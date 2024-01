Braunschweig. Emma Naughton feiert ihr Debütalbum, das TU-Orchester die Tuba und Biyon Kattilathu motiviert in der VW-Halle – lesen Sie unsere Tipps.

Tipps für Donnerstag, 1. Februar

Desimo manipuliert im Hallenbad Wolfsburg. Der Hannoveraner Entertainer und Zauberer zeigt im Kulturzentrum Hallenbad sein Programm „Manipulation! Die Gedanken sind frei – zugänglich“. Darin will Desimo nach eigenen Angaben aufzeigen, wie leicht wir uns beeinflussen lassen: „Je cleverer Ihr Hirn ist, desto wirkungsvoller lässt es sich verblüffen.“ Einen Abend lang soll es um „geheime Facetten kunstvoller Manipulation“ gehen. Desimo kündigt ein „Spiel auf Augenhöhe“ an, mit Mentalmagie, Comedy und gewitzter Zauberkunst. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 25 Euro.

Tipps für Freitag, 2. Februar

Emma Naughton singt im B58. Die Singer-Songwriterin aus Braunschweig feiert die Veröffentlichung ihres ersten Mini-Albums (EP) mit einem Konzert im B 58. Die Deutsch-Irin schreibt wunderbar melancholisch-melodische Songs zwischen Folk und Indie-Pop. Im Zentrum stehen die von ihr gezupfte oder geschlagene Akustikgitarre und ihre leicht belegte Mezzostimme. Piano, Bass, Schlagzeug und sanfte Soundeffekte sorgen für ein warmes, fluffiges Klangbett. Naughton begann nach eigenen Angaben früh zu singen, unter anderem in der Domsingschule und in Chor und Big Band der Ricarda-Huch-Schule. Ihren einjährigen Freiwilligendienst leistete sie 2018 am Staatstheater. Dort engagierte sie sich im neuen Format „Direktmusik“, in dem Mitarbeitende des Staatstheaters gemeinsam mit einer Band um den musikalischen Leiter Jörg Wockenfuß persönliche Lieblingsstücke aufführen. Mittlerweile teilt sich Naughton die Leitung mit Wockenfuß und ist regelmäßig im Kleinen Haus zu erleben. Auch abseits des Theaters sammelte sie einige Auftrittserfahrungen und absolvierte eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau. 2020 erschien ihre erste Single „Echos of Democracy“. Nun bringt die 23-Jährige mit ihrem Produzenten Benjamin Lange ihre Debut-EP „co.existing“ heraus. Am Freitag stellt sie sie im B 58 vor. Im Vorprogramm sind die Bands Kitchen Sunrise aus Hildesheim und die Songschreiberin Mia Mathilda aus Braunschweig zu hören. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 5 Euro.

Der Autor und Motivationstrainer Biyon Kattilathu gibt am 2. Februar in der Volkswagen-Halle Tipps für ein glückliches Leben. © Stephan Schmick | Stephan Schmick

Biyon Kattilathu gibt Lebenshilfe in der Volkswagen-Halle. Der Sohn indischer Einwanderer ist als Motivationstrainer und Autor von Ratgeber-Büchern für ein glückliches Leben erfolgreich. Sein jüngstes Buch „Spaziergang zu dir selbst“ schaffte es 2022 auf Platz zwei der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher. Kritiker wie Denis Scheck monieren, Kattilathu versammele lediglich Binsenweisheiten. Am Freitag ist der 39-Jährige in der Braunschweiger Volkswagen-Halle mit seinem Programm „Lebe, liebe, lache – die Show, die glücklich macht“ zu erleben. Die Veranstalter versprechen Besuchenden eine humorvolle und tiefsinnige Reise zum Kern des Ich, seinen Werten und Fähigkeiten. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten etwa 40 Euro.

Roland Jankowsky liest Krimis im Hallenbad Wolfsburg. Bekannt wurde er als Darsteller des Kommissars Overbeck in der ZDF-Krimireihe „Wilsberg“. Zwar ist Overbecks Weg gerne mal von Fettnäpfchen gepflastert. In den vergangenen 20 Jahren hat sich Roland Jankowsky dennoch eine stattliche Fangemeinde erarbeitet. Und zwar als Schauspieler, aber auch als Autor. Im Hallenbad liest er aus seinen schrägen, fintenreichen kriminellen Kurzgeschichten. Motto: „Wenn Overbeck (wieder)kommt“. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten etwa 25 Euro.

Das Kriminalstück „Gaslicht“ von Patrick Hamilton ist am Samstag, 3. Februar, im Kleinen Haus des Staatstheaters zu erleben. © Staatstheater | Joseph Ruben Heicks

Tipps für Samstag, 3. Februar

Stoner Rock und Metal im Sauna-Klub Wolfsburg. Drei Bands der härteren alternativen Gangart geben sich im Sauna-Klub des Hallenbads die Ehre. Das Trio Sandkamper aus Wolfsburg spielt nach eigenen Angaben einen Mix aus Doom und Stoner Rock mit deutschsprachigen Texten. Wastegate aus Gifhorn bewegen sich mit rifflastigen Songs zwischen Rock und Metal. Tacent aus Braunschweig spielen Alternative Metal Band mit runtergestimmten Gitarren und „bösen Breakdowns“. Beginn ist um 20 Uhr, Karten kosten 10 Euro.

