museum muss nach Einbruch Lücken lassen, zeigt aber Omas Küche.

Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, heißt es so prägnant bei Brecht. In Hildesheim kamen vorm Essen die Einbrecher. Mitten in den Vorbereitungen zur neuen Dauerausstellung zur Esskultur quer durch die Kontinente und Jahrhunderte haben offenbar hochprofessionelle Diebe zwei Kerzenleuchter und einen Topf aus der berühmten Chinaporzellan-Sammlung des Roemer- und Pelizaeus-Museums gestohlen.

„Die Objekte sind auf dem freien Markt nicht verkäuflich“, bekräftigt Museumsdirektorin Lara Weiß. „Da zeitgleich entsprechende Objekte in Museen in Leeuwarden und Köln gestohlen wurden, gehen wir von Auftragsdiebstählen aus. Interpol ermittelt. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden noch einmal verschärft.“ Als Konsequenz müssen nun das China-Porzellan und das fürstbischöfliche Tafelsilber im Tresor verbleiben.

Großmutters Kücheneinrichtung

Und noch manch anderes mehr, wie man beim Rundgang durch die Ausstellung im Erdgeschoss des Altbaus, einer ehemaligen Kirche, feststellen muss. Auch bei der südamerikanischen Keramik sind nur ein paar Beispielobjekte in den Vitrinen, dahinter Fotos, was man sonst noch alles hätte zeigen wollen, also wie die Vitrinen vollbestückt ausgesehen hätten. Vollständiger wird es dann, je näher man sich der heutigen Alltagskultur nähert.

Diese kniehohe ananasförmige Kruke diente zum Aufbewahren von Tapache, einem aus Ananasschalen gefertigten alkoholischen Getränk in Mexiko. © Andreas Berger | Andreas Berger

In der Kücheninstallation aus der 19. Jahrhundertwende möchte man am liebsten Platz nehmen. Da erinnert noch einiges an Besuche bei Großmuttern auf dem Lande, von der Zinkwanne über den Ausziehtisch bis zum Jugendstilbüffet und dem Kohleherd, auf dem ein alter Kaffeebohnenröster mit Kurbel steht. Man hat es in schlechten Zeiten aber auch mit Kastanien, Eicheln oder Getreide versucht.

CO2-Fußabdruck und Repliken des antiken Silberfunds von 1868

Die Küche ist hier bewusst als Erinnerungsort installiert, wo die Besuchenden sich über alte Geschichten und Rezepte austauschen können. Start- und Zielpunkt sind Thementische, an denen es um Grundsätzliches wie Ernährungssicherheit, CO2-Fußabdruck, Welthunger, ökologische Landwirtschaft und Plastikmüll in den Weltmeeren geht. Ja, das muss man heute alles mitbedenken, bevor man einkauft, zubereitet, sich an den Tisch setzt.

„Vor dem Essen kommt...“ formulieren die Kuratoren in gemäßigter Brechtschreibung und führen dann durch Themen wie Landwirtschaft und Jagd, Handel, Geschirr und das Handwerk zu seiner Herstellung bis hin zur Tischkultur. Da glänzt nun nicht das fürstbischöfliche Silber, aber immerhin die Replik jenes berühmten Hildesheimer Silberfunds von 1868, als man bei Bauarbeiten ein 73-teiliges römisches Tafelsilber aus dem 1. Jahrhundert vor Christus fand. Das Original kam nach Berlin.

Sicherheitsmaßnahmen: Original ist nur das beleuchtete Schälchen, die anderen Objekte zeigt das an die Vitrinenrückwand geklebte Foto. © Andreas Berger | Andreas Berger

Fallen für die Jagd von Haien und Tintenfischen

Passend wurde nun ein römisches Triklinium aufgebaut, wo man auf Sitzliegen über die damaligen Tafelfreuden nachsinnen kann. Kinder werden ihre Freude an den Playmobil-Interventionen haben, die zum Beispiel ein Handelsschiff oder die Feier des chinesischen Neujahrsfests zeigen. Denn es geht auch um Rituale bis hin zum christlichen Abendmahl im Angesicht des originalen Trinitatis-Altars. Und spannend sind etwa eine Tintenfischfalle aus Muschelschale, worauf diese Meerestiere sich gern festsetzten und dann damit herausgezogen wurden. Oder Holzhaken für die Haifischjagd. Und kunstvolle Objekte wie die kniehohe ananasförmige Kruke zum Aufbewahren von Tapache, einem aus Ananasschalen gefertigten alkoholischen Getränk in Mexiko. Gerade bei den Porzellanen sind die leeren Vitrinen natürlich traurig. Den haptischen Genuss ersetzen Fotos nicht.

Und in mancher Vitrine blieb aus Sicherheitsgründen nur das Foto. Museumsdirektorin Lara Weiß hatte keine Wahl. © Andreas Berger | Andreas Berger

„Diese Ausstellung ist ein Hilfeschrei. Sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand zu bleiben, kostet Geld. Und das Altgebäude müsste dringend grundsätzlich saniert werden, dort ist aus Brandschutzgründen zurzeit nur noch das Erdgeschoss nutzbar“, erläutert Weiß. Aber selbst wenn die Finanzierung gesichert wäre, dauerte Erstellen und Umsetzen eines Sanierungs- und Sicherheitskonzepts ein bis zwei Jahre. „Wir wollten deswegen diese geplante Schau unbedingt machen, denn es geht ja auch um Inhalte. Und Einnahmen brauchen wir auch.“ Das Roemer- und Pelizaeus-Museum ist eine von der Stadt bezuschusste gGmbH. Berühmt und international geschätzt ist es wegen seiner Ägyptensammlung und China-Porzellane. Die Schätze aus Ägypten und Alt-Peru werden im 2005 eröffneten Neubau sicher präsentiert.

Dauerausstellung „Es ist angerichtet“ im Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim, geöffnet Di.-So. 10-17 Uhr.