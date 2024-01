Hannover. Die Braunschweiger Choreographin Liliana Barros und zwei Kolleginnen gestalteten den neuen Ballettabend an der Staatsoper Hannover.

Abstrakt, kalt, klinisch, so umschreibt Liliana Barros selbst das Setting ihres neuen Stücks „Archium“, das im Rahmen des dreiteiligen Ballettabends „Du bist so schön“ an der Staatsoper Hannover uraufgeführt wurde. Unisex in engen neongrünen Trikots gekleidete Tanzende entwachsen da einem Stahlgestänge, das für sie wie die DNA des menschlichen Lebens dem Werk Struktur geben soll.

Tanzende Molekülmodelle

Und tatsächlich ist die Wirkung dieses hochästhetischen kleinen Gesamtkunstwerks aus Objekt und Bewegungen vor allem kalt, abstrakt, völlig emotionslos. Die Tanzenden erscheinen nicht als Menschen, sondern als genetische Informationen, die sich gestreckt, abgewinkelt, an äußersten Gliedern verhakend wie Molekülmodelle durch den Raum bewegen. Zu der nervös fordernden Musik von Martin Mitterstieler bilden sie ein Wissenskollektiv (lateinisch Archium heißt Archiv), das strukturiert den Raum erobert und mitsamt dem Gestänge wieder verlässt. Aber so unisex und cool ist die Welt doch gar nicht. Was ist mit Erotik, Liebe, Aggression? Da bleiben in dieser laborhaften Installation doch viele Aspekte des Menschlichen ausgespart.

Szene aus „Archium“ von Liliana Barros mit dem Ballett der Staatsoper Hannover. © Braunschweig | CARLOS QUEZADA

Gut hebt sich davon deshalb Aszure Bartons „Busk“ ab, deren ebenfalls stringente Bewegungssprache von den Zufällen des Menschlichen durchdrungen ist. „Busker“ sind Straßenkünstler, und entsprechend groß ist die Palette dieser zunächst in schwarzen Kuttenmänteln mönchshaft wirkenden Tanzenden. Mal scheinen sie zu den wechselnden Musikstilen wie ein Volkschor zu singen, dabei die Köpfe harmonisch zuseiten neigend oder sich kollektiv stapelnd.

Humoreskes Straucheln des Sinnsuchers

Mal wird ein Einzelner zum chaplinesken Underdog, der sich mit Herzblut verausgabt, aber unverstanden fühlt. Und gerade ihm und seinem humoresken Straucheln fühlen wir uns am nächsten, suchen mit ihm in unserm dunklen Drange nach dem rechten Weg. „Busk“ ist auch ein Sinnsucherstück und vielfältig in seinen Formen.

Dann kommt mit Sharon Eyals „Love“ noch ein frühes Stück dieses Stars der Ballettwelt auf die Opernbühne, nachdem sie früher bereits beim Festival Tanztheater international in Hannover zu sehen war. In unisex schenkelfreien Trikots exerziert die Compagnie das technoide Bewegungsrepertoire Eyals durch, hochgespannt, verkantet, clubbig, oft erstarrend, eine Showwelt, deren Liebesverlangen unter dem Styling kaum noch zu spüren ist. Wie eine kühl-faszinierende KI-Kunst.

Wieder 2., 4., 9., 13. Februar.

Karten: (0511) 99991111.