Reggae & Ska im „Tante Puttchens“ in Braunschweig. Zu einer Nacht voller pulsierender Rhythmen laden die DJs von Brunswick Treasures in die Kneipe „Tante Puttchens“ im Handelsweg 13 ein. Sie legen Vinyl-Platten mit Rocksteady, Reggae und Ska aus Jamaika auf. Als Gäste sind die DJs Papa Boom, Hauke Rabauke und Fancy Franzi aus Erfurt dabei. Beginn ist um 20 Uhr.

„Carmina Burana“ im Großen Haus des Staatstheaters. Für den beliebten Tanz-Abend mit dem Tanz-Ensemble des Staatstheaters, dem Staatsorchester und großem Chor am Samstagabend im Großen Haus gibt es noch ein paar Restkarten. Im Anschluss an die Vorstellung wird zum Nachgespräch mit der Philosophin Prof. Nicole Karafyllis von der TU Braunschweig in die Hausbar eingeladen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Kriminalstück „Gaslicht“ im Kleinen Haus des Staatstheaters. Der Theaterabend nach einem Roman von Patrick Hamilton hat die klassischen Zutaten eines Kriminalstücks: Er spielt im nebligen London des 19. Jahrhunderts in einem viktorianischen Haus, in dem mysteriöse Dinge vor sich gehen. Das glaubt zumindest Bella Manningham. Ihr Mann Jack dagegen stellt ihre Zurechnungsfähigkeit in Frage. Gleichwohl spitzt sich die Lage zu. „Die bizarre Dramatik entwickelt einen Sog, dem man sich kaum entziehen kann“, schrieb unsere Zeitung über die Premiere. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kleinen Haus.

Tubist Daniel Barth ist am 4., 5. und 6. Februar Solist bei den Konzerten des TU-Orchesters im Audimax. © Florian Arnold | Florian Arnold

Tipps für Sonntag, 4. Februar

Sinfoniekonzert mit Stefan Dohr. Der Solohornist der Berliner Philharmoniker gilt als einer der weltbesten Hornisten. In dieser Spielzeit wirkt er als „Artist in Residence“ mehrfach bei Sinfoniekonzerten des Braunschweiger Staatsorchesters mit. Am Sonntag um 11 Uhr ist er im Großen Haus mit dem Hornkonzert Nr. 2 von Richard Strauss (1864-1949) zu hören. Das erstaunlich heitere Werk wurde 1943 bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Auf dem Programm stehen zudem die vierte Sinfonie von Robert Schumann und Johannes Brahms‘ Stück für Orchester und Frauenchor „Es tönt ein voller Harfenklang“. Am Montagabend, 20 Uhr, wird das Programm wiederholt.

Das TU-Orchester huldigt der Tuba im Audimax. Das Orchester der Technischen Universität ist nicht nur für seine bemerkenswerte Qualität, sondern auch für seine originellen Programme bekannt. Das neue ist „Heavy Metal“ überschrieben und Werken gewidmet, bei dem das „Instrument des Jahres 2024“ eine tragende Rolle spielt. Das ist zuvorderst das „Tuba Concerto op. 139“ des zeitgenössischen ungarischen Komponisten Jorge Salgueiro. Solist ist Daniel Barth, der junge Tubist des Staatsorchesters. Zudem sind Auszüge der oscargekrönten Filmmusik zum Klassiker „Ben Hur“ (1969) hören, komponiert von Miklós Rózsa (1907-1995). Und Ernst von Dohnánys (1877-1960) 1. Symphonie in d-moll. Die Leitung hat Markus Lüdke. Das Konzert wird dreimal im Audimax gegeben: am Sonntag um 17 Uhr sowie am Montag und Dienstag um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, kostenlose Zählkarten gibt es jeweils ab einer Stunde vor Konzertbeginn.

Tango-Messe im Braunschweiger Lindenhof. Unter dem Titel „Misa a Buenos Aires“ hat der argentinische Komponist Martin Palmeri 1996 die Texte der Messliturgie im Stil des Tango Nuevo vertont. Josef Ziga & Friends führen das knapp einstündige Werk am Sonntagnachmittag, 17 Uhr, im Lindenhof-Theater, Humboldtstraße 27, auf. Zu hören sind u.a. Milda Tubelyte (Mezzosopran), Nikola Milosavljević (Bandoneon) und Lukas Lattau (Klavier). Ziga, Konzertmeister des Staatsorchesters Braunschweig, hat die Gesamtleitung. Karten kosten 35 Euro.